Những mẹo lưu trữ giúp ngôi nhà của bạn gọn gàng và ngăn nắp

Có nhiều lý do khiến ngôi nhà của bạn luôn trong tình trạng bừa bộn, thiếu ngăn nắp. Đó có thể là do thiếu không gian lưu trữ, do có quá nhiều đồ đạc hoặc cũng có thể là do bạn chưa thực sự thành thạo trong việc sắp xếp đồ dùng trong nhà. Nhưng dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì việc biết thêm những mẹo lưu trữ dưới đây sẽ giúp ích được rất nhiều cho bạn. Đôi khi, chẳng cần thêm không gian lưu trữ, bạn vẫn có thể sắp xếp đồ dùng trong nhà ổn thỏa với những mẹo hay được chọn lọc dưới dây.

1. Không phải gia đình nào cũng có một tủ thuốc riêng biệt. Thậm chí, nhiều gia đình để nguyên trong túi ni lông mua từ hiệu thuốc về. Điều này trở thành thử thách với các thành viên khi có nhu cầu sử dụng bất kỳ loại thuốc nào đó. Thay vì thế, bạn có thể học cách sắp xếp các loại thuốc bên trong những khay nhựa trong được dán nhãn như thế này. Đảm bảo rằng việc tìm thuốc trong những tình huống khẩn cấp cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

2. Nếu phải liệt kê chi tiết thì có đến hàng chục, hàng trăm món đồ dùng nhỏ bên trong ngôi nhà của bạn. Với những món đồ nhỏ nếu không được sắp xếp cẩn thận sẽ mất rất nhiều thời gian khi muốn tìm thấy chúng. Vì thế, bạn có thể lưu trữ những món đồ nhỏ lại một chỗ trong những khay nhựa như thế này để đảm bảo chúng không bị thất lạc và dễ dàng tìm thấy khi có nhu cầu.

3. Các sản phẩm, dụng cụ làm sạch và vệ sinh gia đình thực sự cần một không gian riêng để lưu trữ. Nguyên nhân là chúng đều được làm từ hóa chất và không an toàn nếu bạn đặt gần khu vực để thực phẩm trong nhà. Do đó, bạn hãy dành riêng một không gian nhỏ để sắp xếp những sản phẩm vệ sinh trong gia đình.

4. Hộp đựng trang sức bằng nhựa trong là cách lưu trữ tốt nhất cho những món phụ kiện nhỏ của các chị em. Bạn có thể sắp xếp tất cả phụ kiện, trang sức lại cùng một chỗ, điều này giúp hạn chế việc làm thất lạc chúng trong quá trình sử dụng. Đồng thời những chiếc hộp nhựa trong cũng giúp bạn tìm thấy các món phụ kiện rất dễ.

5. Nhiều chị em vẫn còn rất lúng túng khi sắp xếp khu vực giặt giũ trong gia đình. Vậy thì đây chính là một gợi ý để bạn làm theo. Ý tưởng này giúp bạn tận dụng tối đa không gian có được để sắp xếp các loại túi giặt, nước giặt, nước xả vải.

6. Sắp xếp các dụng cụ sửa chữa trong gia đình cũng là một thử thách với nhiều chị em. Vậy thì những chiếc móc nhỏ hình chữ S chính là món phụ kiện đắc lực giúp bạn sắp xếp các dụng cụ, thiết bị sửa chữa ngăn nắp và tiết kiệm diện tích.

7. Việc sắp xếp đồ dùng gia đình thành từng nhóm luôn giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian khi tìm kiếm chúng. Tuy nhiên, để tránh lãng quên, bạn có thể dán nhãn và ghi rõ thông tin bên ngoài để mọi thành viên trong gia đình cũng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ khi cần đến.

8. Việc sắp xếp theo một trình tự cũng rất quan trọng. Bạn nên đặt những món đồ có kích thước lớn, trọng lượng nặng ở bên dưới. Các ngăn phía trên dành cho những món đồ nhỏ và nhẹ. Ngoài ra, hãy sắp xếp các món đồ có tần suất sử dụng nhiều trong tầm với của bạn.

9. Hầu hết mọi chị em đều nhận thấy tầm quan trọng của một không gian lưu trữ bên trong nhà tắm. Việc vứt mọi thứ bừa bãi trên sàn nhà hay sắp xếp trên kệ treo tường đều ảnh hưởng không nhỏ đến thẩm mỹ chung của căn phòng. Thay vào đó, một không gian lưu trữ chuyên dụng sẽ giúp bạn cất mọi thứ tốt hơn và giữ cho căn phòng tắm luôn thật gọn gàng, sạch sẽ.