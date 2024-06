Những ngành học được học sinh rất yêu nhưng khả năng thất nghiệp cao vút, nhiều phụ huynh cản con học bằng được

Ngày nay, với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động và công nghệ, một số ngành học có thể phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp cao hơn. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu thị trường, sự cạnh tranh, tự động hóa, và sự thay đổi trong cấu trúc kinh tế...

Dưới đây là những ngành nghề được các bạn học sinh rất yêu, nhưng phụ huynh cứ nghe đến là ít nhiều "chẳng ưa". Nói thế không phải là cứ học những ngành này là sẽ thất nghiệp, chỉ là vì nhiều lý do cứ nghe đến việc con mình muốn đăng ký học những ngành này là phụ huynh nào cũng "chê". Tuy nhiên, cần nhấn mạnh một điều ở đây là có rất nhiều yếu tố khiến chúng ta chưa chọn được môi trường làm việc phù hợp. Nếu bạn giỏi chắc chắn ở đâu cũng sẽ có "đất dụng võ", nên nếu yêu thích những ngành học dưới đây thì đừng ngần ngại thử sức.

Ảnh minh họa

1. Ngành nghệ thuật

Ngành Nghệ thuật được xem là một lĩnh vực phong phú và đa dạng, nhưng đây cũng là ngành có tỷ lệ việc làm khiêm tốn. Một trong những lý do chính là sự cạnh tranh cao trong ngành. Có rất nhiều người có khả năng sáng tạo và năng lực nghệ thuật, nhưng không phải ai cũng có thể tìm được cơ hội để thể hiện tài năng của mình trên thị trường.

Thực tế là, nhu cầu về việc làm trong ngành Nghệ thuật thường không ổn định và phụ thuộc nhiều vào xu hướng thị trường. Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ số cũng tạo ra cả cơ hội và thách thức. Mặt tích cực là các nghệ sĩ có thể tiếp cận và chia sẻ công việc của mình đến gần hơn với khán giả. Mặt tiêu cực là sự phổ biến của các nền tảng số làm gia tăng số lượng tác phẩm nghệ thuật có sẵn trực tuyến, khiến cho việc tạo ra dấu ấn cá nhân của bạn với công chúng trở nên khó khăn hơn.

Để giảm thiểu rủi ro thất nghiệp, người làm nghệ thuật cần phải không ngừng sáng tạo, linh hoạt trong cách thức tiếp cận thị trường, và không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ năng của bản thân cũng như tìm kiếm những cơ hội mới.

2. Ngành Báo chí

Ngành Báo chí đang trải qua những thay đổi lớn do sự phát triển của công nghệ thông tin và thay đổi trong cách tiêu thụ thông tin của xã hội. Lý do chính khiến cho người làm việc trong ngành này dễ đối mặt với nguy cơ thất nghiệp là sự sụt giảm của các phương tiện truyền thông truyền thống như báo in và truyền hình. Thay vào đó là sự lên ngôi của các nền tảng trực tuyến và mạng xã hội. Các nền tảng này cung cấp lượng lớn thông tin miễn phí và cập nhật nhanh chóng, chính điều đó làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm báo chí truyền thống. Điều này đòi hỏi những người làm trong ngành phải có năng lực cạnh tranh cao, khả năng thích nghi với công nghệ mới và kỹ năng xác thực thông tin trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay.

Để tồn tại và phát triển trong ngành Báo chí, những người theo học ngành này cần phải liên tục cập nhật kiến thức, tăng cường kỹ năng đa phương tiện, và biết cách tạo ra nội dung hấp dẫn, có giá trị trên các nền tảng số. Họ cũng cần phát triển khả năng tiếp cận và giữ chân khán giả thông qua việc xây dựng thương hiệu cá nhân và sử dụng hiệu quả các công cụ truyền thông xã hội.

Ảnh minh họa

3. Tâm lý học

Số lượng sinh viên theo học ngành Tâm lý học ngày càng tăng, trong khi số lượng cơ hội việc làm không tăng tương ứng, làm tăng mức độ cạnh tranh. Nhiều vị trí trong ngành Tâm lý học đòi hỏi trình độ học vấn cao và chứng chỉ hành nghề, như Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ. Vì vậy những người chỉ có bằng cử nhân có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Mặc dù nhu cầu đối với các dịch vụ tâm lý không ngừng tăng, nhưng sự phân bổ nguồn lực cho lĩnh vực này không đồng đều, với một số khu vực có ít cơ hội hơn.

Như vậy, để giảm thiểu nguy cơ thất nghiệp, người học ngành Tâm lý học cần tích lũy kinh nghiệm, phát triển kỹ năng chuyên môn và có kế hoạch rõ ràng cho sự nghiệp của mình.

4. Ngành Quản trị Kinh doanh

Ngành quản trị kinh doanh được biết đến là một ngành có tính linh hoạt và có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, song nó cũng có thể đối mặt với rủi ro thất nghiệp. Đây là ngành thu hút một lượng lớn học sinh theo học hiện nay, điều đó dẫn đến việc tốt nghiệp có nhiều người tìm kiếm việc làm trong cùng lĩnh vực, làm tăng tính cạnh tranh. Ngoài ra, nhà tuyển dụng thường tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm thực tế và kỹ năng mềm, trong khi sinh viên mới ra trường có thể thiếu những kỹ năng này.

Sự phát triển của công nghệ có thể tự động hóa một số công việc trong lĩnh vực quản trị, làm giảm nhu cầu về nhân sự. Hơn nữa, với nhu cầu cao về nhân sự có kỹ năng mềm và có thể thay đổi nhanh chóng, những người chọn "giậm chân tại chỗ" có thể sẽ bị tụt hậu.

Sinh viên theo học ngành này cần phát triển kỹ năng mềm, tăng cường kinh nghiệm thực tế thông qua những công việc thực tập ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, và không ngừng học hỏi để thích nghi với sự thay đổi của thị trường.

