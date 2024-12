Những ngày cuối năm trên công trình xây cầu Rạch Miễu 2

Có mặt trên công trường xây dựng cầu Rạch Miễu 2 những ngày cuối năm này, chúng tôi chứng kiến cảnh lao động rất khẩn trương khí thế. Tiết trời vào Đông se lạnh, gió thổi nhẹ nhè từ sông Tiền đã làm cho anh em công nhân thợ cầu giảm bớt mệt nhọc, hăng say làm việc.

Theo Ban điều hành dự án cầu Rạch Miễu 2, hiện các gói thầu đang thi công nghiêm túc, khẩn trương; trên công trường duy trì 147 thiết bị cơ giới, trên 590 cán bộ, công nhân kỹ thuật ở 32 mũi thi công, đang lao động "3 ca, 4 kíp", quyết tâm hoàn thành dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giao thông -Vận tải.

Cây cầu Rạch Miễu 2 đang hình thành

Bà Nguyễn Thị Kim Liên người dân ở ấp Tân Thuận A, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, có nhà ở cạnh chân cầu Rạch Miễu 2 rất phấn khởi khi chứng kiến mỗi ngày công trình này có chuyển biến và cây cầu đã định hình: “Công trình này, tôi thấy làm rất đàng hoàng, nhanh lẹ lắm, làm rất đẹp tốt lắm. Người dân chúng tôi phấn khởi, trông cây cầu Rạch Miễu 2 làm xong để đi qua Bến Tre cho mau lẹ”.

Các gói thầu tại dự án cầu Rạch Miễu 2 hiện thi công rất khí thế

Đến thời điểm này, tiến độ tổng thể dự án cầu Rạch Miễu 2, đã hoàn thành được hơn 73,21% , sớm hơn 0,53% so với kế hoạch; riêng phần cầu chính-cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 17%. Trong đó, phần đường đã triển khai thi công trên toàn bộ tuyến khoảng 14km và đã tiến hành công tác thi công lớp bê tông nhựa theo từng phân đoạn cho các đoạn tuyến thuộc địa phận thuộc tỉnh Bến Tre. Phần cầu đã hoàn thành 3/6 cầu (cầu Mỹ Tho, cầu Tam Sơn và cầu Ba Lai), còn lại 3 cầu đang triển khai thi công (cầu Xoài Hột, cầu Rạch Miễu 2 và cầu Sông Mã), trong đó, cầu Xoài Hột và cầu Sông Mã đang phấn đấu cơ bản hoàn thành trong 2024. Đối với phần cầu chính - cầu Rạch Miễu 2 từ cuối tháng 10 đã hoàn thành 100% thân trụ tháp P19 & P20.

Các ngày nghỉ, ngày lễ, tết dương lịch anh em công nhân vẫn bám công trình

Mặt cầu đã hoàn thành khối dầm đến K7 (khối K7/14 khối) tại trụ dây văng P19 & P20. Đang triển khai thi công khối dầm K8 tại trụ dây văng P19 & P20. Đã lắp đặt, căng cáp bó dây văng 64/112 bó dây văng. Đang triển khai lắp đặt ván khuôn khối dầm đúc trên đà giáo trụ P18 & P21. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành bàn giao 17,6/17,6Km, đạt 100% toàn tuyến; trong đó: Phía Bến Tre 9,65Km; phía Tiền Giang 7,95Km. Chủ đầu tư đã giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 được trên 860, tỷ đồng kế hoạch vốn đã được bố trí , đạt gần 95,63% kế hoạch năm. Tại gói thầu số XL 03 đoạn xã Bình Đức, huyện Châu Thành đang thi công gấp rút với 45 cán bộ, công nhân kỹ thuật bám công trường và đã đạt khối lượng trên 60%.

Gói thầu XL 02 thi công dưới sông Tiền là khó khăn, vất vả nhất nhưng anh em công nhân vẫn vượt qua

Ông Nguyễn Cao Cường, cán bộ của công ty cổ phần xây dựng 368 phụ trách thi công gói XL 03- cầu Rạch Miễu 2 cho biết: “ Hiện tại, trên công trường anh em tranh thủ thời tiết thuận lợi, thi công đáng ứng tiến độ. Tinh thần làm việc của anh em công nhân rất cao, muốn đạt đến đích theo chủ trương của Ban Mỹ Thuận (Bộ GT-VT) đưa ra. Tết dương lịch thì vẫn tiến hành làm bình thường, thời tiết thuận lợi đối với nhà thầu cố gắng hết cỡ, chú trọng công tác đảm bảo an toàn lao động trên công trường để người lao động cảm thấy yên tâm làm. Các hạng mục dịp Tết dương lịch này mình làm lao lấp mặt cầu, thi công các gờ chắn bánh, lan can cầu”.

Nhiều phần việc đơn vị thi công phải thực hiện trong đêm tối

Khó khăn và nguy hiểm nhất trong việc thi công cầu Rạch Miễu 2 là gói thầu Xl 02 phải lao động tại các hạng mục nằm dưới sông Tiền chịu tác động của nắng và gió. Những ngày cuối năm và tết dương lịch này anh em công nhân làm việc tăng tốc vừa đẩy nhanh tiến độ đi đôi với chất lượng vừa phải đảm bảo an toàn lao động.

Anh Lê Thuận Dũng, cán bộ phụ trách an toàn lao động của công ty Trung Nam, đang thi công hạng mục giữa sông Tiền (địa phận tỉnh Tiền Giang) nói: “ Ở đây rất nhiều nguy cơ về rủi ro, thứ nhất là làm việc trên cao, làm việc sông nước và công tác cầu kéo...Vấn đề đảm bảo an toàn thì mỗi lần giao ca dù ban ngày hay ban đêm đều có cán bộ an toàn phổ biến, đánh giá các mũi rủi ro, nhất là đề cao trách nhiệm của người công nhân. Bên gói thầu này tuân thủ 100% vì vào đây có quy chế thưởng và phạt rõ ràng, cung cấp bảo hộ từ đội mũ, mang dây, làm việc trên cao có găng tay, giày đầy đủ, làm việc không có nghỉ tết ”.

Gần 600 cán bộ kỹ thuật, công nhân tại các gói thầu dự án cầu Rạch Miễu 2 phải lao động xuyên Tết dương lịch

Theo kế hoạch của Bộ Giao thông - Vận tải vào gần cuối năm 2025 dự án cầu Rạch Miễu 2 sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động đển “chia lửa” cho cầu Rạch Miễu hiện hữu luôn trong tình trạng quá tải. Do đó, lực lượng thi công tại dự án này không quản khó nhọc, ngày đêm bám công trình, lao động hăng say, quên cả những ngày nghỉ, ngày lễ để phục vụ cho nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân vùng ĐBSCL, góp phần phát triển đất nước mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới.