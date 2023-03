Những người phụ nữ bé nhỏ, góp phần làm thế giới đẹp hơn!

Người ta cũng thường hay nói rằng: "làm nghề dịch vụ là làm dâu trăm họ". Và những người phụ nữ trong cuộc trò chuyện ngắn của tôi dưới đây, hiện đang đảm nhận nhiều trọng trách trong Four Seasons The Nam Hải, Hội An thực sự là những "nàng dâu đảm" bởi họ "nâng niu" từng trải nghiệm của du khách, góp phần tạo nên một khu resort đem lại nhiều giá trị hơn là sự nghỉ dưỡng, đó là cảm giác được "trở về", được "chữa lành" và tái tạo nguồn năng lượng sống! Và hơn thảy, những người phụ nữ ấy không chỉ làm hài lòng những vị khách quốc tế khó tính với sự chuyên nghiệp cao nhất, mà hơn cả là tình yêu thiết tha với nghề và tâm huyết của những người con đất Việt muốn góp phần quảng bá văn hoá, hình ảnh Việt Nam tới bạn bè thế giới.

'Kĩ thuật viên phải dành hết tâm trí vào điều mình đang làm để có thể tập trung lực vào đúng chỗ và không bị mệt mỏi'

Điểm mấu chốt và quan trọng nhất của kĩ thuật viên Spa là phải biết dùng lực như thế nào và kết nối với khách trong lúc trị liệu, phải hiểu rõ cơ thể của khách (về huyệt đạo, thể chất và những khía cạnh cần được chữa lành trong thể chất và tinh thần...). Để kĩ thuật viên không cảm thấy mệt mỏi thì bạn phải biết kết hợp hơi thở của mình với những động tác trong bài trị liệu. Và điều quan trọng hơn cả là kĩ thuật viên phải dành hết tâm trí vào điều mình đang làm để có thể tập trung lực vào đúng chỗ và không bị mệt mỏi.

Tôi đã từng trị liệu cho một vị khách người Mỹ bằng liệu pháp Essential Surrender (trị liệu chữa lành và khai mở các huyệt đạo chính của cơ thể - chakra - bằng âm nhạc). Sau buổi trị liệu, vị khách này đã khóc và chia sẻ rằng sau khi người chồng quá cố ra đi thì cô ấy quyết định khép mình khỏi thế giới và đi du lịch khắp nơi như một cách để chạy trốn thực tại. Tại đây, cô cảm thấy dường như bản thân đã được thông suốt, cảm thấy trái tim mình như được mở cửa một lần nữa và mong muốn giải thoát bản thân khỏi quá khứ đau buồn, vì cô hiểu rằng cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp đang đợi mình phía trước. Từ đó đến nay, cô ấy và tôi vẫn giữ liên lạc như những người bạn.

'Để trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp, phải chấp nhận những lời phê bình từ khách hàng, phải cần mẫn trong công việc, biết lắng nghe, chia sẻ, không ngừng tìm tòi'

Tôi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ về những ngày đầu chập chững bước chân vào ngành du lịch. Người thầy đầu tiên của tôi là bếp trưởng bếp bánh tại The Nam Hai, người đã gieo vào tôi một sự quyết tâm lớn để theo đuổi sự nghiệp hiện tại. Trong những tháng đầu tiên vào nghề, tôi đã rất tự ti vì bản thân chưa từng được học qua một trường lớp đào tạo chính quy về nghề bánh, nhưng cũng nhờ vậy mà bếp trưởng đã dành nhiều thời gian chỉ dạy, dần dần tôi đã nuôi dưỡng một niềm đam mê lớn dành cho nghề này. Khoảng 7 năm về trước, tôi đã vinh dự được đề bạt lên vị trí trợ lý bếp bánh, một mình tôi phải tự mình sáng tạo nên công thức bánh kem cho thị trường khách sang trọng. Và sau nhiều đêm liền trằn trọc, tôi đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được những lời khen ngợi của khách hàng. Tôi vẫn rất tự hào về chiếc bánh kem đó cho đến hôm nay.

Để trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp thì đầu tiên các bạn phải chấp nhận những lời phê bình từ khách hàng, phải cần mẫn trong công việc, biết lắng nghe, chia sẻ, không ngừng tìm tòi và khám phá những công thức mới lạ. Quan trọng nhất là phải dấn thân vào những môi trường đa quốc gia, nơi mà các bạn có thể học hỏi và giao lưu với nhiều nền văn hóa ẩm thực trên khắp thế giới.

'Để làm tốt nhất công việc, thì điều kiện tiên quyết là có kế hoạch trước, tiếp theo là sắp xếp và quản lý thời gian làm việc hiệu quả'

Lấy châm ngôn vàng của Four Seasons để làm kim chỉ nam trong mọi việc mà chúng tôi làm - "Hãy đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử". Trong suốt mùa dịch Covid-19 vừa qua, chúng tôi đã rất may mắn khi được chủ đầu tư tạo điều kiện để tiếp tục làm việc và trợ cấp tiền lương đầy đủ dù không đón được khách. Để duy trì khách sạn luôn ở điều kiện tốt nhất cho đến ngày mở cửa trở lại, đội ngũ Housekeeping đã làm việc vô cùng chăm chỉ, và tận dụng nguồn lực nhàn rỗi để tổ chức những lớp đào tạo nâng cao tay nghề, làm đồ thủ công từ vật liệu có sẵn tại khách sạn, tận dụng đồ đã qua sử dụng để sáng tạo nên những món quà thủ công đậm dấu ấn The Nam Hai cho khách, từ hoa giả, đến thư tay, và đồ chơi cho trẻ.

Để làm tốt nhất công việc, thì điều kiện tiên quyết là có kế hoạch trước, tiếp theo là sắp xếp và quản lý thời gian làm việc hiệu quả. Sự chủ động, tinh tế và tỉ mỉ trong công việc là cần thiết đối với mỗi thành viên thuộc đội ngũ buồng phòng. Bên cạnh đó mỗi cá nhân phải có khả năng tự đánh giá kết quả hoàn thành công việc. Và thỉnh thoảng nên tự thưởng mình bằng những phút giây thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi.

'Người làm công tác nhân sự, cần sự tổng hòa của nguyên tắc minh bạch trong tài chính, sự bình tĩnh của người làm tài chính và cái "tâm" của người làm về lĩnh vực con người'

Tôi xuất thân là dân tài chính, tức là làm việc với con số, với tiền bạc, nhưng tại Four Seasons The Nam Hai, Hội An, tôi làm công tác nhân sự - làm việc về con người. Trong công tác quản trị nhân sự, tôi thường áp dụng các cách ứng xử sau đây và nếu chúng ta gọi đó là "Thuật dùng người":

+ Tin tưởng & Trao quyền

+ Tạo môi trường cởi mở và đánh giá cao sự khác biệt

+ Ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển và đổi mới

+ Truyền cảm hứng và lời nói và hành động nhất quán.

Trong công việc, để nói về bí quyết của mình, thực sự tôi không có bí quyết gì cả - phải chăng đó là sự tổng hòa của nguyên tắc minh bạch trong tài chính, sự bình tĩnh của người làm tài chính và cái "tâm" của người làm công tác nhân sự.

Có lẽ sự lắng nghe, thấu hiểu và chân thành trong giao tiếp đã giúp tôi thành công trong công việc của mình.

'Nếu một người cảm thấy được chào đón, được tạo niềm vui thì họ cũng cảm thấy hài lòng hơn khi thưởng thức món ăn'

Việc để trở thành những người đầu bếp giỏi, những người thành danh dẫn đầu ngành bếp là một việc không chỉ đòi hỏi bản thân phải có rất nhiều kiến thức về ẩm thực, kỹ năng trong ngành, tài năng thiên phú, cách nhìn nhận về hương vị từng món, mà còn đòi hỏi về thời gian và thể lực. Thường thì nam giới có thể dễ dàng theo đuổi và thực hiện được gần như mọi yêu cầu trong ngành bếp, nhưng nữ giới lại hạn chế hơn. Tuy vậy, tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng theo đuổi ngànhnày và đạt được những thành tựu nằm trong khả năng của mình.

Làm việc tại resort, nấu ăn cho hàng triệu, hàng nghìn thực khách, và việc đáp ứng được hết khẩu vị của tất cả các thực khách khó tính là điều rất khó. Tuy nhiên, để tạo ra một món ăn ngon,có thể làm hài lòng hầu hết mọi người, chúng ta không những phải chú ý đến hương vị của nó mà còn phải biết làm thế nào để trình bày món thật hài hòa, đẹp mắt; biết cách kết hợp những món ăn với nhau sao cho phù hợp, cũng như khẩu phần ăn dành cho mỗi thực khách cũng giúp họ có thể thưởng thức được tất cả những món chúng ta làm ra mà vẫn cảm thấy ngon miệng. Ngoài ra, cách phục vụ cũng ảnh hưởng đến cảm nhận về món ăn của thực khách, nếu một người cảm thấy được chào đón, được tạo niềm vui thì khi thưởng thức món ăn họ cũng sẽ thấy hài lòng hơn.