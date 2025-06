Những người sinh năm 1965, 1985, 2000 chỉ còn tối đa 6 tháng nữa để làm việc này trước khi bị phạt tiền

Theo khoản 01 Điều 21 Luật Căn cước số 26/2023/QH15 quy định các trường hợp công dân phải thực hiện cấp đổi thẻ Căn cước bao gồm: “Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi”.

Theo đó, công dân sinh năm 2011 chưa có thẻ Căn cước thì phải làm thẻ Căn cước ngay khi đủ tuổi; công dân sinh năm 2000, 1985, 1965 phải đổi sang thẻ Căn cước trong năm 2025.

Tuy nhiên theo khoản 02 Điều 21 Luật Căn cước số 26/2023/QH15 quy định “Trường hợp thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước theo quy định thì có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ Căn cước tiếp theo”.

Do đó, trường hợp công dân đã cấp đổi thẻ Căn cước trước 02 năm ở các độ tuổi 14, 25, 40, 60 sẽ không phải cấp đổi thẻ Căn cước.

Ví dụ:

- Người sinh năm 2012 đã làm Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước trong khoảng thời gian đủ 12 tuổi đến ngày đủ 14 tuổi: Thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước sẽ có thời hạn đến ngày sinh nhật năm 2037.

- Người sinh năm 2000 đã làm Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước trong khoảng thời gian đủ 23 tuổi đến ngày đủ 25 tuổi: Thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước sẽ có thời hạn đến ngày sinh nhật năm 2040.

- Người sinh năm 1985 đã làm thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước trong khoảng thời gian đủ 38 tuổi đến ngày đủ 40 tuổi: Thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước sẽ có thời hạn đến ngày sinh nhật năm 2045.

- Người sinh năm 1965 đã làm thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước trong khoảng thời gian đủ 58 tuổi đến ngày đủ 60 tuổi: Thẻ Căn cước công dân hoặc thẻ Căn cước sẽ được sử dụng đến cuối đời.

Trừ các trường hợp nêu trên, nếu công dân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Trường hợp không thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước đúng thời hạn thì người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính với số tiền 300.000 đồng đến 500.000 đồng theo điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo Điều 27 Luật Căn cước 2023 như sau:

- Cơ quan quản lý căn cước của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân cư trú.

- Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định.

- Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 27 Luật Căn cước 2023 tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân.

- Thông qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an: Từ ngày 1/5/2025, công dân có thể thực hiện thủ tục cấp lại thẻ Căn cước online mà không cần đến trực tiếp cơ quan Công an để cung cấp lại dữ liệu sinh trắc học. Người dân cũng có thể chọn phương thức nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính khi đăng ký trực tuyến.

Theo khoản 4, Điều 25 Luật Căn cước, cơ quan chức năng sẽ sử dụng ảnh chân dung, vân tay, mống mắt đã thu nhận gần nhất, kết hợp với dữ liệu hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước để xử lý yêu cầu cấp lại.

Lưu ý:

- Chỉ áp dụng với người đã được cấp thẻ Căn cước từ 01/7/2024 trở đi.

- Nếu công dân đến hoặc quá độ tuổi cần cấp đổi, phải đến trực tiếp cơ quan Công an để thu nhận lại sinh trắc học.

Hướng dẫn thực hiện cấp lại thẻ Căn cước trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an

Truy cập: https://dichvucong.bocongan.gov.vn

Chọn "Đăng nhập" (góc phải phía trên) rồi chọn đăng nhập bằng Tài khoản Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Chọn đăng nhập bằng "Tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an dành cho Công dân".

Tại màn hình tiếp theo, công dân nhập thông tin số định danh và mật khẩu tài khoản VNeID hoặc quét mã QRCode bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh để đăng nhập.

Chọn "Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước"

Chọn thủ tục "Cấp lại thẻ Căn cước"

Tại giao diện kê khai:

- Hệ thống sẽ tự động điền sẵn thông tin; công dân chỉ cần bổ sung số điện thoại (nếu chưa có).

- Nếu người kê khai là cha mẹ/người đại diện, công dân tick chọn "Người kê khai là cha/mẹ/người đại diện hợp pháp của người cần cấp lại thẻ Căn cước"; sau đó khai đầy đủ thông tin của người được cấp thẻ và xác định rõ mối quan hệ.

Sau đó chọn "Kiểm tra thông tin trong CSDLQG về dân cư". Trường hợp thông tin không khớp hoặc thiếu nơi cư trú, công dân cần cập nhật thông tin tại cơ quan Công an quản lý hộ khẩu trước khi thực hiện lại thủ tục.

Tiếp theo, chọn "Cơ quan thực hiện".

Lựa chọn, nhập thông tin nhận kết quả:

- Nếu chọn gửi qua bưu chính: điền địa chỉ nhận và chọn đơn vị chuyển phát. Phí chuyển phát do công dân chi trả.

- Nếu nhận tại cơ quan Công an: chọn "Nhận kết quả tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ".

Chọn thông tin lệ phí: Nếu được miễn lệ phí, tick chọn "Miễn phí" và chọn lý do tương ứng. Sau đó, nhấn "Lưu và tiếp tục" để sang bước tiếp theo.

Kiểm tra lại Phiếu thu nhận thông tin Căn cước. Nếu chính xác, chọn "Lưu và thanh toán". Nếu sai, liên hệ cơ quan Công an nơi thường trú để điều chỉnh.

Tại bước thanh toán trực tuyến: Qua mã QR hoặc tài khoản/thẻ ngân hàng.

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ xác nhận và gửi hồ sơ đến cơ quan Công an để xử lý và trả kết quả theo quy định.

