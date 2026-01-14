Càng gần Tết âm lịch, 4 con giáp này càng dễ gặp may, lộc to lộc nhỏ ùa đến, kinh doanh bứt phá, phát đạt

Tuổi Tý: Nhạy cơ hội, thu nhập tăng đều nhưng cần tránh “tham quá”

Người tuổi Tý vốn nhạy với biến động xung quanh, nên thường phát hiện cơ hội sớm hơn người khác. Trong môi trường công việc, khi một dự án mới vừa xuất hiện và nhiều người còn cân nhắc, tuổi Tý thường đã kịp chuẩn bị phương án, nguồn lực và cách triển khai.

Điểm mạnh nữa của tuổi Tý là sự tỉ mỉ: họ có thể xử lý tốt cả những chi tiết nhỏ, nhờ đó nâng chất lượng kết quả và giảm rủi ro sai sót. Về tài chính, thu nhập chính có xu hướng tăng ổn định, đồng thời dễ có thêm khoản “lộc nhỏ” từ những nguồn bất ngờ, chẳng hạn một khoản đầu tư trước đó tăng giá hoặc một cơ hội mua được món hời đúng thời điểm.

Tuy nhiên, tuổi Tý cũng nên lưu ý kiểm soát lòng tham, biết chốt lời và dừng đúng lúc để tránh “được nhiều rồi lại mất vì quá tay”.

Tuổi Thìn: Khí chất dẫn dắt, càng thử thách càng dễ nổi bật

Người tuổi Thìn thường có tinh thần “tôi làm được” khá rõ nét. Khi người khác né tránh việc khó, họ lại sẵn sàng xắn tay vào làm; khi tập thể thiếu người điều phối, tuổi Thìn thường tự nhiên đứng ra dẫn dắt.

Họ không nhất thiết tìm kiếm sự chú ý, nhưng năng lực thể hiện qua cách suy nghĩ mạch lạc và khả năng thực thi mạnh. Trong những thời điểm then chốt, tuổi Thìn thường là người “giải bài toán khó”, qua đó tạo uy tín và củng cố vị thế trong tập thể.

Tuổi Mão: Khéo giao tiếp, dễ gặp quý nhân và có cơ hội thăng tiến

Tuổi Mão ghi điểm nhờ sự hiền hòa, chân thành và biết lắng nghe. Năm 2026, ưu thế lớn nhất của họ đến từ kỹ năng giao tiếp, giúp xây dựng quan hệ hài hòa và tạo thiện cảm tự nhiên.

Trong công việc, tuổi Mão có khả năng gặp được người đi trước giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hướng dẫn và mở ra cơ hội phát triển. Ở những dự án quan trọng, họ cũng dễ được cấp trên tin tưởng giao vai trò chủ chốt, từ đó có “đất” để thể hiện năng lực và được ghi nhận, dẫn đến bước tiến rõ rệt về sự nghiệp.

Ở khía cạnh gia đình, sự tinh tế và chu đáo của tuổi Mão giúp duy trì bầu không khí ấm áp, gắn kết giữa các thành viên, tạo nền tảng tinh thần tốt để họ yên tâm phát triển công việc.

Tuổi Dần: Bứt tốc sự nghiệp, hợp lĩnh vực quản lý – công nghệ – khởi nghiệp

Năm 2026 được dự báo là thời kỳ dễ bùng nổ sự nghiệp với người tuổi Dần, đặc biệt trong các lĩnh vực cần bản lĩnh và tầm nhìn như quản lý, công nghệ, khởi nghiệp hoặc kỹ thuật.

Nửa đầu năm có thể xuất hiện một dự án lớn; nếu xử lý tốt, khả năng thăng chức hoặc tăng vai trò vào cuối năm là khá sáng. Nửa cuối năm tiếp tục mở ra cơ hội mới, bao gồm hợp tác liên ngành hoặc nhiệm vụ liên quan thị trường nước ngoài, giúp mở rộng “đường chạy” sự nghiệp.

Điểm đáng chú ý là vận may về người hỗ trợ cũng khá tốt: có thể gặp lại cấp trên cũ sẵn sàng dìu dắt, khách hàng mới dễ đặt niềm tin, thậm chí đối thủ cạnh tranh cũng có thể chuyển thành đối tác trong một số tình huống.

*Thông tin có tính chất chiêm nghiệm