Trong ví có 4 vật này thì giữ cho kỹ, vứt đi kẻo rút lộc, mất vận

13-01-2026 - 21:08 PM | Sống

Nhiều người dọn ví chỉ để gọn hơn, nhưng lại vô tình bỏ đi những thứ có thể giúp mình chủ động và thuận lợi hơn trong cuộc sống.

Không chỉ là nơi cất tiền, ví tiền còn phản ánh thói quen sinh hoạt, cách quản lý bản thân và cả sự chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Một số món đồ trong ví tưởng chừng rất bình thường, thậm chí bị xem là thừa thãi. Nhưng khi vứt đi rồi, nhiều người mới nhận ra mình đã tự làm khó chính mình, bỏ lỡ cơ hội, hoặc rơi vào thế bị động không đáng có.

Một mẩu giấy ghi chú quan trọng

Với mẩu giấy này, bạn có thể ghi địa chỉ, số điện thoại, lịch hẹn, hay một thông tin quan trọng. Khi dọn ví, nhiều người tiện tay vứt đi những mẩu giấy nhỏ vì nghĩ “không cần nữa”.

Chỉ đến lúc điện thoại hết pin, hỏng máy, hoặc cần nhớ lại một thông tin cũ, người ta mới thấy tiếc. Có những cuộc hẹn, mối liên hệ hay việc quan trọng bị lỡ chỉ vì thiếu một mẩu giấy tưởng như rất thừa.

Danh thiếp hoặc thông tin liên hệ từng có giá trị

Không phải danh thiếp nào cũng cần giữ, nhưng cũng không phải cái nào cũng nên vứt. Có những mối quan hệ từng gặp đúng lúc, đúng hoàn cảnh, nhưng chưa kịp phát triển. Một tấm danh thiếp nằm im trong ví đôi khi lại là sợi dây nối lại cơ hội vào một thời điểm khác.

Khi dọn sạch ví, nhiều người vô tình tự xóa đi những “đầu mối” mà sau này muốn tìm lại cũng không còn.

Một vật mang ý nghĩa tinh thần tích cực

Đó có thể là ảnh gia đình, lời nhắc nhở bản thân, hay món quà kỷ niệm đã theo mình nhiều năm. Những vật này không mang giá trị vật chất lớn, nhưng lại có tác dụng giữ tinh thần ổn định, nhắc con người nhớ mình đang cố gắng vì điều gì.

Trong những lúc áp lực, chỉ cần mở ví ra, nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc cũng đủ giúp nhiều người bình tâm hơn, tránh những quyết định nóng vội. Khi tinh thần vững, con người ít mắc sai lầm. Đó chính là cách “giữ vận” thiết thực nhất.

Tiền mặt mệnh giá nhỏ, tiền lẻ

Nhiều người có thói quen dọn ví là bỏ hết tiền lẻ, cho rằng cồng kềnh, không đáng bao nhiêu. Thế nhưng, chính những tờ tiền nhỏ này lại thường phát huy tác dụng trong lúc cần gấp: gửi xe, mua đồ lặt vặt, trả nhanh một khoản nhỏ mà không phải lúng túng.

Quan trọng hơn, ví có tiền dù không nhiều vẫn tạo cảm giác chủ động. Ngược lại, ví trống trơn dễ khiến con người rơi vào tâm thế thiếu thốn, từ đó ảnh hưởng đến sự tự tin và cách ứng xử trong công việc lẫn cuộc sống.

Điểm chung của 4 món đồ kể trên không nằm ở yếu tố may rủi, mà ở sự chuẩn bị và chủ động. Một chiếc ví được sắp xếp hợp lý không làm giàu ngay lập tức, nhưng giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có, giảm sai sót và không tự tước đi cơ hội của chính mình.

