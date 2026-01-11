Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 Á hậu vừa đón tin vui

11-01-2026 - 11:48 AM | Lifestyle

Vừa quyết định quay trở lại showbiz bằng một vai diễn, Á hậu này đã nhận được tin vui mới.

Mới đây, Á hậu Phạm Kim Duyên không giấu được sự hạnh phúc khi bộ phim đánh dấu sự trở lại được vinh danh ở hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

1 Á hậu vừa đón tin vui- Ảnh 1.

Á hậu Phạm Kim Duyên

Sau thời gian tạm dừng để tập trung cho công việc kinh doanh đến khi mọi thứ vào guồng và ổn định. Năm nay Á hậu Phạm Kim Duyên quyết định quay trở lại showbiz bằng vai diễn chính trong phim truyền hình “Trà Ma Nữ” của đạo diễn Hoàng Mập.

Trong phim, cô được diễn xuất cùng thần tượng diễn viên Huỳnh Anh Tuấn. Đây cũng là vai diễn mà nam diễn viên gạo cội tham gia trước khi gặp các vấn đề về sức khoẻ.

“Từ nhỏ tôi đã xem nhiều phim của chú, khi quay chung tôi rất hồi hộp. Đến khi vào cảnh quay chú nhẹ nhàng hỗ trợ, hướng dẫn để tôi hoàn thành tốt. Tôi chúc chú sức khoẻ dồi dào để sớm trở lại phim trường”, cô cho hay.

“Trà Ma Nữ” lọt vào top 3 để cử hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn của giải thưởng Ngôi sao xanh và vượt qua hai đối thủ “Trái tim bất hạnh” và “Kẻ quản trò” để chiến thắng. Đạo diễn Hoàng Mập đại diện ê-kíp lên sân khấu nhận giải.

“Không có chiến thắng bằng nào bằng sự tin yêu trong lòng khán giả. Tôi biết ơn tất cả mọi người đã dành sự yêu thương cho tập thể ê-kíp của đoàn phim Trà Ma Nữ. Giải thưởng sẽ là niềm động lực, khích lệ để giúp tôi tiếp tục cống hiến và mang đến những vai diễn thật hay trong thời gian tới”, cô bộc bạch.

1 Á hậu vừa đón tin vui- Ảnh 2.

“Về chuyên môn diễn xuất hiện tôi đang học thêm từ các lớp đào tạo uy tín của anh chị trong nghề. Tôi rất thích xem các bộ phim của Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ,… những gì hay ho tôi đều tích cóp, góp nhặt bổ sung vào cẩm nang để làm nghề”.

Trên thảm đỏ sự kiện tối 10/1, Á hậu Phạm Kim Duyên xuất hiện với hình ảnh sang trọng, quyền lực. Trang phục dự sự kiện của nàng Hậu là bộ váy của NTK Lê Ngọc Lâm. Cô kết hợp cùng đồng hồ Rolex và trang sức kim cương để hoàn thành tổng thể bộ trang phục. Một số khán giả nhận xét hình ảnh trở lại của cô được nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng và quyến rũ hơn.

Bên cạnh công việc diễn xuất song song đó cô còn tham gia các sự kiện lớn, làm đại diện cho bệnh viện thẩm mỹ, làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu doanh nhân và tham gia nhiều quảng cáo cho các nhãn hàng,…

Định hướng trong năm 2026 của Á hậu Phạm Kim Duyên là gia tăng thêm “gia tài” diễn xuất và tham gia các sự kiện phù hợp.

Đinh Anh

Phụ nữ mới

