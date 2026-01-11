Lộ thiệp cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Tổ chức 2 ngày, có hoạt động cực kì đặc biệt

Trong tháng 1/2026, showbiz Việt có hỷ sự của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Từ sau đám hỏi được tổ chức tại Thanh Hoá cách đây 1 năm, Á hậu Phương Nhi đã lui về sống kín tiếng, "đóng băng" mạng xã hội. Vì thế, những thông tin liên quan đến hôn sự của cô chỉ được tiết lộ "nhỏ giọt" khiến công chúng đứng ngồi không yên "chấm hóng".

Mới đây, thiệp cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng đã được hé lộ. Theo đó, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới trong 2 ngày 22/1 và 23/1 tại một trong những khu resort sang trọng thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể. Khách mời dự đám cưới của Phương Nhi và chồng có quy định dresscode trang phục với màu sắc phong phú thiên về phong cách nhẹ nhàng, tươi tắn.

Đặc biệt nhất, trong lịch trình đám cưới của Á hậu Phương Nhi còn có hoạt động chưa từng xuất hiện trong các hôn lễ showbiz chính là giải đấu thể thao được tổ chức vào sáng 23/1. Đây dự sẽ là hoạt động thú vị, mới lạ khiến khách mời và hội "ăn cưới online" phải mong chờ.

Đám cưới của Phương Nhi diễn ra trong 2 ngày, có hoạt động thi đấu thể thao (ảnh: @phuongxuf91)

Trước thềm đám cưới, vài ảnh hiếm của Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng cũng xuất hiện. Dù bức ảnh che kín mặt nhân vật chính nhưng ai cũng nhận ra nụ cười ngọt ngào của cô dâu Phương Nhi.

Theo nguồn tin của chúng tôi, đám cưới Phương Nhi sẽ diễn ra trong không gian kín đáo, riêng tư chỉ bạn bè, những người thân thiết góp mặt. Quan khách sẽ có thời gian nghỉ dưỡng kết hợp với chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi. Với những chi tiết này, netizen cũng phần nào dự đoán được đây sẽ là đám cưới rất xa hoa, hoành tráng.

Ảnh cưới hiếm hoi được cho là của Á hậu Phương Nhi cũng gây chú ý (ảnh: @phuongxuf91)

Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hoá vào tháng 1/2025. Cặp đôi có 1 năm để chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Suốt thời gian qua, Phương Nhi chỉ tập trung cho việc học hành, sống kín tiếng, vài lần hiếm hoi xuất hiện là đi cùng chồng xem concert hoặc tham gia các hoạt động cùng gia đình tỷ phú. Mỗi lần lộ diện, Phương Nhi đều được khen ngợi nhan sắc thăng hạng, phong cách trưởng thành hơn.

Phương Nhi và chồng tổ chức lễ ăn hỏi kéo dài 2 tiếng vào tháng 1/2025 (ảnh: Đỗ Long)