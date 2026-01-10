Kiến trúc sư tiết lộ: Mua chung cư nên tránh 3 loại căn hộ này dù giá rẻ đến mấy, sống bất tiện lại khó bán, không phải “nhà vàng” để an cư

Mua nhà là quyết định tài chính lớn nhất của nhiều gia đình, nhưng thực tế cho thấy, không ít người chỉ nhận ra mình “mua nhầm” sau khi đã dọn vào ở. Báo cáo Khảo sát tiêu dùng nhà ở Trung Quốc 2024 do Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc công bố cho biết, có tới 68,7% người mua nhà không hài lòng với thiết kế căn hộ sau khi nhận nhà, 43,2% buộc phải cải tạo ở những mức độ khác nhau.

Trong bối cảnh giá bất động sản đang tăng nhiệt, “nhà giá rẻ” xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, rẻ không đồng nghĩa với đáng mua. Phần lớn sự khác biệt này đến từ chất lượng thiết kế chung cư.

Theo Viện Nghiên cứu Thiết kế Tiêu chuẩn Kiến trúc Trung Quốc, một căn đạt chuẩn phải đảm bảo phân khu chức năng rõ ràng, tách biệt công năng, thông gió và chiếu sáng tốt, hiệu suất sử dụng không gian cao. Tỷ lệ diện tích sử dụng thực tế không nên thấp hơn 85%, các không gian chính phải đáp ứng yêu cầu chiếu sáng tự nhiên tối thiểu.

Tuy nhiên, vì chạy theo hệ số sử dụng đất hoặc xử lý các khu đất khó, nhiều chủ đầu tư đã đưa ra thị trường những căn hộ có thiết kế khiếm khuyết. Bề ngoài giá thấp, nhưng khi sử dụng mới lộ rõ hàng loạt bất tiện kéo dài.

Kiến trúc sư Trung Quốc nhận định: “Thiết kế sai sẽ khiến sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng lâu dài, thậm chí tác động tiêu cực đến sức khỏe. Những lỗi này rất khó khắc phục bằng việc sửa chữa nội thất.”

Từ góc độ chuyên môn, các chuyên gia cho biết có 3 loại căn hộ người mua nên tránh mua dù giá rẻ đến đâu:

1. Căn hộ có thiết kế thiếu sự riêng tư cho gia chủ

Đây là kiểu căn hộ mà phòng khách bị biến thành hành lang, từ đó phải đi xuyên qua để vào phòng ngủ hoặc các không gian khác. Phổ biến nhất là dạng “1 phòng khách ở giữa, 2 đầu là phòng ngủ” hoặc phòng khách bị cắt ngang bởi lối đi chung.

Vấn đề lớn nhất của kiểu căn hộ này là mất riêng tư. Mỗi lần có người ra vào phòng ngủ đều phải đi ngang phòng khách, gây gián đoạn sinh hoạt chung. Ban đêm, việc đi lại càng trở nên bất tiện và dễ gây khó chịu.

Khảo sát của Viện Nghiên cứu Môi trường Sống Trung Quốc năm 2024, mức độ hài lòng của cư dân ở loại hộ hình này thấp hơn 28% so với hộ hình tiêu chuẩn. Dù 76% chủ nhà từng cố gắng khắc phục bằng vách ngăn, hiệu quả vẫn rất hạn chế.

Ảnh minh hoạ: Internet

2. Căn hộ có không gian bếp và nhà vệ sinh chật hẹp, thiếu sáng

Bếp hoặc nhà vệ sinh không tiếp giáp tường ngoài, không có ánh sáng và thông gió tự nhiên là lỗi phổ biến ở nhiều khu dân cư cũ và cả các dự án mới mật độ cao.

Dữ liệu từ Trung tâm Giám sát Môi trường Trong nhà Trung Quốc cho thấy chất lượng không khí trong các căn hộ dạng này thấp hơn 32% so với tiêu chuẩn, hàm lượng vi khuẩn và nấm mốc cao hơn 40%. Tường nhà vệ sinh thường xuất hiện nấm mốc chỉ sau hơn 3 năm sử dụng, sớm hơn đáng kể so với căn hộ thông thoáng.

3. Căn hộ có hướng xấu

Các căn hộ này thường chỉ quay về một hướng bất lợi, phổ biến nhất là thuần Bắc hoặc thuần Tây. Với căn hộ hướng Bắc, ánh sáng tự nhiên hạn chế, mùa đông lạnh và tiêu tốn nhiều năng lượng sưởi ấm. Ngược lại, căn hộ hướng Tây phải hứng nắng gắt vào buổi chiều, khiến không gian bên trong nóng bức, chi phí làm mát tăng cao.

Báo cáo năm 2025 của Hội Nghiên cứu Bất động sản Trung Quốc chỉ ra mức tiêu hao năng lượng ở các hộ hình này cao hơn từ 28–35%. Đáng lo ngại hơn, nghiên cứu y học môi trường còn cho thấy, người sống lâu dài trong căn hộ thiếu ánh sáng tự nhiên có nguy cơ thiếu vitamin D cao hơn 23%, tỷ lệ trầm cảm tăng 17%.

Ảnh minh hoạ: Internet

Cách chọn căn hộ vàng để gia đình an cư

Để tránh mua nhầm căn hộ có khuyết điểm, các chuyên gia kiến trúc khuyến nghị người mua nên nắm vững 5 nguyên tắc cơ bản khi mua nhà như sau:

- Ưu tiên hướng Nam, phòng khách và phòng ngủ chính nên hướng Nam. - Phân khu rõ ràng, không gian sinh hoạt và nghỉ ngơi không chồng lấn. - Chiều sâu căn hộ vừa phải, lý tưởng từ 8–12 m, tránh căn hộ quá dài và thiếu sáng. - Phòng khách sáng, bếp sáng, vệ sinh sáng, đảm bảo thông gió tự nhiên. - Giảm tối đa diện tích hành lang, tăng hiệu quả sử dụng không gian.

Ngoài ra, người mua cần cân nhắc nhu cầu dài hạn của gia đình trong 5–10 năm tới, thay vì chỉ nhìn vào diện tích hay giá bán trước mắt.

(Theo Baijiahao)