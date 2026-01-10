Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao giường ở khách sạn thường có 4 chiếc gối? Mục đích đặc biệt nhiều người đã bỏ qua

10-01-2026 - 20:53 PM | Lifestyle

Tại sao lại có tới 4 chiếc gối dù giường chỉ dành cho 2 người?

Khi nhận phòng khách sạn, không ít du khách thắc mắc vì sao trên giường thường được xếp sẵn tới bốn chiếc gối, nhiều hơn nhu cầu ngủ thông thường. Thực tế, chi tiết này không chỉ để “cho đẹp”, mà gắn với tiêu chuẩn dịch vụ, trải nghiệm giấc ngủ và cả yếu tố sức khỏe của khách lưu trú.

Cụ thể, theo các chuyên gia trong ngành lưu trú, hiện không có quy định pháp lý hay tiêu chuẩn quốc tế bắt buộc mỗi giường khách sạn phải có đúng 4 chiếc gối. Các hệ thống xếp hạng sao chủ yếu đánh giá chất lượng giấc ngủ, mức độ thoải mái và khả năng đáp ứng nhu cầu cá nhân của khách, chứ không chấm điểm dựa trên số lượng gối.

Vì sao giường ở khách sạn thường có 4 chiếc gối? Mục đích đặc biệt nhiều người đã bỏ qua- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều khách sạn từ phân khúc trung cấp trở lên (3–5 sao) vẫn lựa chọn đặt sẵn 4 gối cho giường đôi hoặc giường lớn. Theo phân tích của trang chuyên về đồ vải khách sạn Eliya Linen, việc cung cấp nhiều gối giúp khách linh hoạt điều chỉnh tư thế ngủ, đồng thời tạo cảm giác căn phòng được chăm chút và cao cấp hơn.

Trang này nhận định: việc “dư gối” còn là một cách nâng cao cảm nhận về chất lượng dịch vụ, có thể tạo khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm lưu trú của khách. Ở phân khúc cao cấp, 4 chiếc gối thậm chí chỉ là mức cơ bản. Nhiều khách sạn 4–5 sao còn triển khai “pillow menu” – thực đơn gối, cho phép khách lựa chọn loại gối phù hợp với sở thích và thể trạng.

Theo bài viết “Pillow Menu in Hotels: What is a Pillow Menu?” trên website của khách sạn Calista (Thổ Nhĩ Kỳ), các khách sạn áp dụng pillow menu nhằm “nâng cao sự thoải mái của khách bằng những lựa chọn gối phù hợp với nhu cầu giấc ngủ cá nhân”, từ đó cải thiện chất lượng nghỉ ngơi và mức độ hài lòng.

Vì sao giường ở khách sạn thường có 4 chiếc gối? Mục đích đặc biệt nhiều người đã bỏ qua- Ảnh 2.

Có những khách sạn thậm chí cho khách hàng tùy chọn số lượng gối (Ảnh minh họa)

Nhiều gối giúp ngủ ngon, sử dụng linh hoạt hơn

Các chuyên gia về giấc ngủ cho rằng mỗi người có tư thế ngủ khác nhau – nằm ngửa, nằm nghiêng hay nằm sấp – và độ cao, độ mềm của gối ảnh hưởng trực tiếp tới cổ, vai và cột sống. Việc có sẵn nhiều gối giúp khách dễ dàng tự điều chỉnh, hạn chế tình trạng mỏi cổ hoặc đau lưng khi ngủ ở môi trường lạ.

Bên cạnh hai chiếc gối chính dùng khi ngủ, các gối bổ sung có thể được dùng để điều chỉnh tư thế nằm, giúp nâng đỡ cổ và vai tốt hơn, đặc biệt với những người quen ngủ nghiêng hoặc dễ bị mỏi cổ. Khi không ngủ, gối còn đóng vai trò như điểm tựa lưng khi khách ngồi đọc sách, xem TV hay làm việc trên giường, giúp giảm áp lực lên cột sống.

Vì sao giường ở khách sạn thường có 4 chiếc gối? Mục đích đặc biệt nhiều người đã bỏ qua- Ảnh 3.

Vì sao giường ở khách sạn thường có 4 chiếc gối? Mục đích đặc biệt nhiều người đã bỏ qua- Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Nhiều du khách cũng sử dụng gối để kê chân, hỗ trợ tuần hoàn máu và tạo cảm giác dễ chịu sau một ngày di chuyển nhiều. Nhờ đó, số lượng gối nhiều hơn mang lại sự linh hoạt trong sinh hoạt và góp phần cải thiện chất lượng nghỉ ngơi trong suốt thời gian lưu trú.

Theo các tài liệu tư vấn dịch vụ lưu trú của Hotel Contract Beds (Anh), việc cung cấp đa dạng gối là một trong những yếu tố giúp đảm bảo “kỳ nghỉ yên tĩnh và thoải mái” cho mọi đối tượng khách.

Hình ảnh Ngựa chín hồng mao trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh xuất hiện ở đời thực gây chú ý

Theo Thu Phương

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Căn hộ 46m² của đôi vợ chồng mới cưới trong nhà tập thể cũ gây sốt: Vì sao người trẻ đang “quay xe” về nhà cũ trung tâm - nhỏ nhưng đáng tiền hơn?

Căn hộ 46m² của đôi vợ chồng mới cưới trong nhà tập thể cũ gây sốt: Vì sao người trẻ đang “quay xe” về nhà cũ trung tâm - nhỏ nhưng đáng tiền hơn? Nổi bật

Mời ngay nữ NSƯT này vào Chị Đẹp mùa 3: U50 trẻ đẹp hết phần thiên hạ, mỗi lần đánh hông là MXH phát sốt

Mời ngay nữ NSƯT này vào Chị Đẹp mùa 3: U50 trẻ đẹp hết phần thiên hạ, mỗi lần đánh hông là MXH phát sốt Nổi bật

Những thiết kế áo dài đang âm thầm chiếm sóng thị trường Tết, hứa hẹn “làm mưa làm gió” năm nay

Những thiết kế áo dài đang âm thầm chiếm sóng thị trường Tết, hứa hẹn “làm mưa làm gió” năm nay

20:41 , 10/01/2026
Nữ ca sĩ ở penthouse 450m2 ven sông Sài Gòn: 2 lần đổ vỡ hôn nhân, 56 tuổi được bạn trai cưng chiều

Nữ ca sĩ ở penthouse 450m2 ven sông Sài Gòn: 2 lần đổ vỡ hôn nhân, 56 tuổi được bạn trai cưng chiều

20:40 , 10/01/2026
Cận cảnh chậu bưởi Diễn giá 150 triệu đồng tại TP.HCM

Cận cảnh chậu bưởi Diễn giá 150 triệu đồng tại TP.HCM

19:52 , 10/01/2026
Vỡ òa cảnh siêu thực ngôi làng ở Hắc Long Giang, khách đến chỉ biết trầm trồ

Vỡ òa cảnh siêu thực ngôi làng ở Hắc Long Giang, khách đến chỉ biết trầm trồ

18:12 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên