Nữ ca sĩ ở penthouse 450m2 ven sông Sài Gòn: 2 lần đổ vỡ hôn nhân, 56 tuổi được bạn trai cưng chiều

Sở hữu loạt penthouse và biệt thự triệu đô

Diva Hồng Nhung sinh năm 1970, trong một gia đình trí thức tại Hà Nội. Cô đam mê âm nhạc từ nhỏ, cũng sở hữu sự nghiệp ca hát rực rỡ và là một trong bộ tứ diva của làng nhạc Việt, cùng với Mỹ Linh, Thanh Lam, Hà Trần.

Nữ ca sĩ nổi tiếng với hàng loạt các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Thanh Tùng, Hồng Đăng... và từng giành 8 đề cử giải Cống Hiến.

Tên tuổi của cô gắn liền với loạt ca khúc: Giọt sương trên mí mắt, Nhớ mùa thu Hà Nội, Vẫn hát lời tình yêu, Họa mi hót trong mưa...

Nhờ sự nghiệp rực rỡ, nữ diva cũng có cuộc sống giàu sang sung túc. Hiện cô cùng hai con sống trong căn penthouse 450 m2, có hồ bơi, ban công hướng sông Sài Gòn, trong nhà còn treo hàng chục tranh quý của các danh họa nổi tiếng.

Hồng Nhung và con tại căn penthouse cao cấp ven sông Sài Gòn.

Chốn đi về của ca sĩ nằm ở một chung cư cao cấp thuộc khu Thảo Điền (Thủ Đức), có hai tầng. Hồng Nhung mua nhà cuối năm 2023, ưng ý với không gian rộng rãi, thoáng mát. Từ ban công ở tầng thứ 21, ca sĩ có thể ngắm sông Sài Gòn và một góc thành phố về đêm.

Trong nhà, Hồng Nhung trồng nhiều cây xanh. Nữ ca sĩ cho biết, kiếm được bao nhiêu tiền, cô đều dành cho nơi ở, ít khi mua các vật dụng, nội thất xa hoa mà cốt để làm sao cho không gian sống thoải mái, tự nhiên nhất có thể.

Ở tầng trên, ca sĩ dành một không gian đặt tên là phòng Nhạc - Họa, nơi bản thân cùng bạn bè giao lưu văn nghệ. Trên tường, Hồng Nhung treo bức chân dung của chị do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ năm 1998.

Ở những góc khác là tranh của các danh họa Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tư Nghiêm, Trần Lưu Hậu, Nguyễn Tiến Chung và một số các họa sĩ đương đại nổi tiếng như Thành Chương, Phương Quốc Trí.

Ngoài căn penthouse ở TPHCM, nữ ca sĩ sinh năm 1970 còn sở hữu nhiều tài sản khủng khác. Hồng Nhung có biệt thự nằm trên đồi ở Hollywood. Cô và 2 con có thời gian sống tại biệt thự này. Căn biệt thự được thiết kế với không gian thoáng đãng, đầy đủ tiện nghi và có cửa kính đón nắng sáng.

View căn penthouse của Hồng Nhung cực xịn xò.

Tại đây còn có bể bơi riêng cùng không gian sân vườn, phục vụ các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi của gia đình. Bên cạnh đó, Hồng Nhung còn sở hữu thêm một căn nhà khác ở Irving thuộc bang Texas. Ngôi nhà có tông màu đen, trắng, được xây dựng theo phong cách cổ điển.

Nữ ca sĩ từng có thời gian sống ở Pháp cùng bạn trai. Gia đình của diva cùng nhau sống trong một căn nhà ở gần sông Seine, thành phố Paris, với thiết kế sang trọng và đẳng cấp. Nữ ca sĩ cho biết, ở Paris, Pháp, nơi đất chật người đông, khan hiếm diện tích sống, cô vẫn tìm được một chỗ ở có sân vườn.

Tuổi 56 được bạn trai yêu chiều

Đời tư của nữ ca sĩ trải qua nhiều thăng trầm. Cô từng kết hôn 2 lần nhưng đều không có kết cục trọn vẹn. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Hồng Nhung được giấu kín với công chúng. Cô và chồng kết hôn và chia tay trong im lặng chỉ sau vỏn vẹn 2 năm.

Sau nhiều năm kín tiếng về đời tư, đến năm 2011, Hồng Nhung khiến công chúng bất ngờ khi tuyên bố kết hôn ở tuổi ngoài 40. Cô lấy một doanh nhân giàu có người Mỹ Kevin Gilmore rồi sinh một cặp song sinh ở Thái Lan, đặt tên là Tôm, Tép. Tuy nhiên đến năm 2018, Hồng Nhung gây bất ngờ khi công khai chuyện đã ly hôn.

Tuổi 56 lạc quan dù bị ung thư, được bạn trai cưng chiều.

Hiện tại, ở tuổi 56, cô đang sống hạnh phúc bên bạn trai người Đức Gerhard Heusch và 2 con. Hồng Nhung và bạn trai đã có hơn 10 năm làm bạn trước khi chính thức yêu và sống chung với nhau. Cả hai có chung nhiều sở thích về kiến trúc, thể thao... bạn trai cũng là người thấu hiểu cho công việc của cô.

Cô từng chia sẻ, bạn trai là chỗ dựa tinh thần, người đồng hành cùng cô trong cuộc sống. Từ khi bên Gerhard Heusch, Hồng Nhung thấy mình đẹp hơn.

Thời gian qua, nữ ca sĩ phát hiện bị ung thư vú và đang trong quá trình điều trị nhưng cô luôn giữ tinh thần lạc quan và truyền cảm hứng cho nhiều người cùng hoàn cảnh.

Nói về cuộc sống hiện tại, nữ diva cho biết, cuộc sống của cô rất bận rộn. Ngoài tích cực ra sản phẩm và chạy show, thời gian rảnh, Hồng Nhung thích chăm sóc nhà cửa, dọn nhà, cắm hoa, làm vườn, làm nhạc... và xem đó là niềm vui sống của mình mỗi ngày.