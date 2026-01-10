'Thiên Lôi đẹp trai nhất Táo quân': Bỏ showbiz làm kinh doanh, U50 viên mãn

Tuy chỉ là vai diễn nhỏ trong chương trình Táo quân nhưng Thiên Lôi vẫn để lại ấn tượng sâu đậm đối với khán giả truyền hình trong suốt hơn 20 năm qua. Năm 2016, diễn viên Bình Minh được chọn để thủ vai Thiên Lôi. Với ngoại hình điển trai, nam tính, Bình Minh đến nay vẫn được nhiều khán giả bình chọn là "Thiên Lôi đẹp trai nhất Táo quân".

Để có vai diễn này, Bình Minh từng tiết lộ anh phải thuyết phục đạo diễn Đỗ Thanh Hải suốt 3 năm trời. Tuy nhiên, do sinh sống và làm việc chủ yếu ở phía Nam nên nam diễn viên đã chấp nhận bay ra Thủ đô tập luyện và quay hình trong nửa tháng.

Bình Minh được mệnh danh là "Thiên Lôi đẹp trai nhất Táo quân".

Trải qua hơn 2 thập kỷ lên sóng và đã có rất nhiều nghệ sĩ đảm nhận nhân vật đặc biệt này, Bình Minh đã làm nên sự mới mẻ, hấp dẫn và thổi một "luồng gió mới" vào vai Thiên Lôi.

Trước khi đóng Thiên Lôi trong Táo quân, Bình Minh đã là một cái tên đình đám trong showbiz Việt. Với gương mặt điển trai, sáng sân khấu và chiều cao 1m85, Bình Minh nhanh chóng trở thành gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các sàn diễn thời trang lớn nhỏ và các tạp chí thời trang.

Năm 2002, anh giành giải siêu mẫu ấn tượng trong cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thời trang châu Á. Sau đó, anh lấn sân tham gia nhiều bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh, dẫn chương trình...

Bình Minh từng là mỹ nam đình đám showbiz Việt.

Bước chân vào con đường diễn viên, anh sở hữu loạt phim truyền hình đình đám một thời như Chuyện tình xa xứ, Giao lộ định mệnh, Cô gái xấu xí, Người mẫu, Vật chứng mong manh, Nữ sát thủ, Khát vọng thượng lưu, Giấc mơ cỏ may... Diễn viên sinh năm 1981 giành giải thưởng Mai Vàng 2011 cho hạng mục "Nam diễn viên chính được yêu thích nhất" trong phim Vật chứng mong manh.

Ngoài ra, nhờ chất giọng trầm ấm và lối dẫn dắt duyên dáng, nam diễn viên cũng trở thành một trong những MC được yêu mến qua các chương trình như Chung sức, Thử tài thách trí, Ai thông minh hơn học sinh lớp 5...

Thời hoàng kim, Bình Minh được mệnh danh là "mỹ nam vạn người mê" của showbiz Việt.

Năm 2008, Bình Minh kết hôn với doanh nhân Anh Thơ, hơn anh 4 tuổi. Năm 2021, Bình Minh tuyên bố tạm gác lại sự nghiệp nghệ thuật. Lý do anh đưa ra là cảm xúc của mình với con đường này đã có chút chai sạn. Nhưng quan trọng hơn là anh muốn tập trung cho công việc kinh doanh nhiều hơn.

Những năm qua, anh phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, sân golf với sự hỗ trợ từ bà xã doanh nhân. Bình Minh đang giữ chức vụ Tổng giám đốc một công ty chuyên cung cấp dịch vụ golf và điều hành một sân golf. Ngoài ra, anh còn sở hữu một công ty thực phẩm mang tên mình.

Hiện tại, mỹ nam một thời có một tổ ấm nhỏ viên mãn cùng vợ và 2 con gái. Bình Minh được bà xã nhận xét là người đàn ông có trách nhiệm, không nói lời ngọt ngào nhưng thể hiện bằng hành động. Cựu siêu mẫu cũng không ít lần dành lời khen và bày tỏ sự khâm phục bản lĩnh, sự giỏi giang của bà xã.

Trên trang cá nhân, vợ chồng nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc cũng như hình ảnh trong cuộc sống thường ngày của các con.

Tổ ấm hạnh phúc của nam diễn viên.

Ở tuổi 45, nhan sắc Bình Minh cũng nhiều lần trở thành đề tài bàn tán. Theo đó, gương mặt của anh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác với nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mắt, mái tóc bạc, để râu và vóc dáng không còn săn chắc như thời kỳ đỉnh cao.

Trước ý kiến của khán giả về diện mạo của mình, Bình Minh từng bày tỏ trân trọng khán giả vì dù không xuất hiện khoảng thời gian dài, anh vẫn được nhớ đến.

"Tôi không buồn vì bị chê xấu vì tôi biết đó là quy luật của tự nhiên, ai cũng già đi theo thời gian. Nhưng có lẽ, tôi cũng phải chăm sóc bản thân tốt hơn để cái sự già đến cũng phải chậm hơn" , anh từng nói.

Dù không còn trẻ trung như xưa, Bình Minh vẫn giữ được năng lượng và sự phong độ ở độ tuổi U50. Đây cũng là điều được đa số khán giả ủng hộ.