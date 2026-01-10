Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nước đi không ai ngờ: The Coffee House tung luôn combo bánh mì Pate Cột Đèn giữa ồn ào, gọi luôn "tín nhất nhà"

10-01-2026 - 22:27 PM | Lifestyle

Giữa lúc thị trường F&B còn chưa hết xôn xao vì câu chuyện nguyên liệu, The Coffee House lại bất ngờ chia sẻ lại 1 combo của thương hiệu.

Những ngày gần đây, thông tin liên quan đến các sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã trở thành tâm điểm chú ý trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Trong bối cảnh đó, hàng loạt thương hiệu buộc phải nhanh chóng lên tiếng, làm rõ mức độ liên quan của mình để tránh gây hoang mang cho khách hàng.

Trong đó, sáng nay (10/1), The Coffee House cũng chính thức phát đi thông báo liên quan đến vấn đề này. Nội dung thông báo tập trung làm rõ nguồn nguyên liệu, phạm vi ảnh hưởng cũng như hướng xử lý cụ thể đối với một số sản phẩm, nhằm giúp khách hàng có được thông tin minh bạch và rõ ràng nhất. Tưởng chừng câu chuyện sẽ dừng lại ở đó, thì ngay sau đó, The Coffee House lại có một động thái khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Cụ thể, thương hiệu này đã chia sẻ về một combo, được nhấn mạnh bằng cụm từ khá mạnh: "tín nhất nhà". Combo này không mới nhưng một lần nữa lại được The Coffee House chia sẻ và nhấn mạnh, đảm bảo chất lượng.

Nước đi không ai ngờ: The Coffee House tung luôn combo bánh mì Pate Cột Đèn giữa ồn ào, gọi luôn "tín nhất nhà" - Ảnh 1.

(Ảnh: The Coffee House)

Combo bao gồm Americano Classic (size S) và bánh mì que Pate Cột Đèn - một cái tên vốn đang được nhắc đến khá nhiều trong những ngày qua. Đáng chú ý, The Coffee House khẳng định rõ ràng rằng combo này "đảm bảo chất lượng", như một cách thể hiện sự tự tin vào sản phẩm mà họ đang phục vụ.

Ngay lập tức, động thái này đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước cách The Coffee House lựa chọn để phản ứng giữa tâm điểm ồn ào. Thay vì lặng lẽ chờ dư luận lắng xuống, thương hiệu lại chủ động đưa sản phẩm ra "ánh sáng", thậm chí còn gắn kèm thông điệp mang tính khẳng định cao.

Không ít ý kiến cho rằng đây là một nước đi khá bản lĩnh. Việc tung combo bánh mì Pate Cột Đèn ngay trong thời điểm nhạy cảm cho thấy The Coffee House dường như đã sẵn sàng với những ý kiến từ khách hàng. Với nhiều người, hành động này được hiểu như một lời cam kết ngầm: nếu không thực sự chắc chắn về chất lượng và nguồn nguyên liệu, thương hiệu khó có thể tự tin đẩy sản phẩm lên vị trí trung tâm như vậy.

Trước đó, trong thông báo chính thức, The Coffee House đã khẳng định rõ hai vấn đề quan trọng. Thứ nhất, sản phẩm Bánh mì Pate Cột Đèn của thương hiệu không sử dụng pate hay bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long; và hoàn toàn không liên quan đến đơn vị này trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào. Thứ hai, đối với một số sản phẩm đồ uống có sử dụng nguyên liệu từ nhà cung cấp đang được nhắc đến là Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano vải, The Coffee House đã chủ động tạm dừng phục vụ để chuyển sang nguồn cung thay thế, đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và chất lượng.

Nước đi không ai ngờ: The Coffee House tung luôn combo bánh mì Pate Cột Đèn giữa ồn ào, gọi luôn "tín nhất nhà" - Ảnh 2.

(Nguồn: The Coffee House)

Hiện tại, chủ đề này vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

The Coffee House lên tiếng về nguồn nguyên liệu liên quan đến Đồ hộp Hạ Long

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

