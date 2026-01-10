Rò rỉ ảnh cưới cực hiếm của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng

Một trong những cặp đôi vô cùng kín tiếng nhưng mỗi lần xuất hiện đều gây bão chính là Á hậu Phương Nhi và chồng là thái tử Vingroup - Phạm Nhật Minh Hoàng. Cặp đôi từng "đánh úp" khi bất ngờ công khai tổ chức lễ ăn hỏi riêng tư tại Thanh Hoá vào tháng 1/2025. Từ đó đến nay, Phương Nhi lui về hậu trường, chỉ xuất hiện trong các hoạt động cùng nhà chồng.

Cho đến mới đây, cư dân mạng lại rần rần "chấm hóng" hỷ sự của Á hậu Phương Nhi và con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo nhiều nguồn tin, đám cưới này sẽ diễn ra tại một vùng biển đẹp của Việt Nam, không gian tổ chức riêng tư và bảo mật. Thời gian tổ chức đám cưới là trong vài tuần tới.

Trước thềm ngày trọng đại, bức ảnh cưới cực hiếm của Phương Nhi và thiếu gia Vingroup cũng được hé lộ. Khoảnh khắc Phương Nhi diện váy cô dâu, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh chồng giữ không gian bao la, hùng vĩ gây sốt. Dù ảnh chất lượng thấp nhưng "cẩu lương" chất lương căng, nhìn qua cũng đủ cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô dâu chú rể tương lai.

Hé lộ ảnh cưới cực hiếm của Á hậu Phương Nhi (ảnh: MXH)

Phương Nhi là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, cô nhanh chóng nổi bật nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, được cộng đồng gọi bằng những biệt danh như "thần tiên tỷ tỷ", "ngọc nữ thế hệ mới". Không chỉ sở hữu ngoại hình chuẩn mực với gương mặt khả ái và nụ cười ngọt lịm, Phương Nhi còn có học vấn đáng nể khi theo học Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, cùng khả năng giao tiếp bằng nhiều ngoại ngữ, bao gồm cả tiếng Tây Ban Nha.

Phương Nhi được kỳ vọng là "át chủ bài" của Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Đúng như mong đợi, năm 2023, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2023 tổ chức tại Nhật Bản. Trên sân khấu, Á hậu 2002 gây ấn tượng với phong thái tự tin, khả năng trình diễn tốt và gương mặt đậm chất Á Đông. Chung cuộc, cô lọt vào Top 15, thành tích này vừa đủ để khiến khán giả tự hào, nhưng đồng thời cũng khiến không ít người tiếc nuối khi Phương Nhi hoàn toàn có tiềm năng tiến xa hơn.

Tháng 1/2025, cô tổ chức lễ ăn hỏi với Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Buổi lễ được tổ chức ấm cúng, riêng tư, gần như không có sự tham gia của truyền thông, đúng với phong cách kín tiếng mà Phương Nhi luôn theo đuổi. Từ sau lễ ăn hỏi, người đẹp Thanh Hóa gần như rút lui khỏi làng giải trí, không xuất hiện ở các sự kiện, cũng hạn chế đăng tải trên mạng xã hội.

Phương Nhi và chồng đã tổ chức lễ ăn hỏi cách đây 1 năm (ảnh: FBNV)