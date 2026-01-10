Táo Quân và những bản nhạc chế khiến khán giả 'cười ra nước mắt'

Hơn 20 năm lên sóng, Táo Quân trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả mỗi đêm 30 Tết. Một trong những “đặc sản” làm nên thương hiệu chương trình chính là các ca khúc nhạc chế với giai điệu quen thuộc, ca từ hài hước, phản ánh những vấn đề nổi cộm của xã hội trong suốt một năm qua.

Xoay quanh các lĩnh vực “nóng” như kinh tế, giáo dục, giao thông, y tế, thể thao, điện, nước…, mỗi mùa Táo quân lại mang đến những bản nhạc chế gây ấn tượng mạnh, thậm chí có ca khúc được khán giả thuộc lòng hơn cả bản gốc.

Những bản nhạc chế đã thành thương hiệu của Táo Quân.

Trên nền nhạc những ca khúc nổi tiếng đã có độ lan, ê-kíp Táo Quân đã chế lời mới cho các bài hát này, khiến khán giả thích thú. Lụt từ ngã tư đường phố, Hoang mang style, Thi xong xuôi tất cả lại về, Money money money… là những ca khúc khó quên với nhiều thế hệ người xem.

Thi xong xuôi tất cả lại về - Táo thể thao

Trong Táo quân 2006, NSND Tự Long vai Táo thể thao có bản báo cáo chi tiết về những vinh quang cũng như các vụ bê bối gian lận của ngành thể thao trong nước qua ca khúc Thi xong xuôi tất cả lại về.

Phiên bản này được chế dựa trên nhạc nền của bài hát chủ đề World Cup 2006. Khán giả bật cười với những ca từ hài hước của bài hát.

Money, Money, Money - Nam Tào, Bắc Đẩu

Trong Táo Quân 2009, Nam Tào và Bắc Đẩu gây ấn tượng với màn song ca đầy ăn ý ca khúc Money Money Money, châm biếm thẳng thắn nạn hối lộ trong lĩnh vực giao thông.

Điệp khúc “Money Money Money, chỉ cần như thế, không cần mất thì giờ” vừa hài hước, vừa sắc lạnh, khiến khán giả thích thú nhưng cũng không khỏi “giật mình” trước một thực trạng nhức nhối của xã hội.

Lụt từ ngã tư đường phố - Táo Thoát nước

Bài hát Từ một ngã tư đường phố đã được Táo thoát nước Tự Long chế thành Lụt từ ngã tư đường phố để tái hiện lại cảnh ngập lụt tại Hà Nội trong trận lụt lịch sử năm 2008.

Sau hơn 20 năm lên sóng, đây cũng được xem là một trong những màn trình diễn kinh điển nhất trong các mùa Táo quân. Những câu hát tưởng như chỉ để gây cười lại chạm đến nỗi lo thường trực của người dân đô thị mỗi mùa mưa đến.

Hoang mang style - Táo kinh tế

Đây là một trong những ca khúc “chế” nổi tiếng nhất của chương trình Táo quân, phổ biến tại Việt Nam ngang tầm với bài hát gốc Gangnam Style.

“Một năm kinh tế buồn” cũng theo đó trở thành câu cửa miệng của nhiều người khi than thở về tình hình kinh tế khó khăn.

Big kinh tế boi - Táo kinh tế

Táo quân 2021 gây ấn tượng khi Quang Thắng thể hiện bản rap chế Bigcityboi với nhiều ca từ hài hước về lĩnh vực kinh tế trong năm. Chất giọng của diễn viên hài cũng nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

“Trói em bằng tiền bạc / Bao thiên đình kinh ngạc”, là câu rap đang lan truyền trên nhiều diễn đàn sau khi ca khúc được "Táo kinh tế" Quang Thắng thể hiện ở chương trình.

Em là bông hồng nhỏ - Nam Tào Bắc Đẩu

Một trong những vấn đề xã hội rất được quan tâm vào năm 2015 là việc gộp các kỳ thi và xét tuyển vào đại học làm một. Dù có nhiều cải tiến song vẫn không thiếu những bất cập.

Để thể hiện cho "tâm tư" người dân, Nam Tào - Bắc Đẩu chế ca khúc "Em là bông hồng nhỏ" để mô tả cảnh đi thi vất vả của các học sinh và phụ huynh.

Vợ người ta - Táo Tự Long

Không ít khán giả tỏ ra bất ngờ khi bản hit Vợ người ta của Phan Mạnh Quỳnh được đưa vào Táo Quân. Vẫn giai điệu quen thuộc nhưng phần lời được biến tấu, cộng với lối diễn hài hước của Táo Tự Long.

Phiên bản này lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Tiết mục này được nhiều người xem nhận xét là một trong những điểm nhấn đáng nhớ của chương trình năm ấy.

Doanh nghiệp lao đao vì COVID

Cũng tại Táo quân 2021, diễn viên Duy Nam vào vai doanh nhân lên thiên đình cùng với các tinh tú. Anh gây ấn tượng với màn trình bày khó khăn của các doanh nghiệp trong năm qua giai điệu của ca khúc Có chàng trai viết lên cây.

Giai điệu của bài hát rất phù hợp với nỗi buồn của doanh nghiệp trong năm 2023. Chính bởi lẽ đó mà màn thể hiện phiên bản "doanh nhân" của diễn viên Duy Nam gây ấn tượng trong chương trình Táo quân 2021.

Bài ca Thiên Lôi - Thiên Lôi

Tại Táo quân 2023, Bên trên tầng lầu được viết lại lời và do các Thiên Lôi thể hiện để nói về cuộc sống trên thiên đình cũng như “nói xấu” Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu.

Ca khúc có phần lời dí dỏm: “ Thiên đình nguy nga/ Em trông như là dân chơi/ Quanh năm ngày tháng hô mưa gọi gió đứng gác thiên cung/ Nhưng em lại cứ thích nhốt em trong một thiên đình/ Thiên đình của những yêu thương bất tận”.

Tiết mục này cũng được đông đảo khán giả đón nhận.