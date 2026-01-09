Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

09-01-2026 - 22:59 PM | Lifestyle

NSƯT Chí Trung: “Tôi ngồi trơ trong ngôi nhà một thời đã là tổ ấm”

“Vợ chồng sống với nhau đừng để cái sĩ diện lớn hơn tình nghĩa. Bởi vì những lời nói lúc nóng giận sẽ làm sụp đổ tất cả nền móng xây dựng bao nhiêu năm”, NSƯT Chí Trung nói.

Mới đây, nghệ sĩ Chí Trung bày tỏ quan điểm về chuyện hôn nhân mà theo lời anh là được đúc rút từ kinh nghiệm của chính mình với mong muốn những chia sẻ của mình sẽ hữu ích cho những người trẻ đang chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

Nam NSƯT nói: “Đi được 3/4 cuộc đời, tôi đã từng có một cuộc hôn nhân tạm coi là hạnh phúc. Để rồi một ngày, tôi thấy mình ngồi trơ trong ngôi nhà một thời đã là tổ ấm. Nên hôm nay tôi bình tâm loạn bàn với các bạn chút kinh nghiệm, mong giúp đôi trẻ nào đấy đang hồi hộp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.

Người trẻ khi bước vào hôn nhân thì chỉ có một niềm, tin yêu nhau là đủ. Nhưng đi qua vài năm, đẻ một đứa con, cuộc sống cơm áo gạo tiền thì mới hiểu ra là tình yêu nông nổi, không đủ sức chống chọi trước cơm áo gạo tiền đâu. Rồi những mâu thuẫn nhỏ nhặt, lúc đó mới lòi ra chuyện không hợp nhau.

Vợ chồng đến với nhau bằng chữ duyên, say đắm nhau bởi chữ tình nhưng giúp nhau gắn bó keo sơn đi cùng nhau tới cuối đời là cái nghĩa. Hôn nhân không phải là chuyện hợp nhau yêu nhau nhiều mà giữ được hôn nhân bền lâu chính là nghĩa vợ chồng.

NSƯT Chí Trung: “Tôi ngồi trơ trong ngôi nhà một thời đã là tổ ấm”- Ảnh 1.

Có những gia đình không phải lúc nào cũng êm ấm, có khi còn đánh nhau, cãi nhau ỏm tỏi, chiến tranh lạnh cả tháng trời nhưng họ đều hiểu 1 điều: gia đình là số 1, họ có thể giận nhau nhưng không bao giờ bỏ. Có thể tổn thương nhưng họ sẽ tìm cách hàn gắn. Đấy chính là nghĩa vợ chồng.

Vợ chồng sống với nhau, tôi nghĩ là đừng để cái sĩ diện lớn hơn tình nghĩa. Cái này là tôi đúc rút ra. Bởi vì những lời nói lúc nóng giận sẽ làm sụp đổ tất cả nền móng xây dựng bao nhiêu năm. Khi bạn thắng được một cuộc cãi vã thì bạn đã thua trong tình cảm. Khi bạn biết nhường một bước thì gia đình lại tiến lên một bước dài trong hôn nhân.

Muốn bền lâu thì vợ chồng trẻ rất cần biết vì nhau mà thay đổi. Không phải thay đổi để đánh mất bản thân mà thay đổi để cả 2 cùng hạnh phúc hơn, nhẫn nhịn vì nhau.

Bạn trẻ nào quý tôi thì nghe. Còn bạn già thấy ông này nói chán lắm, ông đã không giữ được hôn nhân mà còn dạy mình. Thưa không, tôi không có ý định dạy ai cả, tôi chỉ chia sẻ thôi”.

NSƯT Chí Trung từng có cuộc hôn nhân hơn 30 năm hạnh phúc với nghệ sĩ Ngọc Huyền. Sau khi chia tay, nam NSƯT đang có bạn gái mới và tìm được bình yên sau đổ vỡ. Còn Ngọc Huyền vẫn sống độc thân vui vẻ cùng con cháu.

1 điểm đến ở ĐNÁ khởi động năm mới bằng chuỗi hoạt động, lễ hội hoành tráng

Theo Hương Hương

Thanh niên Việt

