Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!

09-01-2026 - 20:34 PM | Lifestyle

Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!

Loạt ảnh cực hot của Kỳ Duyên và Hương Giang trên sân pickleball.

Thời gian gần đây, bộ môn Pickleball đang trở thành một trào lưu cực thịnh tại Việt Nam. Không đứng ngoài xu hướng, hai nàng Hoa hậu hàng đầu showbiz là Kỳ Duyên và Hương Giang đã có màn "chào sân" đầy ấn tượng, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Đặc biệt, người trực tiếp đứng lớp hướng dẫn cho hai nàng hậu chính là Lý Hoàng Nam – tay vợt pickleball hàng đầu Việt Nam. Dưới sự chỉ dẫn của anh, cả Kỳ Duyên và Hương Giang đều nhanh chóng nắm bắt các kỹ thuật cơ bản như cách cầm vợt, di chuyển và thực hiện các cú đánh thuận tay.

Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!- Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam hướng dẫn cho Hương Giang và Kỳ Duyên

Ngay khi những hình ảnh trên sân tập được chia sẻ, người hâm mộ đã không khỏi xuýt xoa trước diện mạo của cả hai cô nàng.

Vốn nổi tiếng với hình thể săn chắc nhờ chăm tập luyện, Kỳ Duyên chọn trang phục trắng năng động, khoe trọn đôi chân dài và vẻ ngoài khỏe khoắn. Thần thái của Kỳ Duyên luôn toát lên sự mạnh mẽ và hiện đại.

Trong khi đó Hương Giang diện bộ đồ tập màu xám thanh lịch, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn đầy sức sống. Hương Giang mang đến vẻ đẹp sắc sảo, nữ tính và luôn rạng rỡ ngay cả khi đang tập luyện đổ mồ hôi.

Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!- Ảnh 2.

Nhan sắc cực đỉnh của Kỳ Duyên và Hương Giang trên sân pickleball

Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!- Ảnh 3.

Cả hai tập trung với những cú đánh

Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!- Ảnh 4.

Visual sáng phát sáng của hai nàng hậu

Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!- Ảnh 5.
Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!- Ảnh 6.
Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!- Ảnh 7.
Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!- Ảnh 8.

Kỳ Duyên khoe trọn vóc dáng nuột nà trong set đồ trắng

Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!- Ảnh 9.
Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!- Ảnh 10.
Có mấy tấm ảnh Kỳ Duyên chơi pickleball với Hương Giang thôi mà không thể rời mắt, visual trắng phát sáng!- Ảnh 11.

Hương Giang khỏe khoắc với áo dài tay và chân váy

Ảnh: FBNV

1 điểm đến ở ĐNÁ khởi động năm mới bằng chuỗi hoạt động, lễ hội hoành tráng

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vì sao áo dài ren được dự đoán là “át chủ bài” mùa Tết 2026?

Vì sao áo dài ren được dự đoán là “át chủ bài” mùa Tết 2026? Nổi bật

Ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi: Visual và thần thái 100 điểm!

Ảnh cưới của Á hậu Phương Nhi: Visual và thần thái 100 điểm! Nổi bật

Nam nghệ sĩ cưới chân dài kém 9 tuổi từng thi Hoa hậu, sở hữu nhà sang 4 tầng ở Hà Nội

Nam nghệ sĩ cưới chân dài kém 9 tuổi từng thi Hoa hậu, sở hữu nhà sang 4 tầng ở Hà Nội

20:07 , 09/01/2026
5 thứ người trung niên nên vứt bỏ càng sớm càng tốt để giữ tiền và giữ mình trong nửa sau cuộc đời

5 thứ người trung niên nên vứt bỏ càng sớm càng tốt để giữ tiền và giữ mình trong nửa sau cuộc đời

19:36 , 09/01/2026
Dân văn phòng nhớ kỹ 5 thứ này trước khi mua vàng, mua bạc

Dân văn phòng nhớ kỹ 5 thứ này trước khi mua vàng, mua bạc

18:36 , 09/01/2026
Giữa lúc bão giá, học 7 thói quen tằn tiện của các mẹ các chị thập niên 60: Vừa dư dả tiền bạc, vừa thấy đời an yên lạ thường

Giữa lúc bão giá, học 7 thói quen tằn tiện của các mẹ các chị thập niên 60: Vừa dư dả tiền bạc, vừa thấy đời an yên lạ thường

18:04 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên