Dân văn phòng nhớ kỹ 5 thứ này trước khi mua vàng, mua bạc

Với dân văn phòng, vàng và bạc thường không phải kênh làm giàu, mà là cách giữ lại thành quả lao động. Nhưng chính vì mua bằng tiền mồ hôi công sức, rất nhiều người lại mua trong tâm thế nửa đầu tư - nửa gửi tiết kiệm, dẫn tới kỳ vọng sai và quyết định không thoải mái.

Không nói chuyện giá lên - giá xuống, mà nhắc những điều dân văn phòng rất dễ quên khi mua kim loại quý:

Ảnh minh hoạ Pinterest

1. Đừng mua bằng tiền bạn còn phải cần tới trong vài tháng tới

Lương đều không đồng nghĩa với tiền nhàn rỗi. Nếu khoản tiền mua vàng, bạc vẫn có khả năng phải rút ra để chi tiêu, xoay vòng hoặc phòng sự cố, thì việc mua kim loại quý sẽ khiến bạn luôn trong trạng thái canh giá để bán. Vàng và bạc không dành cho những khoản tiền “có thể cần gấp”.

2. Mua vàng, bạc không giúp bạn linh hoạt hơn về tài chính

Rất nhiều người mua vàng với cảm giác “có tài sản là yên tâm hơn”. Nhưng trên thực tế, vàng và bạc đánh đổi sự linh hoạt lấy sự ổn định. Một khi đã mua, bạn phải chấp nhận rằng việc rút ra sẽ không nhanh, không trọn vẹn và không miễn phí.

3. Đừng so vàng, bạc với những kênh có tốc độ sinh lời

Sai lầm phổ biến của dân văn phòng là vừa mua vàng, vừa mở bảng so sánh với chứng khoán, gửi tiết kiệm hay các kênh khác. So sánh này thường chỉ mang lại cảm giác sốt ruột.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Vàng và bạc không sinh lời đều đặn, không tạo dòng tiền. Nó tồn tại để không làm bạn mất giá trị tiền, chứ không để thắng ai đó.

4. Mua xong thì… đừng nhìn giá mỗi ngày

Dân văn phòng có thói quen kiểm tra mọi thứ trong giờ nghỉ, từ tin tức tới bảng giá. Nhưng với vàng, bạc, việc theo dõi giá hằng ngày chỉ khiến cảm xúc dao động mà không giúp quyết định tốt hơn. Nếu đã mua để giữ, hãy cho bản thân quyền… không quan tâm tới nó trong một thời gian.

5. Vàng, bạc chỉ phát huy tác dụng khi bạn đủ kiên nhẫn

Kiên nhẫn là điều khó nhất với người đi làm đều đặn, quen với việc thấy kết quả mỗi tháng. Nhưng kim loại quý vận hành theo nhịp khác. Nếu bạn cần cảm giác “tiền phải làm việc”, rất có thể vàng và bạc không phải lựa chọn phù hợp ở thời điểm này.

Với dân văn phòng, mua vàng, mua bạc không sai. Sai chỉ xảy ra khi mua sai vai trò. Khi hiểu đây là kênh giữ giá, chấp nhận đánh đổi sự linh hoạt và kiên nhẫn đủ lâu, kim loại quý mới thực sự làm đúng việc của nó.