Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cầm 30 triệu thưởng Tết đi mua vàng, tôi hối hận 1 điều

06-01-2026 - 21:13 PM | Sống

Cầm 30 triệu thưởng Tết đi mua vàng, tôi hối hận 1 điều

Nhìn 2 chỉ vàng mới mua, thực không biết nên vui hay buồn.

Công ty tôi đang làm có phần hơi khác với đa số, vì là công ty vốn nước ngoài nên thưởng Tết dương lịch sẽ nhiều hơn Tết Nguyên đán. Đợt vừa rồi, tôi được thưởng 1 tháng lương cùng thưởng hiệu suất, con số đâu đó khoảng 30 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên trong hơn 5 năm đi làm, tôi được cầm 1 khoản tiền thưởng lớn đến vậy. Cảm giác? Đương nhiên là vui, nhưng cũng có phần lấn cấn, không biết dùng khoản tiền thưởng này sao cho hợp lý. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình chẳng có kế hoạch chi tiêu gì lớn, mà cầm tiền trong tay lại sợ tiêu hết, nên cuối cùng tôi quyết định mua vàng. Coi như vừa giữ tiền, vừa là 1 cách để đón năm mới.

Sau khoảng 2 tiếng xếp hàng ngày đầu năm, tôi cũng cầm được trong tay 2 chiếc nhẫn vàng. Cảm giác vui như Tết!

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nhưng đến giờ, chưa đầy 1 tuần sau quyết định dùng tiền thưởng Tết để mua vàng, tôi lại bắt đầu thấy hối hận, không phải vì giá vàng giảm mà do gia đình có việc gấp, cần khoảng 20 triệu. Lúc đó, tôi đã tính đến việc mang 2 chỉ vàng đi bán, nhưng lại thấy tiếc… Cuối cùng, tôi đành vay bạn thân.

Đầu năm đi mua vàng cho may mắn, nào ngờ cuối cùng lại thành đi vay tiền. Việc này khiến tôi nhận ra mìnnh đã tự đặt bản thân vào thế bị động chỉ vì mua vàng mà không giữ lại chút nào để dự phòng.

Giờ nghĩ lại mới thấy quyết định mua vàng của tôi chẳng hề có kế hoạch rõ ràng. Tôi đã đánh đồng việc “không tiêu tiền” với việc “quản lý tiền tốt”. Trong khi thực tế, quản lý tài chính không chỉ là cất tiền hay chuyển tiền thành vàng, mà còn là đảm bảo mình luôn có khả năng xoay xở khi có việc phát sinh.

Vàng, suy cho cùng, là tài sản để tích trữ. Nó phù hợp với những khoản tiền nhàn rỗi, tức là số tiền mà mình có thể để yên trong một thời gian dài mà không cần đụng tới.

Sau trải nghiệm này, tôi buộc phải nhìn lại cách mình ra quyết định tài chính. Tôi không còn nghĩ theo kiểu “có tiền là mua vàng cho chắc” nữa. Thay vào đó, tôi đặt ra cho mình một nguyên tắc đơn giản: chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi, và song song với đó phải luôn duy trì một quỹ dự phòng tiền mặt. Quỹ này không cần quá lớn, nhưng đủ để tôi không phải rơi vào tình huống cuống cuồng đi vay để lo liệu.

Mua vàng không sai, nhưng mua vàng mà không tính đến tính linh hoạt của dòng tiền thì rất dễ hối hận. Sự an tâm thật sự không nằm ở việc cầm vàng trong tay, mà nằm ở chỗ khi có việc, mình không phải loay hoay tìm cách xoay tiền.

Nhẩm tính thưởng Tết 1,2 tỷ đồng, không ngờ chỉ được vỏn vẹn 11 triệu đồng, kỹ sư trưởng quyết định "làm đúng phận sự": 1 tháng sau công ty phải hối hận
Phát hiện người đàn ông chỉ tốt nghiệp cấp 2 nhưng sở hữu công ty tài chính với số vốn huy động hơn 22.563 tỷ đồng

Theo Ngọc Linh

Báo Văn Hoá

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: TPHCM chính thức chốt môn thứ ba và bài thi bổ sung tuyển sinh lớp 10

Nóng: TPHCM chính thức chốt môn thứ ba và bài thi bổ sung tuyển sinh lớp 10 Nổi bật

Phát hiện người đàn ông chỉ tốt nghiệp cấp 2 nhưng sở hữu công ty tài chính với số vốn huy động hơn 22.563 tỷ đồng

Phát hiện người đàn ông chỉ tốt nghiệp cấp 2 nhưng sở hữu công ty tài chính với số vốn huy động hơn 22.563 tỷ đồng Nổi bật

Loài cây này là "cây của năm 2026": Trồng 1 chậu trong nhà, gia chủ lên hương, có của ăn của để

Loài cây này là "cây của năm 2026": Trồng 1 chậu trong nhà, gia chủ lên hương, có của ăn của để

20:50 , 06/01/2026
Bộ GD-ĐT cung cấp miễn phí sách giáo khoa vào 2030

Bộ GD-ĐT cung cấp miễn phí sách giáo khoa vào 2030

20:50 , 06/01/2026
Loại củ "nửa cân tốt hơn ăn 10 con gà", giúp giảm mỡ máu, hạ đường huyết, kiểm soát cholesterol: Mọc đầy ở Việt Nam, có hoa to nhất thế giới

Loại củ "nửa cân tốt hơn ăn 10 con gà", giúp giảm mỡ máu, hạ đường huyết, kiểm soát cholesterol: Mọc đầy ở Việt Nam, có hoa to nhất thế giới

20:38 , 06/01/2026
Loạt chủ xe có biển số sau vi phạm ở Hà Nội được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Loạt chủ xe có biển số sau vi phạm ở Hà Nội được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20:14 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên