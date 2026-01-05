Giáo viên phấn khởi vì lần đầu tiên được thưởng Tết 16-17 triệu đồng

Nghị định 73 năm 2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đó có chế độ tiền thưởng đột xuất và thưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ có hiệu lực từ tháng 7/2024.

Ở các trường học, quỹ tiền thưởng hằng năm được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) của giáo viên, nhân viên.

Năm nay là năm đầu tiên, nhà giáo được áp dụng trọn vẹn tiền thưởng theo Nghị định 73 nên mức thưởng vượt trội so với các năm.

Giáo viên phấn khởi vì năm nay là năm đầu tiên được thưởng trọn vẹn theo Nghị định 73 của Chính phủ.

Thầy cô phấn khởi

Cô Nguyễn Thị Thanh Tình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Quảng Trị) cho biết, tính thưởng cho cán bộ, giáo viên theo Nghị định 73, người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có mức thưởng cao nhất là 12,3 triệu đồng; người hoàn thành tốt nhiệm vụ là 12,2 triệu đồng, chênh lệch hơn 100 nghìn đồng.

Nhà trường tính tiền thưởng theo hệ số: Hoàn thành xuất sắc (1,0) và Hoàn thành tốt (0,9). Sở dĩ, hai mức xếp loại nhà trường để hệ số chênh lệch nhau chỉ hơn 100 nghìn đồng là nhằm động viên cán bộ, giáo viên sau một năm phấn đấu, công việc gần như nhau.

“Giáo viên được xếp loại xuất sắc có thể nổi trội khi tham dự thi giáo viên giỏi nhưng số các giáo viên còn lại cũng tham gia nhiều nhiệm vụ khác nhau. Với cách chia thưởng này, tất cả giáo viên cảm thấy được quan tâm, khích lệ. Những thầy cô được tặng bằng khen, giải thưởng trong các cuộc thi đều đã được thưởng đột xuất”, cô Tình nói.

Cũng theo cô Tình, ngoài tiền thưởng theo Nghị định 73, hằng năm nhà trường còn có thêm một khoản thưởng Tết cho giáo viên từ nguồn tiết kiệm chi. Những năm trước, khoản tiền này khoảng 5-6 triệu đồng, năm nay chưa chốt tiền thưởng nhưng dự kiến khoảng 4-5 triệu đồng, thấp hơn năm ngoái.

Như vậy, cộng với thưởng theo Nghị định 73, người nhận mức thưởng cao nhất lên tới hơn 17 triệu đồng.

Bà Nguyễn Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hà Nội) nói năm nay chưa chốt tiền thưởng nhưng ước khoảng 10 triệu đồng/năm. Trong đó, trường có thể chia thưởng hai dịp gồm hè và Tết. Việc chia thưởng cho giáo viên dựa vào căn cứ xếp loại thi đua hàng tháng nên rất rõ ràng, minh bạch.

“Giáo viên được thưởng Tết rất phấn chấn vì được quan tâm, động viên”, bà Hồng nói.

Theo bà Hồng, mức chia thưởng tết cho giáo viên được cân đối để không quá chênh lệch giữa mức hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhằm động viên tất cả đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn trường.

Bà Nguyễn Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng chia sẻ, Tết năm nay thầy cô giáo rất vui, xúc động vì được nhận thưởng trọn vẹn theo Nghị định 73. Những năm trước, khi chưa được thưởng theo chính sách này, nhà trường cố gắng chắt chiu trong nguồn chi để cuối năm có một khoản chi "gọi là" nhằm động viên thầy cô đỡ tủi so với các ngành, nghề khác.

Từ khi có quy định thưởng Tết, nhà trường bình bầu thi đua, xếp loại trong năm học, trong đó Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm không quá 20%. Tính trung bình, mỗi giáo viên sẽ được thưởng mức khoảng 9,5 triệu/người.

“Mức thưởng giữa giáo viên xuất sắc và hoàn thành tốt chênh lệch không đáng kể vì tất cả giáo viên đều nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một mớ tiền công không bằng một đồng tiền thưởng nên cách tính như hiện nay nhằm chia sẻ, động viên thầy cô là chủ yếu”, bà Hoa nói.

Ngoài tiền thưởng theo Nghị định 73, thầy cô được thưởng thêm khoản tiền từ tiết kiệm chi nhưng thời điểm này chưa “chốt” số liệu.

Được biết, tại các trường công lập ở TP Hồ Chí Minh, ngoài tiền thưởng theo Nghị định 73, thưởng từ kiết kiệm chi hằng năm, thầy cô còn được nhận khoản tiền hỗ trợ thu nhập tăng thêm của UBND Thành phố… Tổng tất cả các khoản tiền dịp Tết có nơi giáo viên nhận được mức 50-60 triệu đồng.

Thiệt thòi như giáo viên hợp đồng

Tuy nhiên, khi nhiều giáo viên đang khấp khởi mừng vì năm nay có thể thưởng Tết nhiều hơn các năm khác thì các giáo viên hợp đồng lại có phần thiệt thòi hơn.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc chia sẻ sự trăn trở khi giáo viên hợp đồng đang chịu nhiều thiệt thòi. Theo bà, giáo viên hợp đồng chưa được chi thưởng theo Nghị định 73 trong khi hằng ngày họ vẫn đứng lớp, thực hiện nhiệm vụ như các giáo viên khác.

Hằng tháng, lương của giáo viên hợp đồng tính bằng tiết dạy, chỉ ước chừng 4-5 triệu đồng. Tết đến xuân về, nhà trường co kéo để thưởng 1 triệu đồng cho thầy cô gọi là động viên tinh thần.

“Tôi mong mỏi, thầy cô dạy hợp đồng cũng được quan tâm, hưởng các chính sách để họ gắn bó, trụ lại với nghề vì đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống”, cô Tình nói.