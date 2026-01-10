Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10-01-2026 - 08:37 AM | Lifestyle

Thông báo của Midu thu hút sự chú ý của nhiều người.

Mới đây, Midu khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý khi bất ngờ cảnh báo về việc bị mạo danh trên mạng xã hội. Động thái nhanh chóng và thẳng thắn của nữ diễn viên đã thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, cho thấy mức độ quan tâm của khán giả dành cho sự việc.

Trên trang mạng xã hội chính thức, Midu bày tỏ sự bức xúc khi phát hiện một fanpage giả mạo mình đang hoạt động công khai. Nữ diễn viên cho biết: “Dưới đây là trang giả mạo với những mục đích xấu nhằm lừa người khác. Mọi người giúp Midu một tay báo cáo nha” . Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng thể hiện rõ sự lo lắng của Midu trước nguy cơ khán giả có thể bị kẻ xấu lợi dụng.

Midu thông báo khẩn- Ảnh 1.

Midu cảnh báo trang page giả mạo cô

Theo hình ảnh được Midu chia sẻ, fanpage giả mạo này được xây dựng khá bài bản, từ hình ảnh đại diện, ảnh bìa cho đến thông tin cá nhân đều được sao chép gần như hoàn toàn từ tài khoản chính chủ của cô.

Đáng chú ý, trang giả mạo còn sở hữu hơn 10.000 lượt theo dõi, khiến nhiều người dễ lầm tưởng đây là fanpage chính thức của nữ diễn viên. Chính điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng kẻ gian lợi dụng danh tiếng của Midu để trục lợi, thậm chí thực hiện các hành vi lừa đảo.

Việc Midu công khai cảnh báo được xem là hành động kịp thời, nhằm giúp người hâm mộ nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò mạo danh ngày càng tinh vi trên mạng xã hội.

Midu thông báo khẩn- Ảnh 2.

Midu là nghệ sĩ tiếp theo phải lên tiếng cảnh báo khán giả về tình trạng bị lập fanpage giả, sử dụng hình ảnh trái phép để trục lợi

Câu chuyện Midu bị mạo danh không phải là trường hợp cá biệt trong làng giải trí Việt. Trước đó, nhiều nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, MC Lại Văn Sâm... cũng từng lên tiếng cảnh báo về tình trạng bị lập fanpage giả, sử dụng hình ảnh trái phép nhằm trục lợi.

Qua sự việc của Midu, một lần nữa cho thấy người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo hơn, đồng thời chung tay báo cáo các tài khoản mạo danh để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.

Theo PV

Thanh niên Việt

