Động thái lạ của dân mạng với đồ hộp của tiểu thư 7000 tỷ

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục "dậy sóng" trước các thông tin xoay quanh sản phẩm đồ hộp của một thương hiệu nổi tiếng, nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, một diễn biến gây chú ý đã xuất hiện: dân mạng bất ngờ gọi tên đồ hộp của "tiểu thư 7000 tỷ" Ngọc Thanh Tâm.

Theo ghi nhận trên nhiều nền tảng mạng xã hội, từ Facebook đến Threads, một bộ phận người dùng bất ngờ nhắc lại việc Ngọc Thanh Tâm từng cho ra mắt các sản phẩm đồ hộp mang dấu ấn cá nhân. Không chỉ dừng ở việc nhắc tên, nhiều người còn chia sẻ lại hình ảnh sản phẩm, bàn luận về giá bán, bao bì cũng như đưa ra nhận xét về trải nghiệm sử dụng trước đây.

(Ảnh chụp màn hình)

Được biết, các sản phẩm đồ hộp này nằm trong bộ merchandise độc quyền do Ngọc Thanh Tâm phát hành. Bộ merchandise từng gây chú ý bởi sự đa dạng, từ các sản phẩm quen thuộc như áo, mũ, phụ kiện, đến những món đồ mang tính đời sống như dụng cụ làm bếp. Đáng chú ý nhất trong bộ sưu tập này chính là 2 sản phẩm đồ hộp gồm cá ngừ ngâm dầu và chà bông cá ngừ.

Theo thông tin được niêm yết trên website chính thức của Ngọc Thanh Tâm, sản phẩm cá ngừ ngâm dầu có mức giá 119.000 đồng cho set 4 hộp, trong khi chà bông cá ngừ được bán với giá 149.000 đồng cho 2 hộp. Cả hai sản phẩm đều được thiết kế bao bì riêng, in tên và hình ảnh của Ngọc Thanh Tâm, tạo cảm giác đây không đơn thuần là đồ ăn đóng hộp mà còn mang tính "fan merchandise" dành cho những người yêu mến cô.

(Nguồn: ngocthanhtam.com)

Thời điểm ra mắt, bộ merchandise nói chung và hai sản phẩm đồ hộp nói riêng từng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người tò mò trước việc một diễn viên, người có sức ảnh hưởng như Ngọc Thanh Tâm lại lựa chọn đồ hộp cá ngừ và chà bông cá ngừ làm sản phẩm thương mại. Không ít ý kiến cho rằng đây là hướng đi thú vị, vừa gần gũi đời sống, vừa dễ tiếp cận với nhiều đối tượng. Đồng thời, lựa chọn này cũng được cho là khá phù hợp với Ngọc Thanh Tâm khi gia đình cô kinh doanh sản phẩm cá ngừ.

(Nguồn: ngocthanhtam.com)

Trong khi Ngọc Thanh Tâm nổi tiếng với vai trò diễn viên và sự góp mặt trong các chương trình truyền hình thực tế, thì không phải ai cũng biết đến việc cô có sản phẩm mang hình ảnh cá nhân như vậy. Chính vì vậy, khi "bão drama" về đồ hộp đang lan rộng trên mạng xã hội, việc các sản phẩm đồ hộp mang tên Ngọc Thanh Tâm bất ngờ được nhắc lại khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

