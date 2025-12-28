Duy Mạnh chi mạnh tay mừng sinh nhật vợ: Tặng vòng cổ 300 triệu, tôn lên khí chất tiểu thư Hà thành

Không nói những lời chúc sinh nhật hoa mỹ hay màn khoe quà rầm rộ trên mạng xã hội, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh mới đây khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi dành tặng món quà sinh nhật đắt đỏ cho bà xã Quỳnh Anh. Đó là một chiếc dây chuyền Van Cleef & Arpels Alhambra cổ điển, trị giá lên tới gần 300 triệu đồng.

Chiếc dây chuyền được vợ Duy Mạnh đeo thuộc dòng Alhambra kinh điển của nhà kim hoàn Pháp, phiên bản 10 họa tiết. Thiết kế sử dụng vàng vàng 18K kết hợp cùng ngọc trai trắng tự nhiên, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng rất riêng. Với chiều dài 42 cm, sợi dây ôm vừa vặn phần cổ, phù hợp để đeo hằng ngày lẫn trong những dịp đặc biệt. Khóa cài mẫu nhỏ bằng vàng 18K được khắc dấu hiệu nhận biết của Van Cleef & Arpels, là chi tiết tuy kín đáo nhưng thể hiện rõ độ tinh xảo và đẳng cấp của món trang sức.

Điểm khiến giới mộ điệu đặc biệt yêu thích dòng Alhambra nằm ở chất liệu ngọc trai. Mỗi viên ngọc trai đều là một cá thể độc nhất, khác nhau về màu sắc và đặc điểm, đồng nghĩa với việc không có hai chiếc dây chuyền hoàn toàn giống nhau. Chính điều này khiến món quà sinh nhật mà Duy Mạnh dành tặng vợ không chỉ có giá trị vật chất, mà còn mang tính cá nhân cao.

Quỳnh Anh khoa món quà sinh nhật xịn xò do Duy Mạnh tặng (Ảnh: TTNV)

"Bóc giá" chiếc dây chuyền này, nhiều người không khỏi bất ngờ. Phiên bản Alhambra cổ điển 10 họa tiết bằng vàng 18K, xà cừ trắng hiện có giá retail chính hãng dao động từ khoảng 12.000 đến 15.000 USD, tương đương 280-350 triệu đồng, chưa tính thuế và các chi phí phát sinh khi về đến Việt Nam. Với mức giá này, đây rõ ràng không phải món quà sinh nhật thông thường, mà là lựa chọn đúng chuẩn dành cho một "tiểu thư Hà thành" - kín đáo, tinh tế nhưng đắt giá.

Đây không phải lần đầu Duy Mạnh khiến netizen trầm trồ vì độ chiều vợ. Nam cầu thủ vốn nổi tiếng với hình ảnh đời thường giản dị, ít nói trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần thể hiện tình cảm lại khiến người khác phải trầm trồ vì độ "chịu chi". Chiếc vòng cổ lần này cũng vậy, không cần phô trương, chỉ cần nhìn món quà là đủ hiểu mức độ cưng chiều mà Duy Mạnh dành cho bà xã trong ngày sinh nhật đặc biệt.

Duy Mạnh cực kì chiều vợ (Ảnh: FBNV)

Trên mạng xã hội, nhiều netizen nhanh chóng để lại bình luận: "Đúng là yêu vợ kiểu nói ít làm nhiều", "Quà sinh nhật mà hơn 300 triệu thì ai cũng muốn có", hay "Không ồn ào nhưng ra tay là thấy đẳng cấp liền". Một món quà vừa mang giá trị biểu tượng, vừa tôn lên khí chất tiểu thư Hà thành của Quỳnh Anh, bảo sao dân tình không ngưỡng mộ.



