Phát hiện nam ca sĩ U40 tuổi rắn học ĐH lại từ đầu, thi học kỳ toàn với các em 2k

Đinh Mạnh Ninh (SN 1989) là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc của Vbiz, được khán giả yêu mến bởi phong cách lịch lãm, giọng hát ấm áp cùng những bản ballad nhẹ nhàng, tinh tế. Bước ra từ chương trình Sao Mai Điểm Hẹn, anh dần khẳng định dấu ấn riêng với loạt ca khúc được đánh giá cao về cảm xúc và gu thẩm mỹ âm nhạc. Không chạy theo trào lưu ồn ào, Đinh Mạnh Ninh chọn con đường bền bỉ, tập trung vào chiều sâu nghệ thuật, trở thành cái tên được giới chuyên môn và người nghe yêu nhạc trân trọng.

Đinh Mạnh Ninh là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc của V-pop (Ảnh: FBNV)

Là một người đã có chỗ đứng nhất định trong nghề, nhiều người cứ tưởng nam ca sĩ sẽ an tâm với sự nghiệp âm nhạc đang ổn định, nhưng mới đây, netizen không khỏi xôn xao khi bắt gặp ca sĩ Đinh Mạnh Ninh xuất hiện trên giảng đường đại học. Theo đó, đây là buổi thi học kỳ của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Đinh Mạnh Ninh tham gia thi không phải với vai trò là ca sĩ khách mời, mà chính là… sinh viên.

Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh thi học kỳ tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Nguồn: @muca.media)

Sinh viên Đinh Mạnh Ninh tham gia thi với tác phẩm Phố Cổ (sáng tác Nguyễn Duy Hùng), dưới sự hướng dẫn của NSND Hà Thuỷ và phần đệm đàn của TS Vũ Tú Cầu, đã ghi dấu ấn bằng phong thái điềm tĩnh, khả năng làm chủ sân khấu cùng giọng hát giàu cảm xúc, chín muồi về kỹ thuật lẫn chiều sâu biểu đạt. Chứng kiến khoảnh khắc này, netizen trêu rằng: “Kiểu gì sinh viên này cũng sẽ trở thành ca sĩ, rồi trở nên nổi tiếng mà thôi!”.

Trước đó, vào ngày 10/9/2025, trên fanpage chính thức của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội công bố Đinh Mạnh Ninh chính thức trở thành tân sinh viên khoa Thanh nhạc của trường. Như vậy, sau một khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu ấn riêng, nam ca sĩ đã chính thức quay lại giảng đường, bắt đầu một hành trình học tập mới để trau dồi chuyên môn và làm dày thêm nền tảng nghề nghiệp của mình.

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân công bố Đinh Mạnh Ninh chính thức trở thành tân sinh viên khoa Thanh nhạc của trường (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, để có được ngày hôm nay, Đinh Mạnh Ninh đã trải qua rất nhiều khó khăn. Vào năm 18 tuổi, nam ca sĩ từ quê lên Hà Nội với mong muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Không có nền tảng thanh nhạc, cũng chẳng nhiều điều kiện, chàng trai trẻ vẫn liều mình thi vào hệ cao đẳng của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và trượt vì không đủ điểm sàn.

Tưởng như mọi thứ phải dừng lại thì một cơ hội bất ngờ xuất hiện. Năm đó, khoa Thanh nhạc thiếu chỉ tiêu và anh nhận được giấy báo nhập học, chính thức trở thành sinh viên. Những ngày đầu đi học không mấy suôn sẻ, anh phải loay hoay tìm hướng đi phù hợp với bản thân, từ chương trình học đến cách rèn luyện giọng hát. Nhưng càng học, anh càng xác định rõ con đường mình theo đuổi và bắt đầu bứt lên.

Ba năm học là ba năm Đinh Mạnh Ninh vừa học vừa chắt chiu từng bữa ăn, từng chuyến xe bus ở Hà Nội. Chàng sinh viên tỉnh lẻ với số tiền sinh hoạt vỏn vẹn 1 triệu đồng, có lúc phải nhịn ăn sáng, có lúc chỉ dám gọi phần cơm rẻ nhất. Thế nhưng, chính quãng thời gian khó khăn ấy lại giúp anh rèn được sự kỷ luật và quyết tâm. Từ một sinh viên đầu vào không mấy nổi bật, anh dần vươn lên nhóm đầu của khoa và tốt nghiệp với thành tích cao.