Vì sao các chuỗi nhà hàng buộc khách quét mã Zalo thay vì trừ tiền trực tiếp?

11-01-2026 - 07:08 AM | Lifestyle

Ít ai biết, hành động này có thể đem đến nhiều lợi ích cho thực khách lẫn doanh nghiệp.

Khi đi ăn uống tại các chuỗi nhà hàng lớn hiện nay, thực khách thường xuyên được nhân viên mời quét mã QR Zalo để nhận món miễn phí hoặc giảm giá vào hóa đơn. Hầu hết mọi người đều vui vẻ làm theo để tiết kiệm chi phí, tuy nhiên việc này không chỉ đơn giản là tặng quà mà là cách các quán ăn thay đổi phương thức phục vụ và giữ liên lạc với khách hàng.

Thực tế, những phần quà hay ưu đãi này có thể xem như một lời ngỏ ý thiện chí từ phía nhà hàng để bắt đầu mối liên kết lâu dài với thực khách. Thay vì chỉ dừng lại ở quan hệ mua bán xa lạ, việc kết nối qua ứng dụng giúp mở ra cơ hội để nhà hàng thấu hiểu và phục vụ khách chu đáo hơn trong những lần ghé thăm kế tiếp. Nếu lựa chọn hình thức giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt, giao dịch giữa nhà hàng và thực khách thường kết thúc ngay tại quầy thu ngân. Doanh nghiệp giảm bớt lợi nhuận nhưng khó có cơ hội kết nối lại với khách hàng sau khi họ rời đi.

Ngược lại, việc quét mã Zalo giúp nhà hàng thiết lập được một kênh liên lạc số hóa. Từ đây, họ có thể gửi thông báo về thực đơn mới, ưu đãi sinh nhật hay các chương trình tri ân qua Zalo OA (Official Account) với chi phí tối ưu hơn nhiều so với các phương thức quảng cáo truyền thống hay tin nhắn SMS. Đây là bài toán kinh doanh dài hạn giúp các chuỗi nhà hàng duy trì sự hiện diện và chăm sóc khách hàng được cá nhân hóa hơn.

Việc quan tâm tài khoản OA của các thương hiệu có thể giúp thực khách có nhiều ưu đãi hơn khi có nhu cầu đặt món

Về phía khách hàng, cái giá phải trả không phải là tiền bạc mà là việc chấp nhận nhận thông báo trên điện thoại. Điều này rất tiện lợi nếu bạn thích săn khuyến mãi, nhưng nếu cảm thấy không cần thiết, người dùng hoàn toàn có quyền chủ động tắt thông báo hoặc bỏ quan tâm sau khi đã sử dụng dịch vụ.

Tóm lại, việc quét mã đổi quà thực chất là một thỏa thuận sòng phẳng khi khách hàng chấp nhận thao tác thêm một bước và chia sẻ thông tin để đổi lấy mức giá tốt hơn. Đây là luật chơi chung của thị trường hiện nay mà người tiêu dùng dần phải làm quen. Thực khách sẽ chủ động hơn trong việc đưa ra quyết định quét mã để tiết kiệm ví tiền hoặc bỏ qua ưu đãi để giữ sự nhanh gọn và riêng tư cho mình.

Theo Hy Chu

Báo Văn hoá

