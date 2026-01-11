Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đẹp đến từ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026

11-01-2026 - 08:29 AM | Lifestyle

Vượt qua nhiều thí sinh nổi bật, Nguyễn Phương Linh đến từ Hà Nội giành ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026.

Đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 khép lại sôi động và giàu cảm xúc. Vượt qua nhiều thí sinh nổi bật, Nguyễn Phương Linh – người đẹp đến từ Hà Nội - giành ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Mỹ Lan, Á hậu 2 là Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân.

Người đẹp đến từ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026- Ảnh 1.

Nguyễn Phương Linh (giữa) đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026.

Nguyễn Phương Linh sinh năm 2000, có vóc dáng cân đối, chiều cao 1,71 m, số đo 83-62-94 cm. Cô sở hữu gương mặt khả ái cùng phong thái trình diễn tự tin.

Hiện cô học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Kinh tế Quốc dân, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sự kết hợp giữa nhan sắc hài hòa và nền tảng học vấn vững vàng giúp Phương Linh được đánh giá cao ngay từ những vòng đầu.

Trước Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, Nguyễn Phương Linh từng lọt Top 10 Người đẹp Du lịch tại Miss World Vietnam 2023.

Trở lại đường đua nhan sắc với tâm thế trưởng thành hơn, cô xem cuộc thi lần này là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và mở rộng hiểu biết về văn hóa, con người và các vùng đất Việt Nam.

“Với tôi, đây không đơn thuần là sân chơi nhan sắc, mà là môi trường rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm xã hội ”, Phương Linh chia sẻ.

Người đẹp đến từ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026- Ảnh 2.

Nguyễn Phương Linh sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo.

Trong suốt hành trình dự thi, tân hoa hậu tiếp cận mọi hoạt động với tinh thần nghiêm túc và chủ động. Những chuyến đi thực tế tìm hiểu văn hóa địa phương, gặp gỡ người dân bản địa trở thành trải nghiệm đáng nhớ, giúp cô nhận ra vai trò của người trẻ không chỉ là quảng bá hình ảnh mà còn cần thấu hiểu và tôn trọng các giá trị văn hóa trước khi lan tỏa ra cộng đồng.

Không chỉ ghi điểm trên sân khấu, Phương Linh còn gây ấn tượng bởi tinh thần học tập bền bỉ. Ngay trong thời gian tham gia cuộc thi với lịch trình dày đặc, người đẹp vẫn duy trì việc học trực tuyến đều đặn, ưu tiên hoàn thành các bài tập học thuật và giữ nhịp học ổn định.

Người đẹp đến từ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026- Ảnh 3.

Tân hoa hậu sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng.

Với ngôi vị Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, Nguyễn Phương Linh được kỳ vọng là hình mẫu người đẹp gen Z yêu văn hóa, trân trọng bản sắc dân tộc và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng.

Trong thời gian tới, tân hoa hậu kỳ vọng tiếp tục ghi dấu ấn qua các hoạt động xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Người đẹp đến từ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026- Ảnh 4.

Nguyễn Phương Linh trong phần thi dạ hội.

Bên cạnh Top 3, ban giám khảo còn trao nhiều giải phụ: Người đẹp Tài năng – Nguyễn Nhật Linh; Người đẹp Hình thể – Đặng Nhật Thảo; Người đẹp Thân thiện – Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân; Người đẹp Truyền thông và Người đẹp được yêu thích nhất – Dương Thị Khánh Linh; Người đẹp Gương mặt khả ái – Phạm Minh Phương; Người đẹp Áo dài Việt Nam – Nguyễn Hồng Mai; Người đẹp Thời trang Dạ hội – Nguyễn Phương Linh; Người đẹp Thời trang – Nguyễn Thị Thùy Chang; Người đẹp Làn da đẹp – Trần Mỹ Lan.

Theo Lê Chi/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ thiệp cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Tổ chức 2 ngày, có hoạt động cực kì đặc biệt

Lộ thiệp cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Tổ chức 2 ngày, có hoạt động cực kì đặc biệt Nổi bật

Thẻ tín dụng khiến dân mạng chia phe: Người khen “là chân ái”, người lại kêu “sợ đến già”?

Thẻ tín dụng khiến dân mạng chia phe: Người khen “là chân ái”, người lại kêu “sợ đến già”? Nổi bật

Phát hiện nam ca sĩ U40 tuổi rắn học ĐH lại từ đầu, thi học kỳ toàn với các em 2k

Phát hiện nam ca sĩ U40 tuổi rắn học ĐH lại từ đầu, thi học kỳ toàn với các em 2k

08:17 , 11/01/2026
Sao nhí Đất Rừng Phương Nam dậy thì ngoạn mục sau 3 năm, 16 tuổi lập kỷ lục chưa ai làm được

Sao nhí Đất Rừng Phương Nam dậy thì ngoạn mục sau 3 năm, 16 tuổi lập kỷ lục chưa ai làm được

08:09 , 11/01/2026
Tại sao người thông minh thường "lép vế" trong các cuộc tranh luận? Câu trả lời khiến ai cũng phải giật mình

Tại sao người thông minh thường "lép vế" trong các cuộc tranh luận? Câu trả lời khiến ai cũng phải giật mình

08:01 , 11/01/2026
Vì sao các chuỗi nhà hàng buộc khách quét mã Zalo thay vì trừ tiền trực tiếp?

Vì sao các chuỗi nhà hàng buộc khách quét mã Zalo thay vì trừ tiền trực tiếp?

07:08 , 11/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên