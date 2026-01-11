Profile Lê Phát: 19 tuổi khuynh đảo U23 châu Á, vừa thi đấu vừa học đại học và không thích tiêu tiền

Tại VCK U23 Châu Á đầu năm 2026, Lê Phát tiếp tục cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Anh không chỉ là một mũi nhọn tấn công nguy hiểm mà còn là tấm gương về tinh thần vượt khó và ý thức chuyên nghiệp. Lê Phát được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính ngay trong trận mở màn U23 châu Á. Tiền đạo sinh năm 2007 này đã khiến các hàng thủ đối phương phải khốn đốn bởi lối chơi giàu đột biến và sự điềm tĩnh. Đáng chú ý, trong trận đấu U23 Việt Nam thắng 2-1 U23 Kyrgyzstan, Lê Phát đã khéo léo mang về bàn penalty cho U23 Việt Nam và sau đó Văn Khang đã lập công.

Nguyễn Lê Phát số 2 thi đấu càn lướt (Ảnh: Ted Trần)

Viên ngọc của mảnh đất Tây Nguyên

Sinh năm 2007 tại Đắk Nông (nay là Lâm Đồng), Lê Phát sớm bộc lộ tố chất thiên bẩm tại lò đào tạo PVF và hiện đang thi đấu ở CLB Ninh Bình. Với tốc độ bùng nổ và khả năng dứt điểm lạnh lùng bằng cả hai chân, biệt danh "Mbappé Việt" được người hâm mộ đặt cho chân sút này. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2023, khi Lê Phát cùng hai đồng đội được sang Bỉ tập huấn tại KMSK Deinze. Ba tháng ở môi trường bóng đá châu Âu không chỉ giúp Phát hoàn thiện kỹ năng mà còn mở rộng tư duy chiến thuật. Trở về Việt Nam, anh là một phiên bản nâng cấp, mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn.

Ở cấp độ quốc tế, Nguyễn Lê Phát từ lâu đã là gương mặt quen thuộc và đầy triển vọng của các đội tuyển trẻ quốc gia. Ngay từ năm 15 tuổi, tiền đạo này đã gây chấn động tại vòng loại U17 châu Á khi lập cú đúp rực sáng vào lưới Đài Bắc Trung Hoa. Sự thăng tiến thần tốc giúp anh trở thành cái tên trẻ nhất (18 tuổi) được HLV Kim Sang-sik tin tưởng triệu tập vào đội hình tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm 2025 và cùng U22 Việt Nam giành HCV. Mới đây nhất, trong tháng 1/2026, Lê Phát tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét tại VCK U23 châu Á.

Lê Phát được phát hiện tài năng từ sớm (Ảnh: FBNV)

Vừa thi đấu vừa học đại học

Nhưng điều khiến Phát khác biệt hoàn toàn với hình mẫu cầu thủ "chỉ biết đá bóng" chính là con đường học vấn. Dù lịch thi đấu dày đặc, anh hiện là sinh viên ngành Huấn luyện bóng đá tại Đại học TDTT Bắc Ninh. Sau giờ tập, khi đồng đội có thể đang giải trí, người ta lại thấy Phát miệt mài với giáo trình online. Tại SEA Games 33, cầu thủ này đã gây xôn xao khi thi đấu nhưng vẫn tranh thủ học online vào buổi tối.

Cầu thủ U23 Việt Nam gây sốt tại SEA Games 33 vì vừa thi đấu vừa học đại học (Ảnh: FBNV)

Lối sống "nói không" với xa xỉ

Dù đã sớm có được thành công và những khoản tiền thưởng nhất định, Lê Phát vẫn duy trì lối sống cực kỳ đơn giản. Câu chuyện về một ngôi sao trẻ "không thích tiêu tiền" đã trở thành giai thoại thú vị tại trung tâm đào tạo PVF.

Thay vì chạy theo những món đồ hiệu đắt tiền hay các mẫu smartphone đời mới, Phát chọn cách tiết kiệm. Toàn bộ tiền lương, thưởng đều được anh nhờ các thầy giữ hộ hoặc gửi về hỗ trợ gia đình ở quê nhà. Sự kỷ luật trong sinh hoạt và khiêm tốn trong lối sống giúp Phát giữ được sự tập trung tối đa cho sân cỏ, tránh xa những cám dỗ.

Ở tuổi 19, hành trình của Nguyễn Lê Phát mới chỉ bắt đầu. Với sự kết hợp giữa tài năng, ý thức học tập và lối sống đạo đức, anh được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia trong tương lai gần. Một ngôi sao trẻ không chỉ biết ghi bàn bằng đôi chân, mà còn biết chinh phục khán giả bằng một cái đầu thông tuệ và một trái tim khiêm nhường.