Tuổi U50 của nam tài tử "Jang Dong Gun Việt Nam"?

Nam tài tử từng là “vua quảng cáo”

Nhắc đến Trương Minh Cường, khán giả truyền hình vẫn nhớ một nam chính điển trai, lịch lãm của loạt phim từng tạo “sóng” ở giai đoạn 2000–2010, rồi từ phim bước thẳng sang thị trường quảng cáo như một hiện tượng. Ngoại hình góc cạnh, nụ cười hiền và phong thái đậm chất “soái ca” khiến anh được gọi là “Jang Dong Gun Việt Nam” – một biệt danh vừa là lời khen, vừa phản ánh mức độ phủ sóng của anh trên màn ảnh.

Ở thời kỳ quảng cáo TV bùng nổ, Trương Minh Cường được xem như gương mặt bảo chứng cho hàng loạt nhãn hàng, từng có giai đoạn “15 phút khung giờ vàng” xuất hiện tới vài quảng cáo đều có mặt anh. Một con số khiến nhiều người đến nay vẫn nhắc lại: cát-xê cho 30 giây quảng cáo từng lên tới khoảng 68.000 USD, tương đương 1,5 tỷ đồng thời điểm đó. Chính ánh hào quang đến quá sớm, quá dày, đôi khi lại trở thành “bệ phóng nguy hiểm”.

Năm 2009, sau khi kết hôn với nữ doanh nhân, Trương Minh Cường sang Mỹ định cư và tập trung kinh doanh, đầu tư nhiều lĩnh vực như nhà hàng, nhượng quyền, bất động sản... Tuy nhiên, thiếu kinh nghiệm và gặp biến động, anh thua lỗ nặng, vướng kiện tụng và có thời điểm gần như mất trắng, kéo theo hôn nhân đổ vỡ. Anh cũng từng chia sẻ giai đoạn trầm cảm, phải điều trị bằng thuốc trong vài năm – một đoạn đời khiến anh thay đổi cách nhìn về bản thân và những lựa chọn trước đó.

U50 “làm lại” cuộc đời

Trở lại Việt Nam, Trương Minh Cường chọn nhịp sống kín tiếng hơn, ưu tiên sức khỏe và kỷ luật cá nhân thay vì “chạy” theo sự hào nhoáng. Theo các chia sẻ trên báo chí, anh sống tại căn hộ khoảng 120 m² ở quận 7, tập trung ăn uống điều độ (ăn chay nhiều) và giữ thói quen luyện tập như gym, boxing, pickleball để duy trì phong độ. Với anh, U50 không còn là tuổi để “thử cho vui”, mà là giai đoạn làm nghề bằng sự tỉnh táo: ít phô trương, nhưng bền bỉ và có mục tiêu rõ ràng.

Năm 2026, nam diễn viên trở lại màn ảnh rộng với vai diễn đặc biệt trong bộ phim hành động - võ thuật - phá án “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Nếu “Lật mặt 7” giúp Trương Minh Cường được khán giả nhắc lại nhiều hơn, thì “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” lại giống một bài kiểm tra khắc nghiệt về thể lực lẫn bản lĩnh diễn xuất. Dự án được giới thiệu là phim hành động – võ thuật, tâm lý tội phạm, theo đuổi tới 10 năm mới hoàn thiện và dự kiến ra rạp ngày 30/1/2026. Nội dung xoay quanh hành trình thâm nhập mạng lưới tội phạm của chiến sĩ cảnh sát Chiến Nam, khi tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc tập đoàn kinh tế, kéo theo chuỗi giao dịch ngầm và những cú “lật mặt” khó đoán.

Nam diễn viên tại Showcase

Trong trailer, Trương Minh Cường được hé lộ là một “ông trùm” xã hội đen/đầu sỏ liên quan bất động sản, mang dáng vẻ quyền lực, lạnh lùng và nhiều toan tính. Điều đáng chú ý là phim cũng khai thác khái niệm tội phạm kiểu “mafia + business” (một dạng tội phạm núp bóng kinh doanh), khiến nhân vật phản diện không còn chỉ là kẻ bạo lực lộ liễu mà có thể ẩn mình trong những bộ vest và các “thương vụ” tinh vi.

Trong showcase diễn ra ngày 10/1, nam diễn viên chia sẻ: “Tôi không có nền tảng về võ thuật nên phải rất nỗ lực để theo kịp các bạn diễn, đánh võ giống như người trong nghề. Trong lúc quay phim, tôi gãy tay nhưng vẫn phải nén đau đánh tiếp cho xong mới đi bệnh viện. Từ 10 năm trước, chúng tôi quay những cảnh võ thuật thực sự mà không hề có c ascadeur (diễn viên đóng thế), nhiều cảnh nguy hiểm đến quay xong mức rớm máu cả người”, Trương Minh Cường.

Dàn diễn viên phim Chiến Nam: ve sầu thoát xác

Tại sự kiện, ê kíp bộ phuim cũng tiết lộ, họ đã thực sự chuẩn bị và thực hiện bộ phim trong suốt 10 năm với rất nhiều thử thách khó khăn. Cả ông trùm Thái Minh và Chiến Nam đã chờ 10 năm để có thể thực hiện 1 cảnh quay rượt đuổi nhau một cách chân thực, ly kỳ. Các diễn viên chính đã vào vai nhân vật của mình thực sự với màu sắc bí ẩn, thậm chí đa diện, và chính điều đó sẽ khiến khán giả bất ngờ, bị cuốn theo.

Với Trương Minh Cường, sự trở lại với phim hành động là một bược ngoặt. Ở tuổi U50, anh làm nghề bằng kỷ luật, chứ không phải dựa vào ký ức hào quang.