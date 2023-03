Những ông lớn nào 'rót' tiền để F88 cho vay?

Ngày 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM và Công an quận Gò Vấp đã tiến hành khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (đặt trên tầng 7 và 8 của một tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp). Sự việc gây xôn xao dư luận.

Ngày 7/3, F88 đã phát đi thông cáo báo chí cho biết, vụ việc cơ quan chức năng khám xét là để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88. Sau khi nhận thông tin trên, ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp với cơ quan chức năng cung cấp thông tin để điều tra làm rõ sự việc.