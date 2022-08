Những "ông vua không ngai" trên mạng xã hội kiếm tiền như thế nào?

Tăng lượt xem khủng nhờ đưa tin theo scandal

Vài năm trở lại đây, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, nhiều công ty kinh doanh các nền tảng "social media" đã phất lên nhanh chóng nhờ sở hữu những fanpage có lượng người theo dõi lớn. Đơn cử T.A nổi lên như một thế lực ngầm khi sở hữu hàng loạt những trang mạng xã hội hàng triệu like.

Theo tìm hiểu, T.A tập trung phát triển về mảng nội dung trên mạng xã hội .Trong thời gian ngắn, nội dung do TA sản xuất nhanh chóng dẫn đầu xu hướng giới trẻ nói riêng và cộng đồng người sử dụng mạng xã hội nói chung. Đến nay, họ là một trong những tập đoàn top đầu về lĩnh vực Truyền thông và Giải trí, sở hữu 8 công ty thành viên thuộc các lĩnh vực có khả năng phát triển thương mại cao như: Trang tin điện tử, Bất động sản, Tài chính, Truyền thông, Blockchain, Talent, Game, Network mạng xã hội.

Hệ sinh thái nổi lên nhanh chóng nhờ mạng xã hội

Theo đó, hệ sinh thái nền tảng truyền thông trên mạng xã hội của gồm: (truyền thông và giải trí), (liên kết nhiều kênh tik tok vào hệ thống), 28land.com (cổng thông tin điện tử bất động sản), 28talent (đào tạo, phát triển tài năng trẻ), DGGnetwork (cộng đồng người chơi game trên nền tảng công nghệ Blockchain), Coin28.com (website cung cấp thông tin về tiền điện tử), V Gaming (dịch vụ KOLs/Streamer/Coser với hệ thống đa nền tảng), 60giay.com (trang tin điện tử).



Các đối tác chiến lược của 28Group theo giới thiệu gồm VinGroup, Samsung, VTCintecom, CGVcinemas, Zing, Shopee, tiktok...

Theo tìm hiểu, TA là một công ty giải trí hoạt động đa dạng lĩnh vực như quảng bá truyền thông cho sản phẩm, thương hiệu trên hệ thống fanpage – group Facebook, TikTok, Youtube, Instagram; quảng cáo qua người ảnh hưởng (KOLs), sản xuất video theo các trend thịnh hành trên mạng xã hội. Hệ thống đang sở hữu khoảng 50 fanpage (Idol Live, Him, High 8 TV, Cancer+…) và hàng loạt group trong các lĩnh vực: Tin tức, giải trí, game, âm nhạc, thể thao… với lượng người theo dõi khủng lên đến 50 triệu người. Theo quảng cáo của đơn vị này, mỗi tháng mang về hơn 400 triệu lượt tương tác, 200 triệu lượt tiếp cận mới và 300 triệu views. Có thể nói, TA đang đứng trong top các fanpage có sức ảnh hưởng.

Được biết, từ một công ty có 4 người, vốn điều lệ 1 tỷ đồng, sau 7 năm, TA đã tăng vốn lên 12,5 tỷ đồng, với trụ sở hoành tráng cùng hàng trăm nhân sự. Tuy nhiên, việc lớn mạnh lại gắn liền với những scandal và sự phẫn nộ của dư luận xã hội.

Còn nhớ trong năm 2020, fanpage lại gây bức xúc dư luận khi đăng tải bài viết cợt nhả, xuyên tạc về vụ án người phụ nữ bị hiếp dâm ở An Giang khi đã lồng ghép vào vụ án trên các thông tin sai lệch, nói về nạn nhân bằng giọng điệu cợt nhả và bôi bác, ngược lại hoàn toàn so với thông tin được cung cấp từ cơ quan công an. Cách truyền tải của fanpage đã biến vụ việc thành câu chuyện nhố nhăng, bôi nhọ nạn nhân.

Bài viết trên đã nhận về hàng chục ngàn tương tác với hàng loạt ý kiến chỉ trích, bất bình. Trước áp lực của dư luận, TA cũng lên tiếng nhận lỗi. Tuy nhiên, ngay sau đó, trang cá nhân của founder đã đăng tải hình ảnh ăn mừng fanpage cán mốc 5 triệu người theo dõi, đính kèm với dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Mừng rớt nước mắt – cán mốc 5 triệu followers".

Mới đây nhất, một số nhà báo đã phản ánh TA hoạt động như một trang tin điện tử tổng hợp, như một tờ báo, ngang nhiên khai thác tin bài với chất xám, công sức, trí tuệ mà không ghi nguồn, dẫn nguồn. Ví dụ liên quan đến câu chuyện giữa Phương Oanh và Shark Bình. Chỉ trong một buổi chiều, trang đã đăng hàng chục bài, hình ảnh đời tư sử dụng một cách tùy tiện, m không dẫn nguồn, không ai kiểm chứng...

Khi bị dư luận phản ứng gay gắt, một số video liên quan vụ việc giữa Phương Oanh và Shark Bình "bỗng dưng" biến mất.

Quảng cáo cờ bạc trái phép trên mạng xã hội

Theo tìm hiểu, từ năm 2019, Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn yêu cầu Facebook phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam như: xử lý, ngăn chặn các nội dung, quảng cáo vi phạm pháp luật... theo quy định của Luật An ninh mạng. Tại thời điểm đó, Facebook đã gỡ bỏ 208/211 tài khoản giả mạo, 2.444 link rao bán, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp, hơn 200 link bài viết có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam và gỡ bỏ 215 fanpage quảng cáo game cờ bạc.

Tuy nhiên, trước những nguồn lợi quá lớn, các fanpage vẫn đang câu view bằng mọi cách, tiếp tục quảng cáo cờ bạc trái phép trên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu, fanpage Anh Da Đen có 3,6 triệu lượt theo dõi. Page này đăng những bài viết, video hài hước để thu hút lượng đọc rất lớn. Khi đã có lượng người xem khủng, fanpge này liên tục quảng cáo cho game đánh bạc online New88. Cụ thể, trên page này liên tục chèn các thông tin bắt mắt và hấp dẫn về New88 ở nền clip: "Tuyển đại lý hoa hồng 60%", "hoàn trả ngày 3,5%". Tần suất hiển thị của những video gắn quảng cáo cờ bạc cũng dày lên, thậm chí mỗi clip chỉ cách nhau vài tiếng.

Được biết, mỗi video chứa nội dung quảng cáo cờ bạc có hàng chục nghìn lượt thích, thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Do đó, rất khó để biết được đã bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân của game bài trên khi bị các quảng cáo trên kênh này dẫn dụ vào game bài online.

Tìm kiếm trên Google, New88 xuất hiện với các tên miền: new88.today, new88.dev, New88.tv, new88.cc... các trang website này có logo giống hệt logo mà page Anh Da Đen quảng cáo. New88 là trang game bài online chuyên về sàn casino, đá gà, xổ số, Esport.... Ngoài ra, đơn vị này cũng liên tục quảng cáo tuyển đại lý với mức chiết khấu cực cao.

Page Anh Da Đen liên tục quảng cáo cho tựa game cờ bạc New88 Trên thực tế, việc các trang mạng quảng cáo trái phép cho cờ bạc đã không còn xa lạ gì, thậm chí hàng loạt các fanpage của các ngôi sao, KOLs cũng dính "lùm xùm" khi xuất hiện những nội dung liên quan tựa game B5*. Cụ thể, tháng 6/2020, báo chí liên tục phản ánh về tựa game B5* (B5*.club) được quảng cáo rầm rộ khắp các nền tảng từ Facebook, Google, YouTube đến TikTok. Sự kiện ra mắt của tự game này thu hút 50 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Ở thời điểm ra mắt, B5* được quảng bá bởi hàng loạt nghệ như Karik, Dế Choắt, Big Daddy, Bray… Các KOLs như Linh Ngọc Đàm, ViruSs, Quang Cuốn cũng liên tục đăng tải nội dung về B5* trên trang cá nhân.



Đầu tiên, nhóm phát triển dựng lên một tựa game hoặc app "bình phong". Tựa game này có lối chơi đơn giản, không quá hấp dẫn và "vô hại" tại thời điểm đó để tiện quảng bá rầm rộ. Cuối cùng, bộ nhận diện của ứng dụng sẽ được dùng cho mạng lưới các trang cá cược phi pháp.

Tuy nhiên, vì nguồn lợi thu được quá lớn, nên hàng loạt các trang mạng vẫn bất chấp các quy định để câu view và tiếp tục quảng cáo game cờ bạc.

Dư luận bức xúc về "truyền thông bẩn" Thời điểm tháng 8/2020, Cục An ninh chính trị nội bộ xử phạt một số đối tượng liên quan đến việc cung cung cấp thông tin, dịch vụ có nội dung đánh bạc. Cụ thể là trong MV ca nhạc có tên "Muôn Kiếp Là Anh Em" đăng tải trên Youtube đã quảng cáo cho game cờ bạc Go88, Debet.com và 789 Club. Theo đó MV "Muôn Kiếp Là Anh Em" quảng cáo cho game cờ bạc, được đăng tải trên kênh Youtube của Công ty Cổ phần Kênh TA, nên Cục An ninh chính trị nội bộ đã điều tra làm rõ.



Sau đó, Cục An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Theo đó, Công ty bị phạt số tiền 40 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền 30 triệu đồng.

Để ngăn chặn tình trạng các trang mạng câu view nhảm nhí, bới móc đời tư cá nhân, quảng cáo cờ bạc trái phép, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc rà soát và "dọn rác" trên mạng xã hội.