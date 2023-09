Những quốc gia có nhiều camera giám sát nhất thế giới

Theo báo cáo của TelecomDaily, Trung Quốc và Mỹ là 2 quốc gia có nhiều camera quan sát để đảm bảo an ninh xã hội, cũng như xử lý vi phạm. Tiếp theo đó là các nước là Nga, Anh, Đức, Úc.

Ở Mỹ, cữ mỗi 100 người dân thì sẽ có 15,28 camera giám sát quản lý và tại trung quốc là 14, 3 rồi tiếp đến là các nước Nga, Anh, Đức, Úc.

Về số lượng camera an ninh được lắp đặt trong nước, Trung Quốc là nước đứng đầu với hơn 200 triệu thiết bị camera, cao gấp 4 lần so với Mỹ xếp thứ 2 với 50 triệu camera, Nga 13,5 triệu camera, Đức 5,2 triệu camera, Nhật Bản 5 triệu camera, Anh 5 triệu camera.

Hầu hết các thiết bị camera này đều được các quốc gia trên lắp đặt với mục đích giám sát tình trạng giao thông, cũng như quản lý trật tự, an ninh xã hội.

Ngoài ta, thành phố có nhiều camera giám sát nhất thế giới là thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cụ thể, cứ 1.000 dân sẽ có 120 camera giám sát tại đây.

Cuộc sống đô thị đã mang lại rất nhiều tiện ích cho công dân, nhưng cũng mang đến nhiều vấn đề, luôn có một số người và vật mà công an hay cảnh sat không nhìn thấy được, lúc này cần có sự giám sát của camera giám sát để bảo vệ sự an toàn của người dân.

Tại thành phố Thái Nguyên, Trung Quốc, để điều tra vi phạm giao thông, phòng cảnh sát giao thông lắp "mắt điện tử - camera giám sát" trên các trục đường chính, cơ quan công an lắp camera ở nơi công cộng để chống tội phạm; trường học lắp camera ở lớp học, thậm chí cả ký túc xá để bảo vệ an toàn cho học sinh.

Theo cục công an thành phố Thái Nguyên, Trung Quốc, lắp camera giám sát sẽ giúp bảo vệ an toàn tài sản, giám sát và ngăn chặn tội phạm, duy trì trật tự và luật giao thông cơ bản, hỗ trợ thực thi pháp luật. Do đó, công dân tại thành phố Thái Nguyên, Trung Quốc cảm thấy an tâm khi ra đường.

Camera giám sát ở Trung Quốc có thể dễ dàng thực hiện nhận dạng thông minh, đếm người và thậm chí nhận dạng hành vi, khiến công dân cảm thấy bị theo dõi và lo lắng về việc rò rỉ thông tin cá nhân. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn khoảng định rằng quyền riêng tư và dữ liệu của công dân luôn được đảm bảo.