Những thói quen khiến mật khẩu tài khoản ngân hàng dễ bị lộ, rất nhiều người mắc phải

Trong bối cảnh các vụ tấn công mạng và lừa đảo tài chính ngày càng gia tăng, mật khẩu tài khoản ngân hàng trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm công nghệ. Dù ngân hàng liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn duy trì những thói quen thiếu an toàn, tạo điều kiện để kẻ gian đánh cắp thông tin đăng nhập và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Một trong những thói quen phổ biến nhất là dùng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản. Nhiều người sử dụng cùng một chuỗi mật khẩu cho ngân hàng, email, mạng xã hội đến các ứng dụng mua sắm. Chỉ cần một nền tảng bị rò rỉ dữ liệu, tội phạm mạng có thể dễ dàng thử truy cập vào tài khoản ngân hàng bằng cùng mật khẩu.

Thói quen lưu mật khẩu trong ghi chú, tin nhắn hoặc chụp màn hình cũng khiến thông tin dễ bị đánh cắp. Nếu điện thoại bị cài mã độc, bị mất hoặc bị người khác sử dụng, các dữ liệu này có thể bị truy cập và khai thác trong vài giây.

Nhiều người còn có thói quen đăng nhập tài khoản ngân hàng khi đang dùng Wi-Fi công cộng tại quán cà phê, trung tâm thương mại hoặc sân bay. Đây là môi trường dễ xuất hiện Wi-Fi giả mạo, cho phép kẻ gian chặn tín hiệu truyền dữ liệu hoặc đánh cắp phiên đăng nhập.

Một sai lầm thường gặp khác là sử dụng mật khẩu quá dễ đoán, như ngày sinh, số điện thoại, 123456, hoặc tên ghép với năm sinh. Những mật khẩu này nằm trong danh sách mà kẻ gian thử đầu tiên. Bên cạnh đó, nhiều người không thay đổi mật khẩu định kỳ, khiến rủi ro rò rỉ dữ liệu tăng cao.

Đáng chú ý, một thói quen ít được nhắc đến nhưng tiềm ẩn nguy cơ lớn là bật chế độ hiển thị mật khẩu khi đăng nhập. Một số ứng dụng ngân hàng cho phép hiển thị tạm thời ký tự vừa nhập trong vài giây để người dùng kiểm tra. Nếu nhập mật khẩu quá chậm hoặc dùng điện thoại ở nơi đông người, người bên cạnh có thể nhìn thấy ký tự đang hiển thị. Để hạn chế nguy cơ này, người dùng nên tắt hoàn toàn tính năng hiển thị mật khẩu khi đăng nhập.

Ngoài ra, việc cho người khác mượn điện thoại đã đăng nhập sẵn ứng dụng ngân hàng, hay tải ứng dụng từ đường link lạ, bấm vào tin nhắn yêu cầu "xác thực tài khoản", cũng là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc lộ mật khẩu và mất tiền oan. Các trang web và ứng dụng giả mạo ngày càng tinh vi, chỉ cần đăng nhập một lần là kẻ gian có thể ghi lại toàn bộ thông tin.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng nên thiết lập mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực đa lớp, tắt chế độ hiển thị mật khẩu, không chia sẻ thông tin đăng nhập dưới bất kỳ hình thức nào, và chỉ tải ứng dụng từ cửa hàng chính thức. Việc thay đổi những thói quen nhỏ nhưng nguy hiểm này sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mất tài khoản ngân hàng, nhất là trong bối cảnh tội phạm công nghệ đang hoạt động ngày càng tinh vi.