Những tiêu chí quan trọng khi chọn cơ sở giáo dục cho con du học

Du học là cơ hội tuyệt vời, mở ra vô vàn cơ hội mới cho con. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với hàng loạt rủi ro, và nếu như ba mẹ không có sự nghiên cứu chọn lựa kỹ lưỡng, con sẽ rất dễ chọn phải những nơi kém chất lượng về cả hệ thống giáo dục và cơ sở vật chất. Cùng tìm hiểu ngay những tiêu chí hàng mà đầu phụ huynh cần quan tâm để có thể lựa chọn cơ sở giáo dục phù hợp nhất cho con em mình nhé!

Có quan hệ đối tác với các trường đại học toàn cầu và được xếp hạng cao

Những trường đại học danh giá và nằm trong các bảng xếp hạng uy tín sẽ giúp ba mẹ có thể thu hẹp phạm vi lựa chọn. Các đối tác đại học hàng đầu của SIM được đánh giá cao về chất lượng giảng dạy vượt trội, đóng góp nghiên cứu, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp và hội nhập quốc tế cho sinh viên. Đây là những yếu tố vô cùng quan trọng để phụ huynh và học sinh có thể dễ dàng so sánh, đánh giá và đưa ra quyết định khi tìm kiếm một trường đại học phù hợp với nền giáo dục toàn cầu.

Theo đó, SIM là cơ sở giáo dục có quan hệ hợp tác với rất nhiều trường đại học hàng đầu thế giới, có thể kể đến như University of Birmingham, University of London, University of Stirling, University at Buffalo - The State University of New York, La Trobe University, Monash College, RMIT University và University of Wollongong,...

Những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn trường đại học cho con

Chọn tổ chức giáo dục có chứng chỉ EduTrust

Học viện Quản lý Singapore (SIM) đã tự hào đạt được giải thưởng chứng nhận EduTrust Star kể từ tháng 8/2022. Chứng nhận này được trao cho các tổ chức giáo dục tư nhân (PEI) vì đã đạt được các thành tích đáng khen trong việc quản lý tổ chức giáo dục của họ.

Đây không chỉ là minh chứng cho chất lượng giáo dục và phúc lợi dành cho sinh viên, mà còn là động lực để SIM không ngừng cố gắng nhằm mang đến chất lượng giáo dục ngày càng xuất xắc cho sinh viên của mình.

Hãy tận dụng các cơ hội giảm chi phí

Vừa được học tập tại một môi trường giáo dục tuyệt vời vừa tiết kiệm chi phí, tại sao không? Có rất nhiều cách để các sinh viên có thể tiết kiệm chi phí du học, và nếu như chưa thể chinh phục được học bổng thường niên từ các trường, ba mẹ có thể tham khảo những chương trình học được phát triển và cấp bằng bởi các trường quốc tế ngay tại Singapore. Bằng cách này, việc học của con sẽ có thể tiết kiệm lên đến 30% chi phí so với việc đi thẳng sang các nước phương Tây (như Mỹ, Anh, Úc) cho cùng một chương trình giáo dục. Không những thế, học tập và sinh sống tại Singapore cũng sẽ giúp chi phí sinh hoạt được tiết kiệm rất nhiều so với các nước như Úc hoặc châu Âu.

Có cơ hội tiếp xúc với giáo dục toàn cầu

Đi du học không chỉ đơn thuần là lý thuyết trên lớp mà môi trường rèn luyện xung quanh cũng cực kỳ quan trọng. Phụ huynh hãy lưu ý chọn cho con nơi có không gian để phát triển toàn diện, đặc biệt là những cơ sở có Dịch vụ văn phòng sinh viên quốc tế, hoặc các cộng đồng sinh viên quốc tế, để con có thể mở rộng cơ hội kết nối với các chuyên gia, giảng viên và bạn bè. Không chỉ giúp con dễ dàng làm quen môi trường mới, mà còn có thể rèn luyện thêm tiếng anh và được hỗ trợ những khi con cần.

Bên cạnh được học tập với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, SIM cũng luôn trú trọng đến những hoạt động ngoại khóa khác để sinh viên có không gian thư giãn. Với hơn 80 câu lạc bộ đa dạng chuyên đề hoạt động từ thể thao, văn hóa, nghệ thuật,... ba mẹ có thể yên tâm chọn cho con mô môi trường "vừa học vừa chơi" năng động và hiệu quả. Để con không chỉ nắm vững kiến thức trên giảng đường, mà còn có sức khỏe tốt, tự tin, sáng tạo để phát triển toàn diện.

Học viện Quản Lý Singapore (SIM) - Một trong những tổ chức giáo dục tư nhân hàng đầu tại Singapore

Trong thị trường du học phức tạp như hiện nay, ngoài việc tìm hiểu những thông tin trên các phương tiện đại chúng, ba mẹ hãy liên hệ tham vấn thêm từ những người có kinh nghiệm để có cái nhìn thực tế nhất. Hy vọng với những cách trên, ba mẹ có thể lựa chọn cho con mình một môi trường học tập với những tiêu chí chuẩn xác nhất, để bước đầu vào đời cũng là bước tiến đến tương lai của con được rộng mở.

Truy cập website của SIM hoặc liên hệ trực tiếp để tham khảo và được tư vấn chi tiết nhất về các chương trình học phù hợp ba mẹ nhé!