Những trụ cầu vượt đầu tiên tại nút giao gần 786 tỷ đồng ở Hà Nội

Theo đại diện nhà thầu, hạng mục cầu hiện thuận lợi hơn khi đã có đủ mặt bằng sạch. Tuy nhiên, phần nút giao vẫn phức tạp do phải di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có các tuyến điện cao thế.