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Những trụ cầu vượt đầu tiên tại nút giao gần 786 tỷ đồng ở Hà Nội

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau nhiều năm đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Hàng loạt trụ cầu vượt đã vươn lên, máy móc được huy động trên công trường, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026.

Video: Cận cảnh những trụ cầu vượt tại dự án nút giao gần 786 tỉ đồng ở Hà Nội

Video: Cận cảnh những trụ cầu vượt tại dự án nút giao gần 786 tỉ đồng ở Hà Nội

Sau nhiều năm đình trệ, công trường nút giao Phạm Tu - đường 70 đang có những chuyển động rõ rệt. Hàng loạt hạng mục được triển khai, từng bước định hình nút giao lớn tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội.

Điểm mới đáng chú ý trên công trường là những trụ cầu vượt đầu tiên đã vươn lên. Theo thiết kế, cầu vượt trực thông dài hơn 255 m, kết hợp xây dựng nút giao hoàn chỉnh giữa tuyến đường số 1 và đường 70.

Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, tăng tốc thi công nhằm bù lại khoảng thời gian chậm tiến độ trước đó, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.

Theo đại diện nhà thầu, hạng mục cầu hiện thuận lợi hơn khi đã có đủ mặt bằng sạch. Tuy nhiên, phần nút giao vẫn phức tạp do phải di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có các tuyến điện cao thế.

Trước đó dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 từng đình trệ trong thời gian dài sau khi phải dừng thi công từ năm 2018, chủ yếu do vướng mắc giải phóng mặt bằng và biến động giá vật liệu xây dựng.

Khu vực nút giao Phạm Tu - đường 70 nhiều năm là điểm nóng ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm khi lượng phương tiện qua khu vực lớn.

Việc dự án được thi công trở lại được người dân khu vực kỳ vọng sẽ sớm tháo gỡ tình trạng ùn tắc kéo dài, giúp việc đi lại thuận lợi hơn.

Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Khi đưa vào sử dụng, nút giao được kỳ vọng giảm ùn tắc khu vực Bệnh viện K Tân Triều, giảm tải cho Nguyễn Xiển, Xa La, Phúc La và tăng khả năng kết nối giao thông phía Nam Hà Nội.

Vị trí nút giao Phạm Tu - đường 70 và hướng tuyến cầu vượt. Ảnh: Google Maps.

Theo Trọng Tài

Báo Tiền Phong

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