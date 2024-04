Những tư gia “Sang - Quý - Độc” tại tâm điểm Vinhomes Royal Island

Lối sống độc đáo kiến tạo từ tiện ích đặc quyền

Tại Thành phố Đảo Hoàng Gia, phân khu Quý Tộc mang những giá trị độc đáo riêng biệt, được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng với những đường nét tinh tế và không gian sống rộng rãi, phóng khoáng. Bên cạnh vị trí hướng thủy hội tụ sinh khí, Vinhomes cũng kiến tạo cho phân khu này một địa lợi khác biệt để cư dân dễ dàng có được những trải nghiệm bất tận từ hệ tiện ích đẳng cấp lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Phía sau mỗi căn biệt thự phân khu Quý Tộc là làn nước biển xanh mát cùng bãi cát trắng, hàng cây xanh trải dài đầy sức sống. Sở hữu một bãi biển riêng tại tư gia là tiện ích chỉ có thể thấy tại các đảo thượng lưu nổi tiếng trên thế giới, không chỉ mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng, riêng tư và lãng mạn ngay tại nhà mà còn là một phần tạo nên môi trường sống trong lành.

Tính độc đáo của phân khu Quý Tộc còn đến từ bộ đôi công viên mang âm hưởng Đông Dương và Nhiệt đới ngay trong nội khu, đó là Tonkin Park và Tropical Park. Những công viên xanh với đầy đủ tiện ích như sân chơi trẻ em, công viên gym, BBQ, đường dạo bộ, vườn trà… với hoa nở rực rỡ bốn mùa là những mảng màu đắt giá tô điểm thêm cho những tư gia sang - quý nơi đây.

Kết hợp với sự riêng tư của phân khu Quý Tộc, lối sống sang - quý còn được tạo nên từ sự bình yên với phong vị thượng lưu, khó có thể diễn tả bằng lời. Tại đây, chủ nhân mỗi tư gia đều sở hữu sự tĩnh lặng quý giá để cảm nhận trọn vẹn bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ bên ngoài mỗi khung cửa.

Tính độc đáo của phân khu Quý Tộc đến từ vị trí đắc địa cũng như sự riêng tư, tĩnh lặng và tinh tế

Đặc biệt, trải nghiệm tinh hoa còn là đặc quyền của phân khu Quý Tộc khi được Vinhomes đặt giữa những "kỳ quan" của Thành phố Đảo Hoàng Gia như sân golf 36 hố rộng 160ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á; Công viên giải trí VinWonders Royal Park với Safari thú; Bến du thuyền hạng sang dành riêng cho giới thượng lưu và Học viện cưỡi ngựa hoàng gia - nơi đào tạo chuyên nghiệp và trải nghiệm môn cưỡi ngựa quý tộc đẳng cấp thế giới.

Trải nghiệm chất sống sang - quý mỗi ngày

Một ngày của cư dân Quý Tộc sẽ khởi đầu bằng buổi sáng tắm biển sau nhà, chiều cưỡi ngựa Hoàng gia, tối mở tiệc trên du thuyền và đêm tập golf giữa đảo. Những trải nghiệm độc đáo vừa góp phần tôn lên vị thế chủ nhân vừa thể hiện được đẳng cấp sống thượng lưu đang được kiến tạo tại Vinhomes Royal Island.

Cuộc sống thượng lưu được kiến tạo từ các trải nghiệm độc đáo của các cư dân Quý Tộc

Bên cạnh đó, cuộc sống đẳng cấp tại phân khu Quý Tộc còn đến từ hàng nghìn tiện ích của Thành phố Đảo Hoàng gia. Đó là hệ thống shop đa dạng tập trung tại Phố đi bộ ven sông dài và đẹp nhất Việt Nam hứa hẹn thu hút hàng nghìn thương hiệu lớn như các chuỗi nhà hàng, dịch vụ giải trí, mua sắm…. Kết hợp với những tuyến phố, công viên chủ đề như: Tuyến phố tình yêu, phố ẩm thực, Công viên văn hóa Hàn Quốc, Quảng trường Châu Âu tráng lệ… sẽ mang tới cho cư dân những trải nghiệm đặc sắc và cuộc sống không bao giờ nhàm chán.

Phố đi bộ ven sông dài và đẹp bậc nhất Việt Nam là mảnh ghép sôi động không thể thiếu cho cuộc sống đẳng cấp tại Vinhomes Royal Island

Cùng với đó, dưới sự kiến tạo của Vinhomes và Vingroup, phân khu Quý Tộc còn tận hưởng hệ sinh thái tiện ích xanh với 31 công viên sinh thái tổng diện tích lên tới 18ha, 10 bể bơi trong nhà và ngoài trời cùng những tiện ích thể thao như tennis, gym, yoga, vườn tập dưỡng sinh hay khu vận động liên hoàn cho trẻ.

Ngoài ra, những yếu tố cần thiết cho cuộc sống như giáo dục, y tế cũng được đáp ứng tối đa với các dịch vụ đẳng cấp quốc tế mang "họ Vin". Trong đó, các cư dân nhí sẽ có được môi trường phát triển toàn diện nhờ hệ thống 7 trường Vinschool - hệ thống giáo dục tư thục lớn bậc nhất Việt Nam hiện nay và trường quốc tế Hàn Quốc tiên phong tại Hải Phòng.

Những mảnh ghép tiện ích đa dạng, đẳng cấp quốc tế mang tới một cuộc sống hoàn hảo tại Thành phố Đảo Hoàng Gia

Với hệ thống y tế, cư dân được trải nghiệm chất lương chăm sóc sức khỏe toàn diện tại Phòng khám đa khoa Quốc tế Vinmec với trang thiết bị hiện đại, bác sĩ tận tâm chuyên môn hàng đầu. Đặc biệt, lần đầu dịch vụ đặc quyền "Y tế tận nhà" được Vinhomes và Vinmec phối hợp triển khai với 2 nhánh dịch vụ là khám chữa bệnh và chăm sóc y tế tại chỗ. Cư dân chỉ cần gọi hotline riêng là có thể mời được bác sĩ hoặc điều dưỡng Vinmec đến khám bệnh, kê đơn, giao thuốc, lấy mẫu xét nghiệm ngay tại nhà hay gọi sơ cứu, cấp cứu nhanh chóng kịp thời.

Cuối cùng là hệ thống quản lý của Vinhomes với chất lượng đã được khẳng định trong suốt nhiều năm nay. Cư dân sẽ có một trường sống an ninh an toàn vượt trội, được đảm bảo bằng hệ thống an ninh đa tầng gồm: hệ thống kiểm soát an ninh 24/7, hệ thống kiểm soát qua ứng dụng công nghệ AI, tàu tuần tra trên sông quanh Thành phố Đảo Hoàng Gia…

Nhờ hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, đa dạng, phân khu Quý Tộc trở thành một trong những phân khu đáng sống bậc nhất tại Vinhomes Royal Island. Tại đây, mỗi ngày của cư dân đều là những trải nghiệm sống Sang - Quý - Độc, xứng tầm với danh xưng phân khu "Quý Tộc".