Những tỷ phú kín tiếng và ẩn dật nhất thế giới

Cuộc chiến lồng được đồn đại giữa Musk và Zuckerberg đã trở thành một cuộc hỗn chiến thu hút sự chú ý của giới truyền thông và Jeff Bezos thường xuyên được phát hiện trên chiếc du thuyền trị giá 500 triệu USD của mình với vị hôn thê Lauren Sánchez.

Nhưng một số người khác trong tầng lớp tỷ phú thì ngược lại. Họ hết sức cẩn thận để tránh xa ánh đèn sân khấu.

Trong khi một số tỷ phú bị thu hút bởi ánh đèn sân khấu, thì những người khác như Ike Perlmutter (trái) và Philip Anschutz lại cố gắng hết sức để tránh điều đó. Ảnh AP/Susan Walsh; Reed Saxon/AP

Dưới đây là ví dụ về một số tỷ phú kín tiếng và ẩn dật nhất thế giới, cách họ xây dựng tài sản và cách họ cố gắng tránh sự chú ý của công chúng trong nhiều năm.

Chúng ta thậm chí có thể không biết về những tỷ phú thực sự kín tiếng đã cố gắng đứng ngoài danh sách của Forbes, Bloomberg, và những thứ tương tự, theo Insider.

Các cá nhân và gia đình có tên dưới đây đã không trả lời các yêu cầu bình luận của Insider. Giá trị tài sản ròng của họ được tính đến ngày 15/8/2023.

Philip Anschutz

Philip Anschutz kiếm tiền từ dầu mỏ và đường sắt trước khi bước vào ngành giải trí. Ông được mệnh danh là "tỷ phú ẩn dật nhất nước Mỹ". Ảnh Reed Saxon/AP

Bạn có thể đã nghe nói về Lễ hội Coachella (hay Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Thung lũng Coachella) trước đây, nhưng người đứng sau lễ hội thì ít người biết đến.

Philip Anschutz, người được mệnh danh là "tỷ phú ẩn dật nhất nước Mỹ có giá trị tài sản ròng nằm ở mức 10,7 tỷ USD, theo Forbes.

Người đàn ông 83 tuổi này sở hữu Anschutz Entertainment Group (AEG), công ty mẹ của Coachella.

AEG sở hữu một số đội thể thao, điều hành hơn 100 câu lạc bộ, nhà hát và đấu trường trên khắp thế giới; và sản xuất hoặc quản lý hơn 25 lễ hội âm nhạc.

Trước khi tham gia lĩnh vực giải trí, Anschutz đã kiếm tiền từ dầu mỏ và đường sắt. Ông đã phát hiện ra một mỏ dầu ở biên giới Wyoming-Utah vào năm 1979, và ba năm sau, Mobil đã mua một nửa mỏ dầu đó với giá 500 triệu USD.

Ông tiếp tục mua các công ty Đường sắt Rio Grande và Đường sắt Nam Thái Bình Dương vào những năm 1980 và bán chúng vào năm 1995 với giá 1,4 tỷ USD trong khi vẫn giữ quyền đặt cáp quang trên xe lửa cho các dịch vụ viễn thông.

Vào năm 2019, Forbes cho biết Anschutz là một trong hai người đàn ông duy nhất có tên trong bảng xếp hạng 400 người Mỹ giàu nhất hàng năm của tạp chí hàng năm kể từ khi thành lập vào năm 1982. (Người còn lại là tỷ phú dầu mỏ William Herbert Hunt.)

Mặc dù thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, Anschutz đã tránh sự chú ý của công chúng và chỉ có hai cuộc họp báo trong suốt sự nghiệp của mình, Bloomberg đưa tin.

"Anschutz giống như Phù thủy xứ Oz", Jack Kyser, nhà kinh tế học Los Angeles nói với Los Angeles Times vào năm 2006. "Anh ấy là người đàn ông đằng sau bức màn kéo. Không ai nhìn thấy anh ấy, nhưng anh ấy có tác động rất lớn đến Los Angeles", Kyser nói.

Frederick Barclay

Frederick Barclay (trái) và David Barclay. David từng nói rằng ông và anh trai "riêng tư về mọi thứ" mà họ làm. Ảnh MICHAEL STEPHENS/AFP via Getty Images

Vào năm 2020, trước khi David qua đời, giá trị tài sản thuộc sở hữu của hai anh em nhà Barclay được Forbes ước tính trị giá 4 tỷ USD.

Trong những năm qua, đế chế Barclay đã mở rộng sang nhiều ngành công nghiệp, bao gồm nhà bán lẻ trực tuyến Very, trước đây gọi là Shop Direct, báo The Daily Telegraph và khách sạn The Ritz ở London.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều về nguồn gốc và quá trình xây dựng đế chế của Barclays, Forbes gọi hai anh em là "những tỷ phú ẩn dật khét tiếng nhất Vương quốc Anh". Cặp đôi hiếm khi được chụp ảnh và cùng nhau sở hữu một hòn đảo riêng.

David từng nói trong một bình luận công khai hiếm hoi: “Chúng tôi giữ bí mật về mọi thứ chúng tôi làm. Điều đó bắt nguồn từ triết lý của chúng tôi là không nói về bản thân, hay tuyên bố rằng chúng tôi thông minh như thế nào, hay khoe khoang về thành công của chúng tôi. Dù sao, chúng tôi sẽ tuyên bố rằng chúng tôi đã may mắn hơn nhiều người khác."

"Đó là một hành trình tuyệt vời trong tất cả những gì chúng tôi đã làm", Frederick nói trong một tuyên bố ngay sau khi anh trai ông qua đời. "Từ đầu đến cuối chúng ta là song sinh. Anh ấy là cánh tay phải của tôi, còn tôi là cánh tay trái của anh ấy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau", Frederick nói.

Gia tộc Cargill-MacMillan

Martha "Muffy" MacMillan trong Ngày Nữ doanh nhân tại Liên hợp quốc năm 2015. Ảnh Jemal Countess/Getty Images

Bạn có thể không biết điều đó, nhưng thứ bạn ăn hôm nay rất có thể đã thông qua một số khía cạnh trong hoạt động kinh doanh của gia tộc Cargill-MacMillan.

Với đế chế nông nghiệp kéo dài bảy thế hệ, gia tộc Cargill-MacMillan điều hành Cargill, một trong những công ty tư nhân lớn nhất của Hoa Kỳ tính theo doanh thu.

Đây là gia đình giàu thứ tám trên thế giới trong bảng xếp hạng tháng 10 năm 2022 của Bloomberg và bao gồm 12 tỷ phú, theo báo cáo của Forbes.

Pauline MacMillan Keinath được cho là có cổ phần lớn nhất trong Cargill và trị giá 7,2 tỷ USD, trong khi Martha (hình trên) có lượng cổ phần trị giá 1,3 tỷ USD, theo ước tính Forbes.

Được thành lập vào năm 1865, lúc đầu chỉ là một kho chứa ngũ cốc ở Iowa, Cargill tiếp tục với các hoạt động nông nghiệp nhưng đã mở rộng hoạt động ra các sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực như dược phẩm, quản lý rủi ro, vận tải và hậu cần.

Jack Ma

Jack Ma đã gây chú ý khi biến mất khỏi công chúng trong những năm gần đây, nhưng sau đó ông đã trở lại và đảm nhận vai trò giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Tokyo. Ảnh Wang HE/Getty Images

Từng là người giàu nhất Trung Quốc với giá trị tài sản ròng là 24,4 tỷ USD, theo Forbes, Jack Ma xây dựng nên đế chế của mình với tư cách là người sáng lập công ty thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba và công ty fintech Ant Group, công ty vận hành nền tảng thanh toán phổ biến Alipay.

Mặc dù trong quá khứ, Ma cũng rất thích các ánh đèn sân khấu, chẳng hạn như khi ông đánh dấu sự nghỉ hưu của mình bằng một bữa tiệc 60.000 người tại một sân vận động Olympic, nhưng việc ông biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng đã trở thành tiêu đề trong những năm gần đây.

Vào tháng 1 năm 2021, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng ông ấy đã không xuất hiện trước công chúng trong hai tháng, làm dấy lên suy đoán rằng ông ấy có thể đã mất tích.

Sự biến mất của ông ấy xảy ra khi các nhà quản lý Trung Quốc mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Alibaba và đưa ra các quy định cản trở đợt IPO của Ant Group. Sự việc này diễn ra sau những nhận xét chỉ trích mà Ma đã đưa ra về hệ thống quản lý tài chính của Trung Quốc.

Ma vẫn không xuất hiện trước khi trở lại với công chúng vào năm 2023 khi ông được phát hiện ở Thái Lan vài giờ trước khi Ant Group cho biết ông sẽ từ bỏ quyền kiểm soát công ty.

Kể từ đó, ông đảm nhận vai trò giáo sư thỉnh giảng tại trường Cao đẳng Tokyo, một phần của Đại học Tokyo, nơi ông dự kiến sẽ tiến hành nghiên cứu về sản xuất lương thực và nông nghiệp bền vững.

Bạn của Ma, Chen Wei, nói với USA Today vào năm 2014 rằng lối sống của tỷ phú là "rất đơn giản và khiêm tốn".

"Sở thích của anh ấy vẫn là tiểu thuyết thái cực quyền và kung fu. Tôi không nghĩ anh ấy đã thay đổi nhiều, anh ấy vẫn giữ phong cách cũ", Chen nói.

(Còn tiếp)