“Niềm tin” đồng hành cùng doanh nhân trên chặng đường “vượt sóng”

Bản lĩnh của những doanh nhân "vượt sóng" lớn

2023 là một năm kinh tế khó khăn, đầy biến động với nhiều "sóng cả" cản bước các doanh nghiệp trên hành trình kinh doanh. Theo nhận định mới nhất từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang bị kìm hãm bởi ảnh hưởng dai dẳng từ đại dịch, những xung đột địa chính trị, sự phân mảnh địa kinh tế cùng lãi suất cao, các sự kiện thời tiết cực đoan và sự suy giảm của các biện pháp kích cầu bằng tài khóa.

Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam cũng gặp phải nhiều thách thức, quá trình phục hồi tuy diễn biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng như đã đặt ra. Theo số liệu mới nhất, GDP 9 tháng đầu năm 2023 tăng 4,24%, thấp hơn so với mục tiêu tăng trưởng 6,5% của cả năm nhưng vẫn là kết quả rất khả quan. Số lượng doanh nghiệp đăng ký mới đạt 116.300 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn tăng đến 21% so với cùng kỳ. Điều này tạo ra sức ép cho các doanh nghiệp trong việc tìm ra kịch bản phù hợp để đứng vững trong cơn gió cũng như hướng tới phát triển bền vững trong tương lai.

Một trong những mảnh ghép quan trọng nhất để giải bài toán trên chính là bản lĩnh của những "thuyền trưởng" doanh nghiệp. Bản lĩnh ấy chính là tinh thần "thép" không ngại vượt khó của người lãnh đạo tài ba, luôn dành mọi tâm sức, thời gian và tài năng để chèo lái con thuyền qua cơn sóng lớn, là năng lực thích nghi và ứng phó nhanh với hoàn cảnh mới để tìm ra con đường thích hợp nhất, là niềm tin vào chính mình, nội tại doanh nghiệp cũng như vào chính kịch bản lạc quan để tự tin tiến bước, chinh phục mọi thử thách.

Niềm tin - người đồng hành khơi dậy sức mạnh bản lĩnh

Có thể thấy, ở thời điểm kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn đối mặt nhiều bất ổn thì chính bản lĩnh của người đầu tàu để dẫn dắt doanh nghiệp sẽ góp phần quyết định đến sự tồn tại và phát triển. Để bản lĩnh ấy vươn xa thì niềm tin chính là người bạn đồng hành để mỗi người doanh nhân sẵn sàng đương đầu khó khăn và tìm thấy điểm sáng giữa đêm tối.

Hiểu được rằng điều quan trọng với người doanh nhân là phải giữ vững niềm tin trong mọi hoàn cảnh, mới đây, PNJ vừa ra mắt Bộ sưu tập (BST) Niềm tin như lời tri ân dành tặng cho những chiến tướng trên thương trường với bản lĩnh kiêu hùng, dám thay đổi để bước đến con đường tươi sáng hơn.

PNJ ra mắt BST Niềm tin tôn vinh bản lĩnh của những "thuyền trưởng" tài ba.

Lấy cảm hứng từ hình tượng mặt trời với mười tia sáng – BST như thay lời muốn nói cho lời chúc "thập toàn thập mỹ" đến những nhà lãnh đạo tài ba, kết hợp với điểm nhấn chiếc kim xoay la bàn biểu trưng cho lý tưởng, hoài bão, sự sáng tạo, ý chí vươn lên, và hơn hết là niềm tin kiếm tìm hướng đi mới mẻ bất chấp sóng gió.

Mang trên mình món quà biểu tượng Niềm tin giúp người doanh nhân vững tin vượt qua trở ngại.

Với ý nghĩa kể trên, BST Niềm tin của PNJ sẽ là món quà tặng tinh tế, đẳng cấp để tôn vinh và gửi lời tri ân đến đối tác, khách hàng của doanh nghiệp. Món quà mang trên mình biểu tượng niềm tin sẽ là cảm hứng để người doanh nhân vững tin vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mạnh mẽ vươn tầm trong tương lai.

Trang sức ngọc trai thanh lịch và sang trọng phù hợp với hình tượng của nữ doanh nhân.

BST là sự kết hợp giữa các chất liệu cao cấp như ngọc trai, đá sapphire, đá topaz, kim cương,… những chất liệu sang trọng và quý giá kết tinh từ đất trời, phù hợp với tầm vóc và phẩm chất của những nhà lãnh đạo tài ba.

Thông qua bộ quà tặng trang sức Niềm tin, PNJ mong muốn trở thành người đồng hành cùng giới doanh nhân, từ đó truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh và bản lĩnh để những nhà lãnh đạo luôn vũng tin vượt mọi rào cản, tiến về phía trước và gặt hái thành công vang dội.

