Nike, Rolex và Hermes được mua bán lại giá cao nhất năm 2021

Thị trường bán lại hàng xa xỉ là nơi không hề có quy tắc hay tổ chức nào quản lý. Nhưng có một điều chắc chắn là nó đang tiếp tục gia tăng giá trị, đặc biệt là với các thương hiệu như Nike, Rolex…

Báo cáo hàng sang trọng năm 2022 của The RealReal vừa được công bố đã so sánh dữ liệu hàng năm từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020 và năm 2021 dựa trên hành vi của 24 triệu người dùng cùng hơn 22 triệu mặt hàng được bán. Kết quả cho thấy sản phẩm của 5 thương hiệu hàng đầu có mức tăng giá trị bán lại lớn nhất bao gồm Nike, Rolex, Bottega Veneta, Chrome Hearts và Hermes.

Giá trị bán lại của các sản phẩm thuộc thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới tăng cao trong năm 2021. Ảnh: Rolex

Giá thanh toán cho hàng hóa của Nike tăng 32%, gấp đôi so với Rolex. Theo Mayank Hajela, Giám đốc cấp cao mặt hàng nam giới tại The RealReal, điều này có được là nhờ vào dòng giày Dunk mới và sự hợp tác liên tục với Off-White, Sacai. Trong khi đó, Rolex chứng kiến mức tăng 16%. Đồng hồ của hãng đang được bán với giá cao hơn 298% so với giá bán lẻ ban đầu, do lượng hàng tồn kho hạn chế của các mẫu được săn lùng.

Mặc dù nhiều người mua đã chuyển sang thị trường bán lại vì nó thân thiện với môi trường hơn, nhưng sự sụt giảm nguồn cung trên thị trường sơ cấp cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng doanh số hàng thứ cấp. Trên thực tế, các mặt hàng khan hiếm hoặc thường xuyên bán hết như Hermès Birkin hoặc Rolex Oyster Perpetual thu hút người mua mới nhiều hơn 50% so với hàng bán lại.

Chủ tịch của The RealReal cho biết không thể phủ nhận việc bán lại đã trở thành xu hướng chủ đạo. Từ thế hệ Gen Z đến các thế hệ khách đều tăng mức độ mua bán hàng xa xỉ khiến gần như mọi thương hiệu đều chứng kiến giá trị bán lại tăng lên.