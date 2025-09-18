Nikkei Asia: FPT hướng tới việc mở nhà máy lắp ráp chip tại Việt Nam "trong tương lai gần"

Trong cuộc phỏng vấn với Nikkei, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã chia sẻ về kế hoạch triển khai nhà máy lắp ráp chip tại Đà Nẵng "trong tương lai gần".

Dù các công ty nước ngoài như Intel đã có nhà máy sản xuất chip công đoạn sau tại Việt Nam, nhưng hiện vẫn chưa có doanh nghiệp trong nước nào vận hành một nhà máy tương tự.

Công đoạn sau trong sản xuất chip bao gồm các khâu cắt tấm wafer (phiến bán dẫn), đóng gói, lắp ráp và kiểm thử sản phẩm hoàn thiện. Quy trình này được cho là có rào cản kỹ thuật thấp hơn so với công đoạn đầu (front-end), vốn là quá trình in các mạch vi điện tử lên tấm wafer.

"Chúng tôi đang trong quá trình xin cấp phép cho việc lắp ráp, kiểm thử và xây dựng nhà máy bán dẫn, với mục tiêu sẽ sớm khởi động trong tương lai gần," ông Trương Gia Bình cho biết, dù chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của FPT là dịch vụ outsource cho thị trường quốc tế. Để phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới có giá trị gia tăng cao hơn, FPT đã quyết định lấn sân sang ngành bán dẫn từ năm 2022. Hiện tại, FPT đang thuê các nhà máy ở nước ngoài để sản xuất những con chip do chính mình thiết kế. Việc phụ thuộc vào các nhà cung cấp ở nước ngoài khiến hệ thống sản xuất dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động địa chính trị cũng như cung và cầu của thị trường. Điều này đã thôi thúc Tập đoàn tự xây dựng cơ sở sản xuất riêng.

FPT đã chọn Đà Nẵng vì nhận thấy việc thu hút nhân tài ở đây thuận lợi hơn so với Hà Nội hay TP HCM. Thành phố này có 19 trường đại học với khoảng 100.000 sinh viên. FPT khai trương Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn đầu tiên tại công viên phần mềm số 2 TP Đà Nẵng, ngày 27/3.

Nhiều công ty trong và ngoài nước cũng đang mở rộng hoạt động tại Đà Nẵng để đón đầu nguồn nhân lực dồi dào. Chỉ trong hai năm qua, số lượng công ty liên quan đến chip tại đây đã tăng gấp ba, lên con số 25. Ngoài ra, thành phố còn có hơn 40 công ty hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Các công ty lớn của Mỹ như Synopsys và Marvell Technology đã đặt cơ sở tại đây. Một lãnh đạo địa phương cho biết các tập đoàn Mỹ khác như Nvidia, Intel và Qualcomm cũng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư.

FPT hiện vận hành hệ thống trường đại học trên khắp cả nước, trong đó có Đà Nẵng. "Chúng tôi có hơn 60.000 sinh viên, và các chuyên ngành đào tạo đang dần chuyển từ Công nghệ thông tin sang các lĩnh vực tiên tiến như bán dẫn và AI," ông Bình cho hay. Vào tháng 3, FPT đã mở một trung tâm R&D về chip tại Đà Nẵng để thu hút nhân tài.