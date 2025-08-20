Ninety Eight của Nguyễn Thế Vinh lại gây bất ngờ: Bắt tay cùng công ty Singapore lập nền tảng bản quyền số, khẳng định có thể biến tác phẩm thành NFT để giao dịch trên toàn cầu

Tác phẩm có thể trở thành NFT

Ninety Eight (trước đây là Coin98) được thành lập năm 2017, là một công ty khởi nghiệp công nghệ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Blockchain/Web3. Họ đã xây dựng một hệ sinh thái đa dạng với hơn 20 sản phẩm, trong đó nổi bật là Coin98 Super Wallet - sản phẩm ví multi-chain đang phục vụ khoảng hơn 10 triệu người dùng toàn cầu.

Mới đây, trong khuôn khổ sự kiện Conviction 2025 đã diễn ra lễ ra mắt nền tảng Banquyen.io. Nền tảng được phát triển bởi IPC Global (công ty công nghệ đặt tại Singapore, có cổng đăng ký quyền chuyển đổi số quốc tế) và Ninety Eight – C98 (trước đây là Coin98) - công ty công nghệ blockchain tại Việt Nam.

Theo giới thiệu trên website, nền tảng Banquyen.io ra đời nhằm số hóa quy trình đăng ký, quản lý quyền tác giả và mở rộng cơ hội khai thác tài sản trí tuệ trí tuệ trong kỷ nguyên số.

Cũng theo giới thiệu trên website, Banquyen.io ứng dụng nền tảng công nghệ từ C98. Ngoài ra nền tảng còn ứng dụng AI để tự động phát hiện và xử lý quyền vi phạm trên nền tảng nhanh chóng, chính xác.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight cho biết có 2 công nghệ nổi bật được ứng dụng ở nền tảng trên. Đầu tiên là công nghệ ZeroGas và Smart Contract chạy trên Blockchain Layer 1 Viction. Thứ hai là công nghệ Social Login của Ramper, được cấp sáng chế đầu tiên và duy nhất tại Mỹ trong phạm vi hoạt động.

Trên website, Banquyen.io còn cho biết có thể giúp các tác phẩm chuyển đổi thành NFT (loại tài sản kỹ thuật số được lưu trữ trên blockchain, đại diện cho một vật phẩm duy nhất), cho phép mua bán, trao đổi trên thị trường toàn cầu thông qua các chợ Web3 hàng đầu như agora, OpenSea, LooksRare, Blur, Magic Eden.

"Đặc biệt, tính năng chia sẻ doanh thu tự động qua Smart Contract sẽ mở ra cơ hội mới cho các bên liên quan", nền tảng chia sẻ.

Ngoài ra, Ninety Eight và IPC Global Network cũng kết hợp cung cấp hạ tầng mạng blockchain, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác lập quyền sở hữu Kỷ lục dưới dạng NFT, cũng như cung cấp dịch vụ cấp lại và duy trì các Giấy chứng nhận kỷ lục bằng NFT.

Một hãng thời trang high-end Việt Nam đã "đặt chỗ"

Nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư (giữa) bên các mẫu váy cưới do bà thiết kế.

Cũng tại Conviction 2025, IP Agency, Ninety Eight và thương hiệu thời trang Joli Poli ký kết hợp tác, nhằm triển khai giải pháp truy xuất nguồn gốc bằng NFT cho các mẫu váy cưới độc bản của Joli Poli, giúp bảo vệ thương hiệu.

Joli Poli được sáng lập bởi nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư, sinh năm 1987. Thương hiệu hướng đến những thiết kế váy cưới, váy dạ hội theo phong cách haute couture (may đo cao cấp). Giá mỗi sản phẩm váy cưới Joli Poli trung bình khoảng vài trăm triệu đồng.

Bộ sưu tập áo cưới của Joli Poli từng xuất hiện ở sự kiện thời trang cao cấp như Vietnam International Fashion Week (2020), Tuần lễ Thời trang Áo cưới Barcelona (2023), SanYa Bridal Fashion Week 2024, Vietnam Couture Fashion Week (2025)…

Joli Poli đã vươn ra hoạt động toàn cầu với hơn 30 nhà phân phối quốc tế, được yêu thích bởi các ngôi sao, hoa hậu, người nổi tiếng.

Chia sẻ trên trang cá nhân, nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư cho biết việc ứng dụng công nghệ xác lập bảo vệ quyền tác giả và truy xuất dữ liệu của tác phẩm giúp Joli Poli "tạo nên giấy khai sinh điện tử cho mỗi thiết kế của mình".