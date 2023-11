Nợ của Novaland giảm gần 6.000 tỷ đồng, mỗi ngày chi trả hơn 12 tỷ đồng tiền lãi

Báo cáo của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL) ghi nhận, tại thời điểm 30/9/2023, nợ phải trả là 205.462 tỷ đồng, giảm gần 7.500 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm ngoái.

Trong đó, nợ ngắn hạn của Novaland là 88.101 tỷ đồng, tăng 12,7% so với thời điểm 31/12/2022. Còn nợ dài hạn của doanh nghiệp ghi nhận 117.361 tỷ đồng, giảm 13% so với cuối năm ngoái.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng nợ vay của Novaland là 58.944 tỷ đồng, giảm 5.925 tỷ đồng so với thời điểm 31/12. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 9.053, giảm 1.966 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phát hành trái phiếu là 40.174 tỷ đồng, giảm 3.996 tỷ đồng so với đầu năm. Vay bên thứ ba là 10.078 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm 2023, còn lại là chi phí phát hành trái phiếu và vay bên liên quan.

Đi vào chi tiết, chủ các khoản vay nợ của của Novaland hiện nay gồm: Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) cho vay hơn 1.760 tỷ đồng; Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) cho vay 1.523 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) cho vay 1.350 tỷ đồng; Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) có dư nợ vay 255 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) còn dư nợ vay ngắn hạn hơn 51 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) 7,6 tỷ đồng;...



Ngoài ra NVL còn khoản vay Credit Suisse AG chi nhánh Singapore hơn 1.780 tỷ đồng; Vietnam Joint Stock Commercial Bank 489,2 tỷ đồng; Maybank International Labuan Branch hơn 489,2 tỷ đồng, Deutsche investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH gần 315 tỷ đồng, The Hongkong and Shanghai Banking gần 138,6 tỷ đồng…

Về vấn đề nợ trái phiếu, trước đó, vào cuối tháng 9/2023, Novaland đã chi 2.346 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần của 2 lô trái phiếu đang lưu hành.

Nhìn vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Novaland có thể thấy tại thời điểm 30/9/2023 tiền lãi vay đã trả là 3.352 tỷ đồng, giảm khoảng 32,7% so với cùng kỳ. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm nay, mỗi ngày “mở mắt” Novaland này phải trả hơn 12,3 tỷ đồng tiền lãi vay. Cùng kỳ năm ngoái, mỗi ngày doanh nghiệp này phải chịu 18,3 tỷ đồng tiền lãi.