Nở rộ ứng dụng cho vay tiền online lãi suất 'cắt cổ'

Đường dây cầm đầu là người nước ngoài

Công an TP.HCM cho biết, vừa qua, các đơn vị Công an thành phố xác minh thu thập tài liệu, xác định hơn 32 ứng dụng cho vay tiền online hoạt động với phương thức, thủ đoạn đòi nợ tương tự. Theo Công an TP.HCM, người đứng đầu các ứng dụng, website này đều là người nước ngoài. Họ cùng lúc tạo ra nhiều ứng dụng cho vay và thuê người Việt Nam làm giám đốc điều hành. Hoạt động của những tổ chức này rất chuyên nghiệp, bài bản, đầy đủ các bộ phận như thẩm định vay, quản lý hệ thống, nhắc nợ và thu nợ đúng hạn; quản lý nhân viên đòi nợ.

Quá trình thu thập thông tin tài liệu xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 11 bị can. Hiện, đơn vị tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy xét bắt giữ các đối tượng giúp sức hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.