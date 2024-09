Nợ xấu nội bảng các ngân hàng tư nhân hiện nay là bao nhiêu?

Chiều ngày 21/9, tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng đã báo cáo về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, phát huy vai trò, đóng góp của các NHTMCP tư nhân.

NHNN cho biết, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân toàn hệ thống đối với khoản vay mới và cũ tiếp tục giảm mạnh, đến tháng 8/2024 giảm hơn 1%/năm so với cuối năm 2023. Trong đó, lãi suất cho vay khối NHTMCP tư nhân giảm khoảng 0,96%; hiện ở mức 9,17%, cao hơn toàn hệ thống và nhóm NHTM Nhà nước.





Trong những giai đoạn áp lực tăng cao, NHNN bán can thiệp ngoại tệ hỗ trợ thanh khoản thị trường, phục vụ nền kinh tế, bình ổn thị trường ngoại tệ. Khối NHTMCP tư nhân chiếm khoảng 66% tổng giao dịch ngoại tệ toàn hệ thống và 30% thị phần giao dịch với khách hàng.





Về hoạt động đảm bảo thanh khoản hệ thống, các giao dịch nghiệp vụ thị trường mở giữa NHNN và khối NHTMCP tư nhân thông suốt, kịp thời, chiếm hơn 60% doanh số toàn hệ thống.





Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống cải thiện so với cùng kỳ. Đến ngày 16/9/2024, đạt 7,26% so với cuối năm 2023 (cùng kỳ đạt 5,73%). Trong đó, dư nợ tín dụng của khối NHTMCP tư nhân tăng 8,48%, chiếm 45% thị phần, tăng cao nhất toàn hệ thống. Tăng trưởng tín dụng đối với các ngành đều được cải thiện so với cùng kỳ năm 2023, cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế...





Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 7/2024, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD ở mức 4,75%, tăng so với mức 4,55% vào cuối năm 2023 và mức 2,03% cuối năm 2022. Khối NHTMCP tư nhân đến cuối tháng 6/2024 có nợ xấu nội bảng là 633 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm 2023, chiếm 79,65% nợ xấu nội bảng toàn hệ thống TCTD; tỷ lệ nợ xấu 7,77%.





Lợi nhuận sau thuế của khối NHTMCP tư nhân 6 tháng đầu năm 2024 đạt khoảng 44 nghìn tỷ đồng (nếu không tính 2 NHTM đang kiểm soát đặc biệt là NH Đông Á và SCB) thì đạt khoảng 77 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Thu nhập từ hoạt động tín dụng đóng góp chính vào tổng thu nhập (khoảng 76,1%).





Hầu hết các TCTD đáp ứng các tỷ lệ về an toàn trong hoạt động. Đến cuối quý II/2024, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của hệ thống là 11,96%. Trong đó CAR khối NHTMNN là 9,77%; CAR khối NHTMCP tư nhân là 11,86%...