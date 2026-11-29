Nuôi con tuổi dậy thì vốn không phải hành trình dễ dàng. Khi trẻ bắt đầu có suy nghĩ riêng, muốn tự quyết định mọi chuyện, không còn dễ dàng nghe lời cha mẹ như trước, những va chạm trong gia đình cũng ngày một nhiều. Có những người mẹ ở ngoài xã hội bản lĩnh, tháo vát, giải quyết công việc đâu ra đấy, nhưng khi trở về nhà, đứng trước đứa con đang tuổi lớn, lại cảm thấy mình bất lực đến mức không biết nên nói gì, làm gì cho đúng.

Mới đây, một người mẹ 42 tuổi sống tại Hà Nội chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng xã hội, khiến nhiều phụ huynh có con đang tuổi dậy thì đồng cảm. Chị hiện là trưởng phòng nhân sự của một công ty khá lớn, sống cùng chồng và con gái 15 tuổi. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của chị, còn con gái đang học lớp 9 - độ tuổi mà nhiều gia đình bắt đầu đối diện với những thay đổi rõ rệt trong tính cách, tâm lý của trẻ.

Ảnh minh hoạ

Trong lời tâm sự, chị cho biết con gái ngày càng lười biếng, suốt ngày ôm điện thoại chơi game. Mỗi lần mẹ nhắc đến chuyện học hành hay yêu cầu cất điện thoại, con lại cáu gắt, mặt nặng mày nhẹ. Khi ở nhà, cô bé thường xuyên tỏ ra khó chịu, cau có, như thể mọi chuyện xung quanh đều khiến mình bực bội.

Hai mẹ con vì thế liên tục xảy ra tranh cãi. Người mẹ đi làm cả ngày vốn đã chịu nhiều áp lực, về nhà lại phải đối diện với thái độ của con khiến chị càng thêm mệt mỏi, căng thẳng. Có những lúc, chị cảm thấy con vô ơn, chỉ muốn mặc kệ, không nhắc nhở hay can thiệp nữa, để con muốn làm gì thì làm. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm của một người mẹ, chị vẫn không thể thực sự buông tay.

Điều khiến chị trăn trở nhất không chỉ là chuyện con lười học hay sử dụng điện thoại quá nhiều, mà là hai mẹ con dường như không còn có thể nói chuyện bình thường. Mỗi lần định nhắc nhở, góp ý, câu chuyện lại kết thúc bằng cãi vã. Chị biết con đang ở tuổi dậy thì, nhưng hiểu rằng con thay đổi tâm lý không đồng nghĩa với việc biết cách đồng hành cùng con trong giai đoạn này.

Người mẹ đặt câu hỏi liệu có phụ huynh nào từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, từng cảm thấy chán nản, bất lực khi con liên tục chống đối, không nghe lời, thậm chí có lúc muốn buông xuôi tất cả.

Chuyện không của riêng ai

Bài chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ các phụ huynh có con ở độ tuổi tương tự. Không ít người cho biết họ cũng đang trải qua những ngày tháng gần như vậy. Có mẹ đơn thân nuôi hai con gái kể rằng các con vừa lười, vừa thụ động, thường xuyên ôm điện thoại, nói trước quên sau, thích tranh luận và đòi hỏi hưởng thụ. Dù nhiều lần tủi thân, mệt mỏi, chị vẫn phải tự động viên mình tiếp tục kiên nhẫn.

Một phụ huynh có con trai lớp 9 cho biết con trước đây cũng thường xuyên cầm điện thoại, ít làm việc, nói chuyện cộc cằn. Sau khi cho con vào học nội trú, chị nhận thấy con có những thay đổi tích cực. Mỗi lần về nhà, con chủ động ôm mẹ, nói nhớ và thương mẹ, khiến chị xúc động. Từ trải nghiệm đó, chị cho rằng việc giảm thời gian sử dụng điện thoại, tạo môi trường sinh hoạt phù hợp cũng có thể giúp trẻ thay đổi.

Một số người lại chia sẻ cách giải quyết bằng việc thiết lập nguyên tắc rõ ràng trong gia đình. Có mẹ dành thời gian quan sát con, sau đó ngồi xuống trò chuyện, cho con nói về những điều không hài lòng, đồng thời thống nhất các giới hạn như không được vô lễ với người thân, không thức khuya, phải tự sắp xếp việc học và có trách nhiệm với những việc mình làm. Tuy nhiên, chị cũng thừa nhận những thay đổi này đôi khi chỉ duy trì được một thời gian, rồi con lại tiếp tục bước vào những ngày ương bướng, khó chịu.

Ở chiều ngược lại, cũng có những ý kiến cho rằng cha mẹ cần cứng rắn hơn, không nên quá chiều chuộng hay nhượng bộ trước mọi phản ứng của con. Theo họ, nếu trẻ đã quen được đáp ứng mọi nhu cầu, thiếu nguyên tắc từ nhỏ thì khi lớn lên, việc cha mẹ đột ngột siết chặt kỷ luật dễ khiến trẻ chống đối. Một số phụ huynh đề xuất giới hạn thời gian sử dụng điện thoại, phân chia việc nhà, yêu cầu con tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình thay vì liên tục nhắc nhở, làm thay.

Quan trọng nhất là tìm lại sự kết nối

Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải tìm cách thắng con trong mỗi cuộc tranh luận, mà là tìm lại sự kết nối giữa hai mẹ con. Có phụ huynh gợi ý người mẹ nên tạm gác áp lực công việc, dành thời gian bình tĩnh lại, thử lắng nghe con như một người bạn, tìm hiểu xem con đang gặp vấn đề gì, có điều gì khiến con bất mãn hay khó chia sẻ. Bởi đôi khi, những biểu hiện cáu gắt, thu mình hoặc dành quá nhiều thời gian cho điện thoại cũng có thể là cách trẻ đối phó với những cảm xúc mà bản thân chưa biết diễn đạt.

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình viết rằng, người mẹ có thể quản lý nhân sự, xây dựng quy trình, giải quyết những vấn đề phức tạp ở công ty, nhưng khi trở về nhà, chị vẫn chỉ là một người mẹ đang loay hoay học cách hiểu con. Nuôi dạy một đứa trẻ không có công thức chung, càng không phải cứ áp dụng đúng lý thuyết là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng.

Tuổi dậy thì có thể là giai đoạn nhiều xáo trộn, nhưng điều đó không có nghĩa cha mẹ phải chấp nhận mọi hành vi thiếu tôn trọng, cũng không có nghĩa những mâu thuẫn kéo dài nên được xem là chuyện bình thường rồi mặc kệ. Giữa yêu thương, thấu hiểu và kỷ luật, mỗi gia đình có lẽ đều cần tìm một cách cân bằng phù hợp với đứa trẻ của mình.

Đằng sau lời than thở muốn buông xuôi của người mẹ 42 tuổi có thể không phải là sự hết yêu thương, mà là cảm giác đã cố gắng quá lâu nhưng chưa tìm được cách khiến con hiểu mình. Và có lẽ, điều chị cần lúc này không phải thêm một lời phán xét rằng làm mẹ chưa đủ tốt, mà là một khoảng nghỉ để cả hai mẹ con có thể bình tĩnh, nhìn lại và bắt đầu tìm cách nói chuyện với nhau mà không phải bằng những tiếng thở dài hay cơn giận.