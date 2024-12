Nổi lòng tham sau khi nhặt thẻ ATM kèm mật khẩu, 2 người bị khởi tố

Ngày 19-12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Ngọc Vũ (31 tuổi, ngụ thôn Sa Nam, huyện Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh) và Nguyễn Thuận Huynh (30 tuổi, ngụ thôn Phúc Đức, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh) về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Hồ Ngọc Vũ tại cơ quan điều tra )Ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, ngày 9-12, ông Nguyễn Dũng D. (58 tuổi, ngụ xã Vĩnh Long) trình báo đánh rơi túi ni lông bên trong có 1 thẻ ATM kèm 1 mảnh giấy nhỏ ghi mật khẩu và đã có người rút tiền trong thẻ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Vĩnh Linh đã vào cuộc điều tra, triển khai lực lượng truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Linh đã xác định đối tượng là Hồ Ngọc Vũ.

Tại cơ quan công an, Hồ Ngọc Vũ khai vào chiều ngày 9-12, sau khi nhặt được túi ni lông nêu trên, đối tượng đã đến trụ ATM vấn tin tài khoản và phát hiện số dư trong tài khoản là 84 triệu đồng.

Nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong thẻ ATM của ông D. nên Vũ đã liên lạc cho Nguyễn Thuận Huynh nhờ rút tiền.

Đến 19 giờ 43 phút cùng ngày, Huynh đến ATM trước một phòng giao dịch ngân hàng ở thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) và rút 8 lần với tổng số tiền 37 triệu đồng. Sau đó, Huynh đưa số tiền rút được cho Vũ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.