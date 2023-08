Nơi nào làm việc hạnh phúc?

Theo đó, Nam A Bank đã được vinh danh hai giải thưởng gồm: Best Companies To Work For In Asia 2023 – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á và Digital Transformation of HR Asia – Chuyển đổi số trong hoạt động nhân sự. Giải thưởng minh chứng cho những nỗ lực vượt bậc của Ngân hàng trong việc kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc và không ngừng đẩy mạnh số hóa nguồn nhân lực.

Giải thưởng HR Asia Awards được tổ chức nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, hướng đến người lao động dựa trên hệ chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt, năm nay Ban tổ chức vinh danh thêm hạng mục giải thưởng Digital Transformation of HR Asia – Chuyển đổi số trong hoạt động nhân sự. Nam A Bank vinh dự là một trong năm ngân hàng nhận giải thưởng này.

Để đạt được liên tiếp hai giải thưởng uy tín trên, Nam A Bank đã vượt qua hàng nghìn doanh nghiệp khi đạt được điểm bình quân vượt trội và đáp ứng các tiêu chí khắt khe đề ra thông qua nhiều vòng khảo sát, phỏng vấn chuyên sâu, đánh giá trên mặt bằng thị trường lao động ngành để đưa ra phân tích đa chiều về môi trường làm việc và mức độ gắn kết nhân viên.



Với hoạt động kinh doanh hiệu quả, ổn định Nam A Bank xếp thứ 2 trong Top các ngân hàng có tăng trưởng nhân sự quý I/2023. Tính đến 30/06/2023, số lượng nhân sự của Nam A Bank có hơn 5000 CBNV toàn quốc, tăng 12,5% so với cuối năm 2022. Trong đó, số lượng nhân sự thâm niên trên 3 năm chiếm hơn 40%. Bên cạnh đó, theo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của toàn thể nhân viên về môi trường làm việc tại Nam A Bank, tỷ lệ nhân viên hài lòng và mong muốn gắn bó với ngân hàng trên 5 năm đạt tỷ lệ cao, đặc biệt, hơn 97% nhân viên cảm thấy hạnh phúc khi làm việc tại Nam A Bank.

Việc chú trọng xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc cho nhân viên được HR Asia đánh giá cao.

Tất cả kết quả này gặt hái được từ việc ngân hàng chú trọng thu hút và giữ chân nhân tài thông qua việc kiến tạo môi trường làm việc gắn kết, triển khai hiệu quả chính sách tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cam kết phúc lợi, lộ trình thăng tiến và kế hoạch nhân sự kế thừa minh bạch, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc.



Hơn nữa, là một trong những ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, việc số hóa công tác quản trị nhân sự ngân hàng với mục tiêu tinh gọn, tối ưu nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh luôn được ngân hàng quan tâm. Nam A Bank cũng không ngoại lệ khi từng bước dịch chuyển cách thức làm việc truyền thống sang áp dụng các công cụ số để gia tăng hiệu quả, năng suất làm việc của đội ngũ nhân sự, cải thiện chất lượng dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp. Riêng về yếu tố con người, Ngân hàng luôn chú trọng đào tạo, phát triển nhân sự, đặc biệt là trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết theo khung năng lực chuẩn và lộ trình đào tạo từng chức danh để phù hợp với quá trình chuyển đổi số và làm chủ công nghệ.

"Nhân viên vào một tổ chức là vì tầm nhìn và sẽ ở lại vì văn hóa doanh nghiệp. Xác định ‘nguồn nhân lực’ là tài sản vô giá, Nam A Bank luôn tập trung xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, bắt nhịp xu hướng số hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ nhân viên tỏa sáng trên từng nấc thang của lộ trình công danh, cống hiến, gắn bó và phát triển cùng tổ chức", đại diện Nam A Bank chia sẻ.

Việc Nam A Bank vinh dự 3 năm liên tiếp (2021 - 2023) nhận được giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" và là đơn vị tiên phong tại Việt Nam được đề cử nhận giải thưởng "Chuyển đổi số trong hoạt động nhân sự" năm 2023 là đòn bẩy để Nam A Bank không ngừng chuyển mình, tiếp tục mang lại nhiều giá trị cho đội ngũ nhân viên toàn hệ thống.

HR Asia Awards là giải thưởng hàng đầu khu vực châu Á do HR Asia - tạp chí dành cho các chuyên gia nhân sự cấp cao có số lượng ấn phẩm ban hành lớn hàng đầu châu Á tổ chức. Năm nay, HR Asia Awards thu hút hàng nghìn doanh nghiệp lớn tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á như Singapore, Trung Quốc, Malaysia... Tại Việt Nam, chương trình ghi nhận sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp và hàng ngàn nhân viên tham gia cuộc khảo sát đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc.