Nơi ở Mỹ được ví như 'trung tâm đầu não' của AI

San Francisco có lẽ đã trở thành ví dụ điển hình cho điều gì sẽ xảy ra khi các cơ hội kinh tế và sáng tạo của một thành phố không còn bù đắp được cho những mặt trái như chi phí cao và những bất tiện khi sống ở đó. Thành phố này đã phải vật lộn nhiều hơn bất kỳ thành phố lớn nào của Mỹ để phục hồi sau đại dịch, khiến các chuyện gia thậm chí dự đoán rằng sự suy tàn của San Francisco có thể không thể nào đảo ngược được.

Nhưng, các công ty trí tuệ nhân tạo dường như đang giúp thay đổi tình hình. Họ đổ xô đến San Francisco và nhiều công ty đã yêu cầu nhân viên phải có mặt trực tiếp hầu hết thời gian. Theo công ty môi giới bất động sản CBRE Group Inc., tỷ lệ văn phòng trống của thành phố này đạt mức kỷ lục 34% trong quý 3, tuy nhiên các công ty AI đã ký hợp đồng mua hơn 90.000 m2 diện tích văn phòng ở San Francisco trong năm nay. Điều đó nâng tổng diện tích của ngành lên hơn 300.000 m2, theo công ty dịch vụ bất động sản Jones Lang LaSalle Inc., tăng từ hơn 200.000 m2 vào năm ngoái và gấp bảy lần so với năm 2016.

OpenAI, công ty khởi đầu cơn sốt AI hiện tại với việc ra mắt ChatGPT vào năm ngoái đã yêu cầu tất cả các nhân viên có mặt tại trụ sở Mission District hầu hết các ngày trong tuần. Cohere, một công ty khởi nghiệp về AI có trụ sở tại Toronto, đang thành lập trụ sở thứ hai tại thành phố này. Anthropic, một công ty AI mới nổi trị giá hàng tỷ USD khác, đang tiếp quản trụ sở cũ của Slack Technologies.

Charlie Cutler, một đại lý bất động sản tại Innovation Properties Group, mô tả một “cơn sốt vàng” ở góc phía đông của Mission, giáp với Đồi Potrero và SoMa. Khu vực này được mệnh danh là “Khu vực AI”.

Suốt cả năm nay, mọi người luôn gọi Thung lũng Hayes, một khu lân cận khác, là “Thung lũng đầu não”, vì sự tái xuất hiện gần đây của cái gọi là nhà của các hacker – tức là không gian nơi những người tham gia vào lĩnh vực công nghệ sống chung và làm việc trong các công ty khởi nghiệp của họ và nhà cửa thường được tái sử dụng. Mặc dù khách hàng của Cutler đang tìm kiếm những văn phòng truyền thống hơn nhưng ông cho biết một số văn phòng có những đặc điểm khác thường nhất định. “Rất nhiều văn phòng ở San Francisco có phòng tắm và ra vào 24/24. Mọi người làm việc ở những thời điểm khác nhau và đến từ khắp nơi trên thế giới”, ông nói. “Chúng là tài sản chung 24 giờ”.

Cleanlab, một công ty khởi nghiệp sản xuất phần mềm giúp cải thiện bộ dữ liệu được các công ty AI sử dụng, đã mở văn phòng tại Mission vào tháng 6. Curtis Northcutt, người đồng sáng lập và giám đốc điều hành cho biết công ty được trang bị các phòng kiểu khách sạn với phòng tắm có vòi sen và luôn dự trữ sẵn khăn tắm. Ông nói, những căn phòng này “hầu hết thời gian” đều có người sử dụng, thường là những nhân viên ở xa đến thăm và cân nhắc việc chuyển đến San Francisco.

Cleanlab đang có kế hoạch tăng gấp đôi số nhân viên của mình lên khoảng 40 người trong năm tới, hầu hết trong số họ sẽ làm việc tại San Francisco. Northcutt nói: “Chúng tôi cần mọi người đến sống ở San Francisco”. Ông yêu cầu nhân viên của mình đến ít nhất hai lần một tuần.

Konstantine Buhler, một đối tác tại Sequoia Capital gọi AI là một “kỷ luật sáng tạo” đòi hỏi phải làm việc tại văn phòng vì phần lớn ngành này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai. Buhler nói: “Loại công việc này được thực hiện tốt nhất với các nhóm nhỏ trực tiếp. Đó là cách mà những đột phá xảy ra, khi một thứ gì đó có tính kỹ thuật hoặc khoa học cao có một nhóm người cố gắng cùng nhau tìm ra nó”.

Tính đến đầu tháng 11, tỷ lệ nhân viên văn phòng của San Francisco đến làm việc với tỷ lệ khoảng 44% so với trước đại dịch. Công suất thuê trung bình của New York là 51%, trong khi của Chicago là 55%. Những người trong lĩnh vực công nghệ coi AI như một cách để đưa San Francisco trở lại cuộc sống. Kim-Mai Cutler, một đối tác tại Capitalized Capital, cho biết AI đang mang lại “những chồi xanh đầy hứa hẹn” cho một thành phố đã phải chịu thiệt hại nặng nề trong ba năm qua. Cutler nói: “Núi lửa do đại dịch để lại hậu quả rất lớn. Nhưng Hiện tại, San Francisco đang đi đầu trong lĩnh vực quan trọng nhất trên thế giới”.

Sự bùng nổ AI cũng mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp khác có thành công dựa vào ngành công nghiệp lớn nhất của San Francisco. Mickey Du, Giám đốc điều hành của BrewBird, công ty sản xuất máy pha cà phê phục vụ một lần, đã bắt đầu đặt máy tại văn phòng vào tháng hai. Ông cho biết ít nhất một phần ba số khách hàng tiềm năng của BrewBird có thành phần AI mạnh mẽ. Du nói: “Năng suất tối đa có nghĩa là bạn cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng, văn hóa và trải nghiệm thúc đẩy mọi người tại văn phòng”.

