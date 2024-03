Nói về nhà thầu yếu kém, Chủ tịch TPHCM: 'Nếu các đồng chí không xử lý thì thành phố sẽ xử lý các đồng chí'

Trong tháng 3 phải thực hiện 50 nhiệm vụ

Sáng 6/3, phát biểu kết luận phiên họp về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhìn nhận nổi lên câu chuyện một số lĩnh vực, chỉ số của tháng sau giảm so với tháng trước và điều này là do tính chưa ổn định của sự phục hồi.

Ông Mãi cũng ghi nhận các sở ngành, địa phương đã tập trung triển khai công việc ngay từ đầu năm, đặc biệt là đã chấm dứt các hoạt động vui chơi Tết ngay sau Tết nguyên đán. “Chúng ta đã có sự thay đổi, sự tập trung và đã có những kết quả”, ông Mãi nói.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng chia sẻ một số điểm sáng, tín hiệu vui đầu năm trên địa bàn như kết quả thu chi ngân sách khả quan và đóng góp cho tăng trưởng; sự khởi sắc của thị trường bất động sản , thị trường xuất khẩu; người lao động trở lại thị trường sau Tết tích cực…

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố cũng thừa nhận vẫn còn đó điểm lo về đầu tư công . Ông cho hay, thành phố giải ngân tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ, nhưng so với chỉ tiêu từ 10-12% thì vẫn còn thấp, do đó phải nỗ lực cho nhiệm vụ này ngay trong tháng 3.

“Về giải ngân đầu tư công, tháng 1 chúng ta tập trung trả nợ nhiệm vụ giải ngân của năm 2023, tháng 2 là tháng Tết, đến tháng 3 mới bắt đầu thực sự cho nhiệm vụ giải ngân của năm 2024. Do đó tháng 3 này phải tập trung cao độ để có xuất phát với tốc độ cao”, ông Mãi phân tích.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi kết luận phiên họp. Ảnh: TTBC TPHCM.

Cũng theo ông Mãi, so với nhiệm vụ còn lại, thành phố mới giải ngân được 1.600 tỷ đồng và còn lại khoảng 6.400 tỷ đồng. Nếu chia cho 4 tuần của tháng 3 thì mỗi tuần phải giải ngân hơn nghìn. Đây là nhiệm vụ rất thách thức, thậm chí là bất khả thi nhưng phải xác định trọng tâm, trọng điểm để có giải pháp.

Về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, ông Mãi yêu cầu phải tập trung triển khai công việc một cách quyết liệt, có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả, có đôn đốc, kiểm tra để tháo gỡ.

Cụ thể, trong tháng 3 phải thực hiện 50 nhiệm vụ còn lại của quý I, từng sở ngành, từng cán bộ bám sát hoàn thành trong tháng 3 này. “Triển khai 50 nhiệm vụ của quý I gắn với kiểm tra, rà soát lại triển khai kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý.

Trên hết, người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu tập trung cao, quyết liệt cho các nhóm giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó trước hết là đầu tư công.

Theo đó, các vướng mắc, tồn đọng chuyển sang phải được giải quyết dứt điểm trong quý I và một số phải chuyển sang quý II, còn lại 6 tháng cuối năm phải triển khai dự án, bên cạnh tập trung cho công tác quy hoạch, thủ tục dự án, điều chỉnh vốn. Chúng ta vẫn phải kiên trì chỉ tiêu ít nhất quý I giải ngân 10%.

Siết chặt kỷ cương với nhà thầu

Chủ tịch TPHCM đề cập tới giải quyết vấn đề vật liệu xây dựng . Theo ông, các nhà thầu đã ký hợp đồng và có nhiệm vụ đảm bảo vật liệu xây dựng. Ông cũng đề nghị các chủ đầu tư xem lại và xử lý nghiêm một số nhà thầu yếu kém, không nghiêm túc. Trong tháng 3, các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư là các quận huyện phải chỉ ra được các nhà thầu nào chây ì, yếu kém, không nghiêm túc và phải xử lý ngay.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTBC TPHCM.

“Nếu như các đồng chí không xử lý thì thành phố sẽ xử lý các đồng chí. Phải quyết tâm như thế này”, Chủ tịch Phan Văn Mãi lưu ý và đề nghị đối với công tác giải phóng mặt bằng kiên quyết đến 30/6 là phải hoàn tất, các chủ tịch quận, huyện, TP. Thủ Đức rà soát lại nhiệm vụ này, báo cáo vướng mắc cho Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy rồi làm việc để cả hệ thống chính trị, các địa bàn có nhiệm vụ này tham gia chủ động ngay từ đầu nhằm giải quyết cho được vấn đề của đầu tư công.

Mặt khác, chủ đầu tư của các dự án đầu tư công phải rà soát lại kế hoạch cho từng dự án, đảm bảo tiến độ theo mục tiêu đã đề ra trong từng quý và cả năm là từ 95% trở lên; kịp thời giải quyết các vướng mắc và kiến nghị các cơ quan chức năng của thành phố hoặc UBND thành phố để giải quyết, “không ôm ở đó để rồi cuối năm nói do vướng này vướng kia” - ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng nhấn mạnh việc siết chặt kỷ cương đối với nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát. Ông nêu rõ, đối với các dự án đấu thầu mới, với một số dự án trọng điểm thì đề nghị nhà thầu phải thực hiện trong thời gian ngắn nhất, thực hiện “3 ca 4 kíp”, đồng thời thành phố cũng phải tính đủ vào trong chi phí dự án để tổ chức đấu thầu và giám sát tiến độ.