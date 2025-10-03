Nóng: Chủ tịch công ty quản lý BTS bị cấm xuất cảnh

Chủ tịch HYBE Bang Si-hyuk– người đứng sau thành công của BTS và nhiều dự án K-pop đình đám – vừa bị cảnh sát Seoul áp lệnh cấm xuất cảnh trong quá trình điều tra cáo buộc vi phạm luật thị trường vốn. Đây là bước leo thang mới nhất của vụ án vốn đã được báo chí quốc tế theo dõi sát sao, đặt dấu hỏi nghiêm túc về minh bạch tài chính trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Theo Music Business Worldwide, từ ngày 1/10/2025, các cơ quan điều tra tài chính đã xác nhận rằng ông Bang Si-hyuk không được phép rời khỏi lãnh thổ Hàn Quốc trong khi đang bị điều tra về cáo buộc giao dịch cổ phần không minh bạch trị giá lên tới khoảng 200 tỷ won (~142 triệu USD). Cảnh sát thủ đô Seoul – thông qua Đơn vị Điều tra Tội phạm Tài chính – là bên áp lệnh này.

Theo Korea JoongAng Daily, lệnh cấm xuất cảnh được áp đặt khi Bang trở về từ chuyến công tác tại Mỹ vào ngày 11/8, và kể từ đó ông bị hạn chế di chuyển ra nước ngoài trong khi chờ kết luận điều tra.

Ông Bang bị nghi ngờ vi phạm Luật Dịch vụ Đầu tư Tài chính và Thị trường vốn khi trước thời điểm IPO của HYBE, vào năm 2019, có thể đã đánh lừa các nhà đầu tư để họ bán cổ phiếu cho một công ty đặc biệt (SPC) do quỹ đầu tư liên quan tới các lãnh đạo HYBE kiểm soát. Sau khi IPO thực hiện, SPC này được cho là đã bán lại cổ phần và Bang Si-hyuk có thể thu về phần lợi nhuận lên tới 190 tỷ won theo thỏa thuận bí mật (khoảng 135 triệu USD).

Trước đó, vào tháng 7/2025, Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã chính thức chuyển hồ sơ Bang Si-hyuk và ba lãnh đạo khác của HYBE lên công tố viên để điều tra về nghi vấn thao túng cổ phiếu IPO. Khi đó, ông Bang phủ nhận bất cứ sai phạm nào, khẳng định các thỏa thuận liên quan cổ đông trước IPO đã được kiểm duyệt và tuân thủ quy định. Cũng trong tháng Bảy, cảnh sát đã tiến hành đột kích trụ sở HYBE tại Seoul để thu giữ tài liệu liên quan.

Bang Si-hyuk từng đến đồn cảnh sát để làm việc và trả lời thẩm vấn hai lần vào các ngày 15 và 22/9. Trong các phát ngôn trước báo giới, ông cho biết sẵn sàng “hợp tác toàn diện” với điều tra và bày tỏ lời xin lỗi vì đã gây ra sự quan tâm lo ngại đến công chúng. Nhưng cho đến nay, ông vẫn bác bỏ mọi hành vi sai trái và khẳng định mọi hoạt động IPO đều tuân thủ luật pháp.

Lệnh cấm xuất cảnh đánh mạnh vào uy tín cá nhân cũng như hoạt động của HYBE trong bối cảnh công ty đang mở rộng toàn cầu. Các đối tác quốc tế, nghệ sĩ và nhà đầu tư đều chờ đợi động thái tiếp theo.

Một số chuyên gia tài chính nhận định rằng vụ việc này không chỉ là vấn đề của cá nhân Bang mà còn có thể dẫn đến sửa đổi quy định quản trị doanh nghiệp trong ngành giải trí Hàn Quốc. Nguồn tin từ Korea Times cho biết: nếu bị buộc tội, ông có thể phải chịu trách nhiệm dân sự lẫn hình sự trong vụ việc “giao dịch cổ phiếu bất công”.

Theo: Korea JoongAng Daily, Reuters